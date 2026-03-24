Οι πληροφορίες για παγίδευση των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν με «τουλάχιστον μια ντουζίνα νάρκες» κυκλοφόρησαν στην Αμερική την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκεπτόταν την έπαυλη-μουσείο του Έλβις Πρίσλει στο Μέμφις, έχοντας ήδη ανακοινώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για την κατάπαυση των εχθροπραξιών στον Κόλπο.

Θέατρο του παραλόγου ή επικοινωνιακά τεχνάσματα; Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που ένας Αμερικανός ηγέτης εμφανίζεται χαλαρός δημόσια ενώ οι επιτελείς του επεξεργάζονται σχέδια για τις τύχες εκατομμυρίων ανθρώπων στην άλλη άκρη της γης.

Με ποιους διαπραγματεύεται ο Τραμπ στο Ιράν;

Όλα τα χαρτιά είναι στο τραπέζι, πολλά παραμένουν κλειστά, και ο Τραμπ – παρά τις απανωτές αντιφάσεις του- θέλει να δείχνει ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Άγνωστο παραμένει όμως με ποιον ή με ποιους ακριβώς διαπραγματεύεται ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος μόλις πριν από τέσσερις ημέρες κόμπαζε πως δεν είχε απομείνει ζωντανός ηγέτης στο Ιράν για να συνομιλήσουν μαζί του οι ΗΠΑ. «Δεν υπάρχει κανείς για να συζητήσουμε. Και μάλιστα μας αρέσει αυτό», είχε πει ο Τραμπ την περασμένη Παρασκευή.

Ακολούθησε το 48ωρο προεδρικό τελεσίγραφο στους Ιρανούς να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με την απειλή καταστροφής όλων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτουν και η παράτασή του (λίγες ώρες πριν αυτό εκπνεύσει) κατά ένα πενθήμερο, επειδή -σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ- η διαπραγμάτευση πάει καλά και είναι πιθανό να υπάρξει μια συμφωνία.

Οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ, έσπευσε να δηλώσει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αρνείται ότι παρέσυρε τον Τραμπστον πόλεμο ενώ θεωρεί μεγάλο επίτευγμα την εξόντωση του αγιατολάχ Χαμενεϊ και άλλων ηγετών του Ιράν από τις ισραηλινές βόμβες.

Δεν θα σας αναφέρω με ποιον συζητάμε «γιατί δεν θέλω να σκοτωθεί» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που «διαρροές» στον Τύπο έδειχναν ως συνομιλητή τον πρόεδρο της Βουλής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος φέρεται ότι βρίσκεται σε επαφή με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίνκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δηλαδή με τους ανθρώπους που ξεγέλασαν τους Ιρανούς στις συνομιλίες της Γενεύης τις παραμονές του πολέμου.

Ο Γκαλιμπάφ το αρνήθηκε ενώ η κυβέρνηση της Τεχεράνης διέψευσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και κατηγόρησε τον Τραμπ για χειραγώγηση των χρηματιστηρίων.

Δεν σταμάτησε ο πόλεμος

Ωστόσο διπλωματικές πηγές επιμένουν ότι λειτουργούν δίαυλοι επικοινωνίας μέσω τουλάχιστον τεσσάρων κυβερνήσεων (του Πακιστάν, του Ομάν, της Τουρκίας και της Αιγύπτου). Οι Πακιστανοί, που είχαν προτείνει πέρυσι τον Τραμπ για το Νομπέλ Ειρήνης, προσφέρθηκαν να φιλοξενήσουν συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας το δίκτυο CBS, επικαλούμενο ανώτερη πηγή του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη παρέλαβε μέσω διαμεσολαβητών «ένα μήνυμα από τις ΗΠΑ, με σημεία τα οποία είναι υπό μελέτη».

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι σταμάτησε ο πόλεμος. Χθες το βράδυ συνεχίστηκαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές του Ιράν, καθώς και οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου.

Η παράταση του τελεσιγράφου Τραμπ ανοίγει μεν ένα παράθυρο για κατάπαυση του πυρός αλλά εξυπηρετεί σε κάποιο βαθμό και τους σχεδιασμούς του Πενταγώνου, καθώς κατευθύνονται στην περιοχή δυο αμερικανικοί στολίσκοι με χιλιάδες πεζοναύτες για ενδεχόμενες αποβατικές επιχειρήσεις ενώ αναφέρεται κινητοποίηση και της επίλεκτης 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας.