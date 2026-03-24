Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια πόνταραν οι επενδυτές σε συμβόλαια πετρελαίου, λίγα λεπτά πριν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει τη Δευτέρα, ότι οι ΗΠΑ θα αναβάλουν τις επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Σύμφωνα με το BBC, ο όγκος των συναλλαγών σημείωσε απότομη άνοδο περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από την ανάρτηση του Προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ανακοίνωνε την κίνηση αυτή.

Η τιμή του πετρελαίου έπεσε απότομα μετά την ανακοίνωση, σημειώνοντας πτώση 14% μέσα σε λίγα λεπτά. Μάλιστα, οι επενδυτές που στοιχημάτισαν στην απροσδόκητη αυτή κίνηση, θα έχουν κερδίσει ήδη χρήματα.

Ορισμένοι αναλυτές της αγοράς υποστηρίζουν ότι η ασυνήθιστη αυτή δραστηριότητα δημιουργεί την πιθανότητα τα στοιχήματα να είχαν τοποθετηθεί με προηγούμενη γνώση της απόφασης.

Το BBC επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο προκειμένου να ζητήσει σχόλιο, ωστόσο, ένας εκπρόσωπος δήλωσε στη Financial Times ότι δεν «ανέχεται κανέναν αξιωματούχο της κυβέρνησης να κερδοσκοπεί παράνομα από εμπιστευτικές πληροφορίες».

Αναταράξεις στις αγορές και γεωπολιτική ένταση

Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν ταραχθεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των μετοχών να υποχωρούν καθώς το κόστος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκε στα ύψη, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις η ελπίδα για ένα πιθανό τέλος του πολέμου έχει οδηγήσει σε ασταθείς διακυμάνσεις, με το πετρέλαιο να πέφτει απότομα και τις χρηματιστηριακές αγορές να ανεβαίνουν.

Το Σάββατο, ο Τραμπ απείλησε να «εξαφανίσει» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εάν δεν άνοιγαν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται κανονικά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντός 48 ωρών.

Οι αγορές ήταν κλειστές εκείνη την ημέρα, αλλά σημείωσαν απότομη πτώση σε ολόκληρη την Ασία όταν άνοιξαν εκ νέου το πρωί της Δευτέρας, ενώ η τιμή του πετρελαίου άρχισε να ανεβαίνει.

Ωστόσο, στις 07:04 (11:04 GMT) τη Δευτέρα, πριν από το άνοιγμα των αμερικανικών αγορών για την εβδομάδα, ο πρόεδρος δημοσίευσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η Ουάσιγκτον είχε διεξαγάγει «ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ» με την Τεχεράνη σχετικά με μια «ΠΛΉΡΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΉ ΕΠΙΛΎΣΗ» των εχθροπραξιών.

Αμέσως, οι μετοχές ανέκαμψαν και η τιμή του πετρελαίου έπεσε στα 84 δολάρια (63 λίρες) ανά βαρέλι για την τιμή αναφοράς των ΗΠΑ.

Από τότε, οι παρατηρητές εξέτασαν προσεκτικά τι συνέβη στις χρηματοπιστωτικές αγορές τα λεπτά που προηγήθηκαν της ανάρτησης του προέδρου.

Στις 06:49 ώρα Ανατολικής Ακτής, οι επενδυτές έκαναν 734 στοιχήματα σε συμβόλαια αργού πετρελαίου WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (Nymex).

Ένα λεπτό αργότερα, ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί στα 2.168. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 170 εκατ. δολάρια.

Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται στους επενδυτές που αγοράζουν συμβόλαια για το Brent, το άλλο σημαντικό σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο. Μεταξύ 06:48 και 06:50 (ώρα Ανατολικής Ακτής), ο όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε από 20 σε πάνω από 1.650. Αυτό αντιστοιχεί σε συμβόλαια αξίας περίπου 150 εκατ. δολαρίων.

Ερωτήματα για πιθανή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών

Τα στοιχεία για τις προηγούμενες Δευτέρες δείχνουν ότι συνήθως πραγματοποιούνται πολύ λιγότερες συναλλαγές εκείνη την ώρα της ημέρας.

Παρόμοιες συναλλαγές σημειώθηκαν επίσης τη Δευτέρα με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον S&P 500, τον Euro Stoxx 50 και άλλες αγορές.

Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές πόνταραν στην άνοδο της αξίας των μεγαλύτερων εταιρειών που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ.

«Αυτό φαίνεται σίγουρα ανώμαλο», λέει ο Mukesh Sahdev, επικεφαλής αναλυτής πετρελαίου στην XAnalysts.

«Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι διεξάγονταν σοβαρές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Επομένως, το γεγονός ότι επενδύθηκαν τόσα χρήματα στην πτώση της τιμής του πετρελαίου δημιουργεί ερωτήματα».

Ο χρόνος πραγματοποίησης των στοιχημάτων έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν αυτά έγιναν με προηγούμενη γνώση της ανακοίνωσης του προέδρου.

«Λίγο πριν δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί άνθρωποι σύναψαν συμβόλαια που θα τους επέτρεπαν να επωφεληθούν από την πτώση της τιμής του πετρελαίου», δήλωσε η Rachel Winter, εταίρος στην εταιρεία διαχείρισης περιουσίας Killik & Co.

«Έτσι, έχουν διατυπωθεί κάποιες εικασίες σχετικά με εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό είναι αλήθεια, αλλά ελπίζουμε ότι θα διεξαχθεί κάποια έρευνα σχετικά με αυτό», πρόσθεσε.

Αργότερα τη Δευτέρα, η ιρανική κυβέρνηση αρνήθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί οποιεσδήποτε συνομιλίες, χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς ειδήσεις». Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν ξανά μετά από αυτά τα σχόλια.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad-Bagher Ghalibaf, δήλωσε ότι «οι ψευδείς ειδήσεις χρησιμοποιούνται για να χειραγωγηθούν οι χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το τέλμα στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Το BBC επικοινώνησε με την αμερικανική ρυθμιστική αρχή, την Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων, καθώς και με την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ συνδέεται με έντονη δραστηριότητα στοιχημάτων.

Τον Ιανουάριο, τα στοιχήματα αυξήθηκαν κατακόρυφα στο Polymarket, μια πλατφόρμα προβλέψεων που λειτουργεί με κρυπτονομίσματα, καθώς οι παίκτες στοιχημάτισαν ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα είχε απομακρυνθεί από την εξουσία μέχρι το τέλος του μήνα. Λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ένας χρήστης κέρδισε περισσότερα από 436.000 δολάρια από ένα στοίχημα 32.537 δολαρίων.