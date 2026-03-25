Προφυλακιστέος κρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 17χρονος που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Μετά από μια απολογητική διαδικασία που διήρκεσε δύο ώρες, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την μεταγωγή του σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον 16χρονο συγκατηγορούμενό του, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή (27/3) για το αδίκημα της συνέργειας.

Το χρονικό του εγκλήματος και το «μαχαίρι-πεταλούδα»

Η υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία στη θεσσαλική πόλη ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής, όταν ο 51χρονος εντοπίστηκε νεκρός φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης:

Ο διαπληκτισμός: Οι δύο ανήλικοι συνάντησαν το θύμα και μετά από έντονη λογομαχία, ο 17χρονος του κατάφερε τα θανατηφόρα πλήγματα.

Το όπλο του εγκλήματος: Σε κοντινή απόσταση από το σημείο της τραγωδίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Οι έρευνες: Στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ακόμη ένα μαχαίρι, καθώς και εξοπλισμός για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης (λάμπα και μετρητής pH).

Συλλήψεις γονέων: Πέρα από τους δύο ανήλικους, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των γονέων τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, προκειμένου να φωτιστούν πλήρως τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας.