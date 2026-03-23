Στη σύλληψη δύο ανήλικων ανδρών, ηλικίας 16 και 17 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τον θάνατο του 51χρονου Καρδιτσιώτη τραγουδιστή, ο οποίος χθες βρέθηκε νεκρός με σοβαρά τραύματα στο σώμα σε οικία στη συνοικία στις Καμινάδες Καρδίτσας.

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η έρευνα από την αστυνομία, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Ο γνωστός τραγουδιστής από την Καρδίτσα φαίνεται πως είχε επισκεφτεί πριν δολοφονηθεί ένα σπίτι γνωστού του και συνοδευόταν από μία γυναίκα. Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος με πολλαπλές μαχαιριές στην είσοδο του σπιτιού.

Η μαρτυρική κατάθεση

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, προσήχθη εχθές και κατέθεσε για τα όσα συνέβησαν. Υποστήριξε πως μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι κατά τους ισχυρισμούς του, επιτέθηκαν στο θύμα, τον μαχαίρωσαν και εξαφανίστηκαν.

Το βιντεοληπτικό υλικό

Την ίδια ώρα, βιντεοληπτικό υλικό δείχνει δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, σε χρονική στιγμή που εκτιμάται ότι συνδέεται με τη δολοφονία.

Οι έρευνες από εχθές εξελίχθηκαν με εντατικούς ρυθμούς. Προκειμένου να μη χαθεί κανένα στοιχείο, ο χώρος σφραγίστηκε, ενώ οι αρχές με βάση τις μαρτυρίες εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να βρουν τους δράστες της δολοφονίας τους οποίους και τελικά συνέλαβαν.

Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν άγνωστα, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Το μόνο βέβαιο είναι πως πρόκειται για μια υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.