Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Κρίσιμες είναι οι τελευταίες ώρες για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στα Γιάννενα.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μεσημέρι της Κυριακής (24/5) υποβλήθηκε σε αξονική, όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που ήθελαν να δουν οι θεράποντες γιατροί.

Συγκεκριμένα, η αξονική του Οικονόμου έδειξε ότι δεν έχει απορροφηθεί ακόμα το αιμάτωμα που έχει στο κεφάλι του.

Ο βετεράνος αθλητής δίνει μάχη για τη ζωή του και πλέον η αγωνία κορυφώνεται, καθώς έχει προγραμματιστεί νέα αξονική εξέταση το μεσημέρι της Δευτέρας, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει υπάρξει κάποια βελτίωση στην κατάστασή του.