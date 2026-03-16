5 το πρωί: Τρίτη εβδομάδα έντασης στον Κόλπο – Διεθνής στρατηγική για ενέργεια – Έρχονται βροχές και κρύο
Με τον Τραμπ να πιέζει για διεθνή αρμάδα στα Στενά του Ορμούζ και να εξετάζει με τον σύμμαχο Νετανιάχου ενίσχυση δυνάμεων και επέκταση επιχειρήσεων, τα σενάρια που προέβλεπαν σύντομη διάρκεια στον νέο πόλεμο που κλυδωνίζει την εύθραυστη Μέση Ανατολή, χάνουν έδαφος
1
Συμμαχίες και εντάσεις για τα Στενά του Ορμούζ
- Δύσκολες αποφάσεις για Τραμπ και Νετανιάχου: Ο πόλεμος στο Ιράν μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα, ενώ ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν ενίσχυση στρατιωτικών δυνάμεων και πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το πόσο θα μπορούσε να κρατήσει η σύγκρουση, αλλά και για το πως αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί.
- Ερωτηματικά για συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν: Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να υποστήριξε ότι το η ιρανική πλευρά προσπαθεί να έχει συμφωνία μαζί του, αλλά ότι αυτός δεν θέλει, ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε πως: «Δεν υπάρχει λόγος να συνομιλούμε με τις ΗΠΑ – δύο φορές μας επιτέθηκαν».
- Αβεβαιότητα για τα Στενά του Ορμούζ: Με την Τεχεράνη να εμφανίζεται να επιτρέπει τη διέλευση μόνο σε πλοία ορισμένων χωρών, η πρόταση Τραμπ για διεθνή συμμαχία για τον έλεγχο των Στενών βρίσκει περιορισμένη ανταπόκριση, όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται αποφασισμένος να ανακοινώσει τη σύσταση της καθώς, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της WSJ, υπάρχουν χώρες που έχουν συμφωνήσει.
2
Παγκόσμια κινητοποίηση για την ενέργεια
- Απελευθέρωση αποθεμάτων: Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) ανακοίνωσε διάθεση 411,9 εκατ. βαρελιών από κρατικά και βιομηχανικά αποθέματα, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών μετά τις συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο. Η Ασία-Ωκεανία ξεκινά άμεσα, ενώ Ευρώπη και Αμερική στο τέλος Μαρτίου.
- Σύνθεση και στόχος: Το 72% αφορά αργό πετρέλαιο και το 28% διυλισμένα προϊόντα (βενζίνη, ντίζελ). Η παρέμβαση των 32 χωρών μελών του ΙΕΑ στοχεύει να περιορίσει τις οικονομικές συνέπειες και να προστατεύσει την παγκόσμια αγορά.
- Αντίκτυπος στην Ελλάδα: Η αγορά καυσίμων εμφανίζει έντονη ανησυχία στη χώρα μας, μια ανάσα πριν η αμόλυβδη ξεπεράσει τα 2€/λίτρο, ενώ και το diesel πλησιάζει σε αντίστοιχα επίπεδα. Οι πρατηριούχοι προειδοποιούν για κινητοποιήσεις λόγω του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και του υψηλού κόστους αναβάθμισης συστημάτων.
3
Νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας
- Ο καιρός σήμερα: Τη Δευτέρα αναμένονται λίγες έως τοπικά αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με ασθενείς βροχές κυρίως στα νότια, στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 13-20°C και οι άνεμοι 2-8 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με 6-18°C και ήπιους ανέμους, ενώ στη Θεσσαλονίκη 5-16°C με ανέμους 2-4 μποφόρ.
- Νέα κακοκαιρία μέχρι Παρασκευή: Τρίτη έως Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ενισχυμένους ανέμους 4-9 μποφόρ και αισθητή πτώση θερμοκρασίας, ειδικά Πέμπτη και Παρασκευή. Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με σημαντική ένταση σε μεγάλα υψόμετρα, ενώ τα φαινόμενα θα είναι ισχυρότερα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.
- Ο καιρός τις επόμενες ημέρες: Παρά τη συνεχιζόμενη αστάθεια μέχρι και την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση, με εξασθένηση των βροχοπτώσεων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, δίνοντας μια ανάσα από το κύμα κακοκαιρίας της εβδομάδας.
4
Ο φορολογικός «χάρτης» για ΕΝΦΙΑ και δηλώσεις
- Εκκαθαριστικά και δόσεις ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για το 2026 με τον συνολικό λογαριασμό να αγγίζει τα 2,2 δισ. ευρώ. Η εξόφληση γίνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου. Προσοχή στις εκπτώσεις 10%-20% για ασφαλισμένα ακίνητα και 50% για χαμηλά εισοδήματα, ενώ πλήρης απαλλαγή ισχύει για ευάλωτες ομάδες και πληγείσες περιοχές.
- Πρεμιέρα φορολογικών δηλώσεων: Σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου ανοίγει η πύλη myAADE για τα εισοδήματα του 2025. Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία έως τις 15 Ιουλίου, ενώ για πρώτη φορά, η αυτόματη υποβολή θα γίνει στις 30 Απριλίου για όσους δεν παρέμβουν. Η εφάπαξ εξόφληση κερδίζει έκπτωση έως 4%, ανάλογα με το πόσο νωρίς θα υποβληθεί η δήλωση Ε1.
- Κούρεμα στα τεκμήρια: Σημαντικές ελαφρύνσεις 30% έως 50% έρχονται στις αντικειμενικές δαπάνες για κατοικίες, πισίνες και ΙΧ. Παράλληλα, τα εξαρτώμενα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη θητεία τους, παύουν να θεωρούνται «τεκμήρια» για τους γονείς. Οι επαγγελματίες θα βρουν αναλυτικά προσυμπληρωμένο τον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματός τους.
5
Η μάχη της Super League πήρε «φωτιά»
- Γκέλα για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ: Οι «πράσινοι» κόλλησαν στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο, έχοντας το μυαλό τους στη ρεβάνς με την Μπέτις και πέφτοντας πάνω στον ανίκητο Κουτσερένκο. Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στο Περιστέρι, μένοντας στο 2-2 με τον Ατρόμητο, σε ένα δραματικό ματς με δύο γκολ του Γιόβιτς και διπλό δοκάρι στο φινάλε.
- Ερυθρόλευκη κορυφή με Ελ Κααμπί: Ο Ολυμπιακός πέρασε με το εμφατικό 3-0 από την Κρήτη κόντρα στον ΟΦΗ, με τον μαροκινό φορ να γιορτάζει το νέο του συμβόλαιο με δύο γκολ. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από το παρθενικό γκολ του νεαρού Μουζακίτη, με την ομάδα του Πειραιά να στέλνει μήνυμα τίτλου ενόψει των Play-offs, ανεβαίνοντας και εκείνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
- Άνετος ΠΑΟΚ σε κλίμα οδύνης: Με δημιουργό τον Κωνσταντέλια και σκόρερ τους Τάισον, Γερεμέγεφ και Χατσίδη, ο «Δικέφαλος» επικράτησε 3-0 του Λεβαδειακού και έπιασε Ολυμπιακό και ΑΕΚ στους 57 βαθμούς. Το κλίμα στην Τούμπα ήταν βαρύ, καθώς το γήπεδο «πάγωσε» στο 20ό λεπτό, για να τιμηθεί η μνήμη του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Στα υπόλοιπα ματς της 25ης αγωνιστικής, Πανσερραϊκός – Άρης 0-0, ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR 1-1, Κηφισιά – Βόλος 2-0.
