Σε ένα παιχνίδι με τέσσερα γκολ, ακυρωμένα τέρματα και τρία δοκάρια, Ατρόμητος και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Περιστέρι. Η Ένωση έκανε ανατροπή με τον Γιόβιτς, μέσα σε λίγα λεπτά, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα, με το δραματικό φινάλε να αφήνει τους «κιτρινόμαυρους» δύο βαθμούς πίσω και την κορυφή της βαθμολογίας σε τριπλή ισοβαθμία.

Προβάδισμα Ατρομήτου με Μήτογλου

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο πρώτο λεπτό απείλησε με τον Μάνταλο, όμως ο Γκουγκεσασβίλι αντέδρασε σωστά. Λίγο αργότερα, ο ίδιος τερματοφύλακας απέκρουσε και την κεφαλιά του Μουκουντί από εκτέλεση κόρνερ.

Ο Ατρόμητος ισορρόπησε γρήγορα το παιχνίδι και άρχισε να κρατά περισσότερο την μπάλα, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τους χώρους. Στο 33’, οι Περιστεριώτες άνοιξαν το σκορ: ο Ούρονεν εκτέλεσε φάουλ και ο Μήτογλου, ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά για το 1-0 απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Οι γηπεδούχοι μάλιστα άγγιξαν και δεύτερο γκολ, λίγο πριν από το ημίχρονο, όταν το δυνατό σουτ του Καραμάνη σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης, το γκολ του Μπάκου ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ο Γιόβιτς έφερε τα… πάνω κάτω

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς μεγάλες φάσεις, όμως μετά τη μία ώρα αγώνα, το παιχνίδι άλλαξε ρυθμό. Στο 64’, η ΑΕΚ έφερε το ματς στα ίσα με εντυπωσιακό σουτ του Γιόβιτς, έξω από την περιοχή, το οποίο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Γκουγκεσασβίλι.

Έξι λεπτά αργότερα, ο σέρβος επιθετικός χτύπησε ξανά. Ο Κοϊτά γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Γιόβιτς με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 1-2, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για την Ένωση.

Άμεση απάντηση και 2-2

Η χαρά της ΑΕΚ δεν κράτησε πολύ. Στο 71’, ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε μια ακόμη στατική φάση, με τον Ούρονεν να εκτελεί κόρνερ και τον αμαρκάριστο Μουτουσαμί στο δεύτερο δοκάρι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η ΑΕΚ πίεσε για τη νίκη, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες.

Δραματικό φινάλε με δοκάρια

Στο 85’, ο Γκουγκεσασβίλι έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σε κεφαλιά του Βάργκα, ενώ ένα λεπτό αργότερα το σουτ του Ρέλβας πέρασε ελάχιστα άουτ.

Η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα ήρθε στο 90’+1’. Μετά από κόρνερ, ο Μουκουντί έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά και στη συνέχεια της φάσης, ο Γιόβιτς σημάδεψε και το κάθετο δοκάρι με κοντινό βολέ, σε μια απίστευτη διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ατρόμητος απείλησε επίσης με κεφαλιά του Μήτογλου, που πέρασε λίγο έξω, με το τελικό 2-2 να σφραγίζει ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της αγωνιστικής και να διατηρεί τη μάχη της κορυφής… καυτή.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άγγελος Ευαγγέλου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καραμάνης – Πένραϊς

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Μουτουσαμί (90΄ Τσακμάκης), Καραμάνης, Ουκάκι (90΄ Τζοβάρας), Μπάκου (79΄ Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (62΄ Τσαντίλας), Τσούμπερ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς (78΄ Πήλιος), Κοϊτά (88΄ Κουτέσα), Μαρίν (78΄ Ελίασον), Μάνταλος (52΄ Πινέδα), Λιούμπιτσιτς (52΄ Ζοάο Μάριο), Βάργκα, Γιόβιτς.