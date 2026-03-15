Η γεωπολιτική σκακιέρα στη Μέση Ανατολή παίρνει φωτιά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στις απειλές της Τεχεράνης και τις ωμές πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται το σενάριο επέκτασης της ναυτικής αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ, για να αποτρέψουν παγκόσμιο οικονομικό σοκ από ένα ενδεχόμενο κλείσιμο των θαλάσσιων δρόμων του πετρελαίου, ο σκληρός πυρήνας της Ευρώπης υψώνει τείχη.

Το «όχι» της Γερμανίας: «Μη αποτελεσματική η αποστολή»

Στην εξίσωση προστέθηκε σήμερα η ηχηρή παρέμβαση του γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ. Μιλώντας στο δίκτυο ARD, ο Βάντεφουλ εμφανίστηκε εξαιρετικά σκεπτικός για τη διεύρυνση της αποστολής, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα δράση των «Ασπίδων» στην Ερυθρά Θάλασσα ως «μη αποτελεσματική».

«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο αμφιβάλλω αν η επέκταση της αποστολής στα Στενά του Ορμούζ θα προσέφερε μεγαλύτερη ασφάλεια», τόνισε, αδειάζοντας ουσιαστικά τον σχεδιασμό των Βρυξελλών.

Το γαλλικό «μπλόκο» στον Τραμπ

Η γερμανική σκεπτικιστική στάση έρχεται να «κουμπώσει» με τη χθεσινή κατηγορηματική άρνηση της Γαλλίας. Το Παρίσι ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει την προτροπή του αμερικανού προέδρου και να στείλει πλοία στον Κόλπο, επιδιώκοντας να διατηρήσει ανοιχτούς τους δίαυλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη και αποφεύγοντας την ταύτιση με την επιθετική ρητορική του Λευκού Οίκου.

Το ρεπορτάζ των Financial Times

Παρά τις αντιδράσεις των δύο ισχυρών του «γαλλογερμανικού άξονα», δημοσίευμα των Financial Times επιμένει ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξακολουθούν να συζητούν το ενδεχόμενο επέκτασης της ναυτικής παρουσίας. Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, μια κοινή αποστολή ΕΕ-Ηνωμένων Εθνών θεωρείται «πιο πιθανή» από τις διμερείς κινήσεις, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια μέση οδός, που θα ικανοποιεί την ανάγκη για ασφαλή διέλευση του πετρελαίου, χωρίς να προκληθεί ολοκληρωτικός πόλεμος.

Το «παιχνίδι» του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, συνεχίζει να πιέζει μέσω του Truth Social, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δε θα εγγυώνται πλέον δωρεάν την ασφάλεια για χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία και η Ιαπωνία. Η απειλή του είναι σαφής: Ή στέλνετε πλοία, ή οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς στην ιρανική ακτογραμμή, κατά βούληση.

Η στρατηγική της «Ομαδικής Προσπάθειας»

«Αυτό θα έπρεπε να ήταν πάντα μια ομαδική προσπάθεια, και τώρα θα είναι», τόνισε ο Τραμπ, δίνοντας το στίγμα της νέας αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής: Συντονισμός με τη στήριξη των ΗΠΑ, αλλά με την ενεργό συμμετοχή των συμμάχων.

Παρά τις απειλές για επιθέσεις με drones από το Ιράν, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται βέβαιη πως τα Στενά θα παραμείνουν «ανοιχτά και ελεύθερα», με την ΕΕ να καλείται πλέον να αποφασίσει αν θα αναλάβει τον ηγετικό ρόλο που της αναλογεί στην περιοχή.