Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις, με την ΑΑΔΕ να ετοιμάζεται να ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 16 Μαρτίου.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ θέμα ημερών είναι η δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε2.

Φέτος, πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, θα δουν τη δήλωσή τους όχι μόνο προσυμπληρωμένη αλλά και προεκκαθαρισμένη. Αυτό σημαίνει ότι η φορολογική διοίκηση θα έχει ήδη υπολογίσει τον φόρο με βάση τα στοιχεία που διαθέτει, με αποτέλεσμα η δήλωση να είναι έτοιμη προς υποβολή.

Σε περίπτωση λαθών, κενών ή παραλείψεων, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Τα σημεία SOS

Τα σημεία που χρειάζονται προσοχή πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι τα παρακάτω:

Το ύψος των εισοδημάτων . Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα ποσά που έχουν δηλωθεί και τον φόρο που έχει παρακρατηθεί μέσα από την ενότητα ενημέρωσης εισοδημάτων και δαπανών. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι «κλειδωμένοι». Αν διαπιστωθεί λάθος, ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον φορέα που εξέδωσε τη σχετική βεβαίωση ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ.

. Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα ποσά που έχουν δηλωθεί και τον φόρο που έχει παρακρατηθεί μέσα από την ενότητα ενημέρωσης εισοδημάτων και δαπανών. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι «κλειδωμένοι». Αν διαπιστωθεί λάθος, ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον φορέα που εξέδωσε τη σχετική βεβαίωση ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ. Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις . Για να αποφευχθεί πρόσθετος φόρος, οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Διαφορετικά, για το ποσό που υπολείπεται επιβάλλεται πέναλτι φόρου με συντελεστή 22%.

. Για να αποφευχθεί πρόσθετος φόρος, οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Διαφορετικά, για το ποσό που υπολείπεται επιβάλλεται πέναλτι φόρου με συντελεστή 22%. Τα τεκμήρια διαβίωσης , όπως αυτά που αφορούν την κατοικία, τα αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Εάν το σύνολο των τεκμηρίων υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Σε αυτή την περίπτωση οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν τη διαφορά επικαλούμενοι αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, εφάπαξ αποζημιώσεις, δάνεια, γονικές παροχές, δωρεές ή κληρονομιές.

, όπως αυτά που αφορούν την κατοικία, τα αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Εάν το σύνολο των τεκμηρίων υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Σε αυτή την περίπτωση οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν τη διαφορά επικαλούμενοι αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, εφάπαξ αποζημιώσεις, δάνεια, γονικές παροχές, δωρεές ή κληρονομιές. Τα στοιχεία για τα προστατευόμενα τέκνα, καθώς επηρεάζουν άμεσα το τελικό ποσό του φόρου. Η έκπτωση μπορεί να κυμανθεί από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Προσοχή! Οι φορολογούμενοι που θα ενταχθούν στη διαδικασία των αυτόματων δηλώσεων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μόνοι τους τη δήλωση, ακόμη και αν συμφωνούν πλήρως με τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί.

Αν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει στην αυτόματη οριστικοποίηση της δήλωσης με τα δεδομένα που διαθέτει.

Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων, οι φορολογούμενοι θα λάβουν σχετική ειδοποίηση ώστε να επισκεφθούν ξανά την εφαρμογή και να ελέγξουν τα νέα δεδομένα πριν προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Με βάση την οριστικοποιημένη δήλωση θα υπολογιστεί τόσο ο φόρος εισοδήματος όσο και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Στη συνέχεια εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο. Αν εντοπιστούν λάθη μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Ο φόρος και η έκπτωση

Ο φόρος που θα προκύψει μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου.

Παράλληλα, προβλέπεται έκπτωση για όσους επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή. Η έκπτωση φτάνει το 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου, μειώνεται στο 3% για υποβολή έως τις 15 Ιουνίου και περιορίζεται στο 2% για όσους καταθέσουν τη δήλωσή τους έως τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου 2026.

Πηγή: ot.gr