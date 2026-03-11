Η Γερμανία δια της υπουργού Οικονομικών Κατερίνα Ράιχε πρόκειται να συμμετάσχει σε μια διεθνώς συντονισμένη απελευθέρωση από τα στρατηγικά της αποθέματα για τον περιορισμό των συνεχών αυξήσεων των τιμών στις διεθνείς αγορές από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Η Γερμανία διατηρεί στρατηγικά αποθέματα πετρελαίουαποθηκευμένα στη βόρεια Γερμανία, επαρκή για τουλάχιστον 90 ημέρες, για να αντισταθμίσει τις διακοπές εφοδιασμού. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας αυτά τα αποθέματα πετρελαίου θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν μια πλήρη διακοπή όλων των εισαγωγών για τρεις μήνες.

Ο Γερμανικός Σύνδεσμος Αποθεμάτων Πετρελαίου (EBV) είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη). Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών τα γερμανικά στρατηγικά αποθέματα αργού πετρελαίου και παραγώγων του ανέρχονται αυτήν τη στιγμή σε 19,5 εκ. τόνους.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους που επικαλείται η Handelsblatt ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ο οποίος συνεδρίασε χθες εκτάκτως, προτείνει στα κράτη μέλη του την αποδέσμευση συνολικά έως και 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Αυτό θα ξεπερνούσε σημαντικά το προηγούμενο ανώτατο όριο των 182 εκατομμυρίων βαρελιών που είχε τεθεί στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022. Τα 400 εκατομμύρια βαρέλια αντιστοιχούν περίπου στην ποσότητα που μεταφέρονταν πριν από τον πόλεμο μέσα σε 20 ημέρες μέσω του στενού του Ορμούζ.

Το άλλο μέτρο αφορά στα καύσιμα. Σύμφωνα με την υπουργό, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια βενζίνης θα επιτρέπονται μόνο μία φορά την ημέρα. Για να μειωθεί η οικονομική επιβάρυνση για όσους μετακινούνται με αυτοκίνητο και τις επιχειρήσεις η συχνότητα των αλλαγών τιμών στα πρατήρια θα πρέπει να περιοριστεί. Σύμφωνα με το «αυστριακό μοντέλο» τα βενζινάδικα θα επιτρέπεται στη συνέχεια να αυξάνουν τις τιμές τους μόνο μία φορά την ημέρα, δήλωσε η υπουργός σύμφωνα με το Reuters.

Οι μειώσεις τιμών, από την άλλη πλευρά, θα επιτρέπονται ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με την Γερμανίδα υπουργό θα απαιτηθεί τροποποίηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και τώρα εξετάζονται πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι σχετικοί νόμοι και πόσο γρήγορα μπορεί να εισαχθεί το σχέδιο σε μια νομοθετική διαδικασία. Αυτό θα συζητηθεί το βράδυ στη τακτική συνάντηση των αρχηγών κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού στην καγκελαρία.

Αργότερα το μεσημέρι ο καγκελάριος Μερτς επρόκειτο να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ομάδας των G7 για να εξετάσουν μεταξύ άλλων και τις παγκόσμιες διαστάσεις της ενεργειακής κρίσης.