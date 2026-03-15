Σε μια αναμέτρηση όπου η αγωνιστική δράση πέρασε σε δεύτερη μοίρα, λόγω του πένθους για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα με 3-0 του Λεβαδειακού, για την 25η αγωνιστική της Super League. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου έπιασε τον Ολυμπιακό στους 57 βαθμούς και περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν θα παραμείνει στην κορυφή πριν την τελευταία στροφή της κανονικής διάρκειας.

Το «αντίο» στον Κλεομένη και το γρήγορο γκολ

Η Τούμπα ήταν φορτισμένη από νωρίς, όμως στο 20ό λεπτό η αναμέτρηση διακόπηκε. Ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι, για να τιμήσει τη μνήμη του νεαρού οπαδού, στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας.

Αγωνιστικά, ο «Δικέφαλος» δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Μόλις στο 7′, ο Κωνσταντέλιας εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κορνέζου, έκλεψε την μπάλα και «σέρβιρε» στον Τάισον, ο οποίος σε κενή εστία έγραψε το 1-0. Παρά τις προσπάθειες του Μπάλτσι και του Λαγιούς για τους Βοιωτούς, η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ, με τον Λόβρεν να επιστρέφει δυναμικά, κράτησε το μηδέν.

«Καθάρισαν» οι Γερεμέγεφ και Χατσίδης

Αν το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί (69% κατοχή), το δεύτερο ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να «κλειδώνουν» το τρίποντο μέσα σε δέκα λεπτά:

47’: Ο Ζαφείρης άνοιξε τη φάση, ο Χατσίδης τροφοδότησε τον Γερεμέγεφ και ο Σουηδός με ένα εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-0.

58’: Μετά από νέο κλέψιμο του Ζαφείρη και συνεργασία των Γερεμέγεφ-Οζντόεφ, ο νεαρός Χατσίδης πλάσαρε εύστοχα για το τελικό 3-0.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Κεντζιόρα, Λόβρεν – Όζμπολτ, Συμελίδης.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν (69′ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Οζντόεφ (81′ Καμαρά), Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας (69′ Ιβανούσετς), Τάισον, Χατσίδης (74′ Ντεσπόντοφ), Γερεμέγεφ (74′ Μύθου).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Βήχος, Αμπού Χάνα (29′ Μάγκνουσον), Φίλων, Κορνέζος (58′ Συμελίδης), Τσοκάι, Πεντρόζο, Μπάλτσι (80′ Νίκας), Λαγιούς (80′ Βέρμπιτς), Όζμπολτ (80′ Οζέγκοβιτς).

Το βλέμμα στο Πανθεσσαλικό

Η τέταρτη διαδοχική ήττα του Λεβαδειακού τον αναγκάζει να στρέψει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, με φόντο τα Play Off 5-8.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει την επόμενη Κυριακή (22/3, 19:00) στον Βόλο, θέλοντας να κλείσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην πρώτη θέση.

*Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Λεβαδειακού άφησαν λουλούδια μπροστά στη Θύρα 4, στη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη, που μαχαιρώθηκε προ ημερών στην Καλαμαριά.

*Όπως έγινε γνωστό, με τη λήξη του αγώνα, πραγματοποιείται πορεία από το γήπεδο της Τούμπας μέχρι το σημείο της δολοφονίας του Κλεομένη.