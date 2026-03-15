Άστατος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα καθώς στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 – 8 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από 6 – 18 βαθμούς και τους ανέμους στα 2 – 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 5 – 16 βαθμούς και οι άνεμοι στα 2 – 4 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν ενώ μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νότια τμήματα του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη έως 7 και στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 13 με 16 βαθμούς στα βόρεια και τους 17 με 19 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ από το βράδυ φαινόμενα θα σημειωθούν και στα Δωδεκάνησα καθώς και στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο το πρωί και στο βόρειο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Την Πέμπτη, λίγες νεφώσεις θα υπάρχουν, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, φέρνοντας τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.