Έντονες ανησυχίες εκφράζουν διεθνείς αναλυτές για τους κινδύνους μιας πιθανής ναυτικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ, μετά την πρόσφατη έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς συμμαχικές χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για την ασφαλή διέλευση δεξαμενόπλοιων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεσμεύτηκε να «ανοίξει ξανά» τα Στενά, μια κρίσιμη αρτηρία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, τα οποία παραμένουν αποκλεισμένα από το Ιράν. Ωστόσο, στρατιωτικοί και ειδικοί του Ναυτικού προειδοποιούν ότι η περιοχή μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε επικίνδυνο «kill box» (ζώνη εξόντωσης), όπου τα πλοία θα είναι εκτεθειμένα σε ιρανικά drones και αντιπλοϊκούς πυραύλους.

Κίνδυνοι και στρατηγικές συνοδείας

Μία ασφαλής επιχείρηση συνοδείας απαιτεί, σύμφωνα με τους αναλυτές, τουλάχιστον δύο πολεμικά πλοία για κάθε δεξαμενόπλοιο, συνεχόμενη εναέρια κάλυψη από drones MQ-9 Reaper και πιθανώς τη συνδρομή επιθετικών αεροσκαφών όπως τα Harrier των πεζοναυτών. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ακόμη και η κατάληψη των παράκτιων ζωνών από χερσαίες δυνάμεις δεν εξαλείφει τον κίνδυνο, καθώς το Ιράν διαθέτει κινητούς εκτοξευτές πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε όλη την επικράτειά του.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη στείλει 2.200 πεζοναύτες στην περιοχή, ενώ δεν αποκλείει πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις χερσαίας κατάληψης. Σύμφωνα με τη Wall Strret Journal, στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο έλεγχος της ακτογραμμής θα απαιτούσε μήνες συνεχών επιχειρήσεων, με χιλιάδες στρατιώτες και ναυτικούς σε κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας μια καλά εξοπλισμένη και έμπειρη σε ασύμμετρες τακτικές αντίπαλη δύναμη, όπως η Ισλαμική Φρουρά του Ιράν και η Quds Force.

Παραμένει η απειλή από το Ιράν

Παρά τις πρόσφατες επιθέσεις αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων που έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το ιρανικό ναυτικό, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα να πλήξει πλοία, όπως δείχνουν οι επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά των ακτών του Ιράκ. Από την έναρξη της σύγκρουσης, το Ιράν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 20 επιθέσεις σε εμπορικά σκάφη στον Περσικό Κόλπο, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και με στρατιωτική παρουσία, ο κίνδυνος παραμένει υψηλός.

Οικονομικές συνέπειες και ασφαλιστικές

Η οικονομική διάσταση είναι επίσης σοβαρή: οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται την κάλυψη, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των πλοίων να περιορίζεται πιθανότατα στο 10% των φυσιολογικών επιπέδων. Σύμφωνα με αναλυτές, θα χρειαστούν μήνες για να εκκαθαριστεί η ουρά των 600 διεθνών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο, ενώ οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστικές απαιτούν πλήρη παύση των εχθροπραξιών και διαβεβαιώσεις από το Ιράν πριν επιχειρήσουν ξανά να διέρχονται τα Στενά.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους του Πενταγώνου, όπως ο Mick Mulroy, η μόνη βιώσιμη λύση για την αποκατάσταση της διέλευσης είναι μια συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσέγγιση: ισχυρή συνοδεία πλοίων, αεροπορική κάλυψη, πιθανή χρήση χερσαίων δυνάμεων και ταυτόχρονα πίεση για συμφωνία με την Τεχεράνη ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των εμπορικών πλοίων.