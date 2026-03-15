Μόνο δύσκολες επιλογές έχουν μπροστά τους ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με τον πόλεμο που εξαπέλυσαν κατά του Ιράν και ο οποίος έχει μπει πλέον στην τρίτη εβδομάδα του.

Η αντοχή του Ιράν και η αίσθηση επείγοντος

Τα επιτελεία στην Ουάσινγκτον και στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με αρκετές αναφορές σε ισραηλινά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι το ιρανικό καθεστώς δεν πρόκειται να καταρρεύσει σύντομα.

Αυτή η διαπίστωση, χωρίς να υπολογίζεται η τεράστια ζημιά που προκαλεί η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, προσδίδει αίσθηση επείγοντος για άμεσες αποφάσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης.

Το βασικό ερώτημα

Η ισραηλινή πλευρά, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Έφι Ντέφριν, εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον άλλες τρεις εβδομάδες.

Μάλιστα είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με την Yedioth Ahronoth, την Κυριακή στο Πεντάγωνο βρέθηκε ο γ.γ. του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ Αμίρ Μπαράμ για συζητήσεις με αξιωματικούς του Πενταγώνου σχετικά με την συνέχιση του πολέμου, τις απαραίτητες αγορές εξοπλισμού και την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο στρατηγικής.

Η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται διχασμένη: από τη μία πλευρά επαναλαμβάνεται ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, ενώ από την άλλη ενισχύονται στρατιωτικά οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, με αρκετούς αναλυτές να θεωρούν πιθανή και την ανάπτυξη χερσαίων επιχειρήσεων, τουλάχιστον στα Στενά.

Στρατηγικό αδιέξοδο για τις ΗΠΑ;

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και αναλυτές χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως στρατηγικό αδιέξοδο για τις ΗΠΑ. Παρά την ένταση των επιχειρήσεων, για τις οποίες έχουν δαπανηθεί πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια —σύμφωνα με τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, Κέβιν Χάσετ— τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στις αρχικές προσδοκίες, όπως προσπαθεί να παρουσιάσει ο πρόεδρος Τραμπ στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Η αντιπαράθεση Τραμπ – Αραγτσί

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προσπαθεί να κλείσει συμφωνία μαζί του, αλλά ο ίδιος δεν δέχεται γιατί «οι όροι δεν είναι ακόμα αρκετά καλοί». Λίγες ώρες αργότερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απάντησε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνομιλούμε με τις ΗΠΑ, αφού δύο φορές που βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις μας επιτέθηκαν» και ξεκαθάρισε ότι «δεν ζητήσαμε ποτέ διαπραγματεύσεις ή εκεχειρία, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας για όσο χρειαστεί».

Νέες ισορροπίες στα Στενά του Ορμούζ

Το «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Οι ΗΠΑ φαίνεται να χάνουν την πρωτοβουλία, καθώς οι Ιρανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι η ουσιαστική απαγόρευση αφορά κυρίως πλοία αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων.

Παράλληλα, η Τεχεράνη βρίσκεται σε επαφή με αρκετές κυβερνήσεις, ώστε πλοία συμφερόντων τους —όπως της Ινδίας ή, σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις, της Τουρκίας— να διέρχονται από τα Στενά.

Η πρόταση Τραμπ για διεθνή συμμαχία

Η μη ανταπόκριση ή και η απόρριψη της πρότασης Τραμπ για διεθνή συμμαχία ελέγχου των Στενών έρχεται παράλληλα με την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Όσον αφορά τον διεθνή συνασπισμό, η αμερικανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα, καθώς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, υπάρχουν χώρες που έχουν ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχουν.

Έκρηξη της έντασης σε όλη τη Μέση Ανατολή

Οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζονται σε σχεδόν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, από το Ιρακινό Κουρδιστάν μέχρι το Ομάν και από την Υεμένη μέχρι το Ισραήλ, τον Λίβανο και τη Συρία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ισραήλ εμφανίζεται έτοιμο να αυξήσει το όριο των εφέδρων και να καλέσει σε επιστράτευση έως και 450.000 πολιτών, πιθανότατα σε απάντηση της ανασύνταξης της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.