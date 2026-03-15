Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε να απειλήσει τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο, με τον εντυπωσιακό Γεβγένι Κουτσερένκο να αποκρούει κάθε σουτ και να κρατάει το 0-0, σε ένα ματς όπου οι «πράσινοι» είχαν στο μυαλό τους, κυρίως τη ρεβάνς με την Μπέτις.

Ροτέισον και… προβλήματα για τους «πράσινους»

Με αλλαγές σε όλη την ενδεκάδα, ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να ξεκουράσει τους βασικούς του, ενόψει Μπέτις. Η νέα σύνθεση, που δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ μαζί, αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στον πολύ καλά οργανωμένο Παναιτωλικό.

Χωρίς μεγάλες φάσεις το πρώτο ημίχρονο

Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό, με τον Παναιτωλικό να δείχνει πιο απειλητικός. Η καλύτερη στιγμή ήρθε στο 45’, όταν ο Μάτσαν σούταρε δίπλα από το δοκάρι, ενώ ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει το μυαλό του στη ρεβάνς της Πέμπτης.

Δεύτερο ημίχρονο: Ο Παναθηναϊκός πιέζει, αλλά ο Κουτσερένκο λέει «όχι»

Με την είσοδο αλλαγών, οι «πράσινοι» ανέβασαν ρυθμό και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, κυρίως μέσω του Βιλένα, αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε κάθε προσπάθεια. Σπουδαίες επεμβάσεις σε κεφαλιές, σουτ και κοντινές προσπάθειες, κράτησαν το μηδέν στην εστία του μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Βιλένα και χαμένες ευκαιρίες: Το τριφύλλι «σκόνταψε» στον τερματοφύλακα

Ο ολλανδός επιθετικός έχασε τις μεγαλύτερες στιγμές για τον Παναθηναϊκό, στο 80’, 83’ και 89’, με τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει σταθερά, ενώ στις καθυστερήσεις, ο Μιχαλάκ απείλησε με κοντινό πλασέ, που επίσης σταμάτησε ο Κότσαρης.

Τελικό αποτέλεσμα 0-0 και… προβληματισμός για Μπέτις

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τον Παναθηναϊκό να μην πείθει, παρά τη βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο και τον Παναιτωλικό να φεύγει από τη Λεωφόρο με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά από ένα αξιόμαχο αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: 85’ Γκαρσία

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ, Παντελίδης (63’ Γιάγκουσιτς), Κοντούρης (77’ Βιλένα), Σισοκό, Ζαρουρί, Αντίνο (63’ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς (77’ Σιώπης), Σφιντέρσκι (82’ Πάντοβιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (78’ Μπρέγκου), Λομπάτο (72’ Άλεξιτς), Μάτσαν (90’+1’ Μίχαλακ), Ρόσα (78’ Σατσιάς), Αγκίρε (72’ Γκαρσία).