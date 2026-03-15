Σε μια κίνηση θωράκισης της παγκόσμιας οικονομίας, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) παρουσίασε την Κυριακή το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση περισσότερων από 400 (411,9) εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου —ποσότητα ρεκόρ— από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για την πιο λεπτομερή καταγραφή της επιχείρησης «εκτόνωσης» των τιμών, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο.

Το χρονοδιάγραμμα και οι πηγές των αποθεμάτων

Κυβερνήσεις των χωρών του ΔΟΕ έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 271,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από κρατικά αποθέματα, 116,6 εκατομμύρια βαρέλια από υποχρεωτικά αποθέματα της βιομηχανίας και 23,6 εκατομμύρια βαρέλια από άλλες πηγές, ανέφερε η ανακοίνωση.

Κατά την ίδια ενημέρωση, τα αποθέματα από τις χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας θα είναι διαθέσιμα άμεσα, ενώ το πετρέλαιο από την Ευρώπη και την Αμερική θα διοχετευθεί στην αγορά στο τέλος Μαρτίου.

Η μερίδα του λέοντος προέρχεται από την αμερικανική ήπειρο (195,8 εκατ. βαρέλια), ενώ Ασία-Ωκεανία και Ευρώπη συνεισφέρουν περίπου από 108 εκατ. βαρέλια η καθεμία.

«Ασπίδα» κατά του πληθωρισμού και της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ

Η κίνηση αυτή αποτελεί την έκτη συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων στην ιστορία του ΙΕΑ, από την ίδρυσή του το 1974. Στόχος είναι να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε από τη διακοπή σχεδόν του ενός πέμπτου της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Ο κόσμος πρέπει να είναι έτοιμος για πετρέλαιο στα 200 δολάρια», προειδοποίησε την Τετάρτη το Ιράν, καθώς οι δυνάμεις του συνεχίζουν να πλήττουν εμπορικά πλοία στη στρατηγική αυτή δίοδο.

Η σύνθεση της παρέμβασης

Την περασμένη εβδομάδα, οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αποδέσμευση αυτή, για να αμβλυνθούν οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η παρέμβαση δεν αφορά μόνο το αργό πετρέλαιο. Ο ΙΕΑ διευκρίνισε ότι το 72% των προγραμματισμένων απελευθερώσεων θα είναι σε μορφή αργού, ενώ το υπόλοιπο 28% θα αφορά διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου (βενζίνη, ντίζελ κ.λπ.), προκειμένου να στηριχθεί άμεσα η κατανάλωση.

Παρά το μέγεθος της επιχείρησης, τα μέλη του ΙΕΑ διατηρούν ακόμα σημαντικά «πολεμοφόδια», καθώς διαθέτουν συνολικά στρατηγικά αποθέματα που υπερβαίνουν το 1,2 δισεκατομμύριο βαρέλια.