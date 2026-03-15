Δεν λέμε κάτι καινούργιο υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά ότι οι δύο ταινίες που φαίνεται ότι θα κονταροχτυπηθούν φέτος στα Οσκαρ είναι η «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον που διασκεύασε ο ίδιος σε σενάριο το πρωτότυπο κείμενο του Τόμας Πίντσον και οι «Αμαρτωλοί», το ζόμπι – βαμπίρ movie που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Ράιαν Κούγκλερ, η ταινία με τις 16 υποψηφιότητες, ή αλλιώς η αποθέωση της υπερβολής αφού καμία άλλη ταινία στην ιστορία των Οσκαρ δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο.

Αν και η ιστορία των Οσκαρ έχει αποδείξει ότι κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τίποτα μέχρι να ανοίξουν οι φάκελοι, στις παρακάτω γραμμές μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τα προγνωστικά που επικρατούν αυτή την στιγμή αλλά και την προσωπική επιθυμία του υπογράφοντος, το που δηλαδή θα πήγαινε η δική του ψήφος – τουλάχιστον σε κάποιες από τις βασικές κατηγορίες των 98ων βραβείων Οσκαρ που απονέμονται το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου στο Λος Αντζελες (πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 16 Μαρτίου για την Ελλάδα).

Καλυτέρη Ταινία

Στην καλύτερη ταινία, η «Μια μάχη μετά την άλλη» δείχνει να προηγείται σε προτιμήσεις δίπλα στους «Αμαρτωλούς». Περιέργως και οι δυο ταινίες αφορούν την αμερικανική κοινωνία, η μία του σήμερα και η άλλη μιας παλαιότερης εποχής (1932) που όμως θα μπορούσε να είναι το σήμερα. Από τις δύο ταινίες (όπως και από όλες τις φετινές υποψήφιες για τος οσκαρ καλύτερης ταινίας) μια αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια αλλά και με βιτριολικό χιούμορ την Αμερική των καιρών μας και αυτή είναι η ταινία του Πολ Τόμας Αντερσον, στην οποία επικρατεί το απόλυτο χάος, ο απόλυτος κυνισμός και η απόλυτη μισανθρωπιά. Αυτή η ταινία αναμένεται να κερδίσει και η δική μας ψήφος στην ίδια ταινία θα πήγαινε.

Σε ποια ταινία θα δίναμε το Όσκαρ: Μια μάχη μετά την άλλη

Ποια ταινία πιστεύουμε ότι θα κερδίσει το Όσκαρ τελικά: Μια μάχη μετά την άλλη

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Ας δούμε τι συμβαίνει στους σκηνοθέτες. Από το 1998 όταν έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα ως σεναριογράφος για τις «Ξέφρενες νύχτες», μέχρι την «Μια μάχη μετά την άλλη» για την οποία είναι υποψήφιος σε τρεις κατηγορίες, ο Πολ Τόμας Αντερσον έχει προταθεί τρεις ακόμα φορές για το βραβείο σκηνοθεσίας για τις ταινίες «Θα χυθεί αίμα», «Αόρατη κλωστή» και «Πίτσα γλυκόριζα». Μετρά επίσης οκτώ ακόμα υποψηφιότητες ως σεναριογράφος και παραγωγός. Συν τις τρεις φετινές ως παραγωγός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος στο «Μια μάχη μετά την άλλη», ο Αντερσον φτάνει στις 14 (!) χωρίς να έχει κερδίσει ποτέ Οσκαρ. Είναι «μαθηματικά» αδύνατον να χάσει και φέτος το βραβείο σκηνοθεσιας και σε αυτόν θα πήγαινε και η δική μας ψήφος.

Σε ποιον σκηνοθέτη θα δίναμε το Όσκαρ: Πολ Τόμας Αντερσον

Ποιος σκηνοθέτης πιστεύουμε ότι θα κερδίσει το Όσκαρ τελικά: Πολ Τόμας Αντερσον

Α’ ανδρικός ρόλος

Στον καλύτερο Α’ ανδρικού ρόλου η δική μας ψήφος όπως και – είναι βέβαιο – πολλών θα πήγαινε στον Τιμοτέ Σαλαμέπου είναι υπέροχος στον ρόλο του Μάρτυ Μάουζερ της ταινίας «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί. Ωστόσο, οι «Αμαρτωλοί» έχουν φόρα και ένα μεγάλο βραβείο θα πρέπει να το κερδίσουν. Και ο Σαλαμέ έκανε το λάθος να πει δημοσίως την άποψή του για την όπερα και το λυρικό τραγούδι αποκτώντας «εχθρούς» γιατί έτσι γίνεται συνήθως όταν η άποψή σου δεν αρέσει. Οπότε ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν που μάλιστα υποδύεται δύο ήρωες στους «Αμαρτωλούς» – δύο δίδυμα αδέλφια – φαίνεται ότι θα είναι ο νικητής σε αυτήν την κατηγορία.

Σε ποιον ηθοποιό θα δίναμε το Όσκαρ: Τιμοτέ Σαλαμέ

Ποιος ηθοποιός πιστεύουμε ότι θα κερδίσει το Όσκαρ τελικά: Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Α’ γυναικείος ρόλος

Στις γυναίκες τώρα, το Οσκαρ καλύτερου Α’ γυναικείου ρόλου, θα μπορούσες να πεις ότι έχει ήδη δοθεί συην Τζέσι Μπάκλεϊ. Η Βρετανίδα ηθοποιός έχει το momentum αλλά και έναν ρόλο που προκάλεσε δάκρυα σε χιλιάδες θεατές. Στο «Αμνετ» της Κλόε Ζάο υποδύεται την γυναίκα του Γουίλιαμ Σέξπιρ (Πολ Μεσκαλ) με τον οποίο θρηνεί (με διαφορετικό τρόπο) τον χαμό του παιδιού τους. Μαζί της θρήνυσαν και όσοι είδαν την ταινία. Μόνο αν γίνει θαύμα η Μπάκλεϊ δεν θα σηκώσει το Οσκαρ αλλά για εμάς η ερμηνεία που πραγματικά αξίζει βράβευσης είναι της Αυστραλής Ρόουζ Μπάιρν στην ταινία «Αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα». Χωρίς την ερμηνεία της δεν υπάρχει ταινία.

Σε ποια ηθοποιό θα δίναμε το Όσκαρ: Ρόουζ Μπάιρν

Ποια ηθοποιός πιστεύουμε ότι θα κερδίσει το Όσκαρ τελικά: Τζέσι Μπάκλεϊ

Β’ ανδρικός ρολος

Στους άνδρες ηθοποιούς για το Β’ ρόλου όλα δείχνουν ότι έχει έρθει η στιγμή που ο Σον Πεν θα μπει και αυτός στο κλαμπ των Οσκαρούχων με τρία αγαλματίδια. Μετά τα δύο Α’ ρόλου που έχει κερδίσει για το «Σκοτεινό ποτάμι» και το «Milk», ένα τρίτο τον περιμένει για τον ρόλο του πορωμενου, λοξού στρατιωτικού στην «Μια μάχη μετά την άλλη». Ο Πεν είναι το αδιαμφισβήτητο φαβορί. Ωστόσο, η δική μας ψήφος θα πήγαινε σε μια πιο ανθρώπινη ερμηνεία (εδώ που τα λέμε ο Πεν είναι λίγο καρικατούρα), εκείνη του Σουηδού ηθοποιού Στέλαν Σκάρσγκαρντ της ταινίας «Συναισθηματική αξία» του Γιοακίμ Τρίερ (παρότι ο ρόλος είναι πολύ μεγαλύτερος από Β’ και θα τον προτιμούσαμε υποψήφιο για το Α’).

Σε ποιον ηθοποιό θα δίναμε το Όσκαρ: Στέλαν Σκάρσγκαρντ

Ποιος ηθοποιός πιστεύουμε ότι θα κερδίσει το Όσκαρ τελικά: Σον Πεν

Β’ γυναικείος ρόλος

Δύσκολη κατηγορία για προβλέψεις είναι των γυναικών για το Β’ ρόλο, κρίνοντας πάντα από τα μέχρι σήμερα βραβεία άλλων ενώσεων όπως και εκείνη των Ηθοποιών που έκριναν ότι η «μάγισσα» της ταινίας «Weapons», η έμπειρη ηθοποιός Εϊμι Μάντιγκαν είναι η καλύτερη. Η Μάντιγκαν είναι ένα από τα φαβορί της κατηγορίας μαζί με την Τεγιάνα Τέιλορ του «Μια μάχη μετά την άλλη» η οποία κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα αλλά και την Γούνμι Μοσάκου των «Αμαρτωλών» που έχει διακριθεί σε βραβεύσεις ενώσεων κριτικών. Απομένουν οι Ελ Φάνινγκ και η Ινγκα Ιμπσντότερ Λίλεαας και οι δύο για την «Συναισθηματική αξία», αλλά κανείς δεν αναφέρεται σε αυτές. Η δική μας ψήφος θα πήγαινε στην Τεγιάνα Τέιλορ λόγω κυρίως της φρεσκάδας που διακρίνεις στο παιξιμο της και του γεγονότος ότι πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον νέο πρόσωπο στον χώρο.

Σε ποια ηθοποιό θα δίναμε το Όσκαρ: Τεγιάνα Τέιλορ

Ποια ηθοποιός πιστεύουμε ότι θα κερδίσει το Όσκαρ τελικά: Καμία πρόβλεψη, πρόκειται για την πιο «ανοιχτή» κατηγορία

Καλύτερη διεθνής ταινία

Από τις δυσκολότερες σε προβλέψει κατηγορίες φέτος. Ολες οι ταινίες είναι θαυμάσιες και το γεγονός ότι δύο από αυτές οι «Μυστικός πράκτορας» από την Βραζιλία και η «Συναισθηματική αξία» από τη Νορβηγία διεκδικούν και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας (και εκεί δεν θα κερδίσουν), σημαίνει ότι πολύς κόσμος θα μείνει εκτός βραβείων. Η πρόβλεψή μας είναι ότι λόγω θέματος η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Κάουτερ Μπεν Χάνια από την Τυνησία θα κερδίσει αν και το δικό μας βραβείο θα πήγαινε στο «Sirat» του Ισπανού Όλιβερ Λάσε, γιατί το στομάχι μας ακόμα πονάει από την γροθιά του. Βεβαίως, το ιρανικό «Απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί έχει επίσης πιθανότητες αλλά λίγες.

Σε ποια ταινία θα δίναμε το Όσκαρ: Sirat

Ποια ταινία πιστεύουμε ότι θα κερδίσει το Όσκαρ τελικά: Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ