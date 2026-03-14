Λίγες ώρες πριν από την απονομή των 98ων Βραβείων Οσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ένας από τους πιο αξιόπιστους «δείκτες» για την τελική έκβαση της οσκαρικής κούρσας είναι – εκτός από τα βραβεία των συντεχνιών που έχουν προηγηθεί – οι αποδόσεις των διεθνών στοιχηματικών εταιρειών. Πλατφόρμες όπως η Oddchecker και η Betfair ανανεώνουν καθημερινά τις πιθανότητες νίκης σε κάθε κατηγορία.

Παρότι οι αγορές αυτές δεν αποτελούν «επίσημη» πρόβλεψη, ιστορικά έχουν αποδειχθεί εντυπωσιακά ακριβείς ακριβώς γιατί αντλούν πληροφορίες από τη δυναμική των οσκαρικών φαβορί εντός της χολιγουντιανής βιομηχανίας.

Η μεγάλη μάχη της χρονιάς

Οι περισσότερες στοιχηματικές πλατφόρμες επιβεβαιώνουν ότι η φετινή κούρσα για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας έχει εξελιχθεί σε μια μονομαχία ανάμεσα στις δύο παραγωγές της Warner Bros., «Αμαρτωλοί» και «Μια μάχη μετά την άλλη», που διεκδικούν 16 υποψηφιότητες-ιστορικό ρεκόρ η πρώτη και 13 υποψηφιότητες η δεύτερη.

Η «Μια μάχη μετά την άλλη», σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον, εμφανίζεται στις περισσότερες αγορές ως καθαρό φαβορί. Οι αποδόσεις της είναι αισθητά χαμηλότερες, κάτι που σημαίνει ότι οι παίκτες στοιχηματίζουν μαζικά στην επικράτησή της. Το γεγονός αυτό ενισχύει σαφώς το αφήγημα ότι ο Άντερσον βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο πρώτο του Όσκαρ σκηνοθεσίας, έπειτα από 14 οσκαρικές υποψηφιότητες αλλά χωρίς ακόμη τη μεγάλη νίκη (φέτος διεκδικεί Οσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και διασκευασμένου σεναρίου).

Οι «Αμαρτωλοί», σκηνοθετημένοι από τον Ράιαν Κούγκλερ, παραμένουν ο βασικός αντίπαλος. Σε αρκετές κατηγορίες μάλιστα η ταινλία εμφανίζεται εξαιρετικά ανταγωνιστική, γεγονός που κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ανατροπής την τελευταία στιγμή.

Οι ερμηνείες

Στην κατηγορία του Α΄ Ανδρικού Ρόλου, το προβάδισμα έχει ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν («Αμαρτωλοί») μετά τη επικράτησή του στα Βραβεία Ηθοποιών (τα SAG Awards ονομάζονται πλέον Actor Awards) του Σωματείου των Ηθοποιών. Οι αποδόσεις του έχουν «πέσει» σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που δείχνει ότι η αγορά τον θεωρεί τον πιθανότερο νικητή.

Στον αντίποδα, ο Τιμοτέ Σαλαμέ («Marty Supreme»), φαβορί στην αρχή της διαδρομής προς τα βραβεία, έρχεται δεύτερος στα προγνωστικά μετά τις απανωτές χασούρες βραβείων και την προβληματική του δήλωση περί «πεθαμένων τεχνών», όπως η όπερα και το μπαλέτο, όπου δεν θέλει να συμμετέχει (η ατάκη του κόστισε και στο image του και πιθανόν στην καμπάνια των Οσκαρ).

Πίσω από τους δύο προηγούμενους, βρίσκεται ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο της «Μια μάχης μετά την άλλη», αουτσάιντερ φέτος, αλλά με ανέγγιχτο το υψηλού βεληνεκούς προφίλ του, χάρη στο Οσκαρ που κέρδισε το 2016 για την «Επιστροφή» και τις συνολικά 8 υποψηφιότητες της καριέρας του.

Αντίθετα ο συμπρωταγωνιστής του Σον Πεν, πραγματικά ένα σώμα-μια ψυχή με τον ακροδεξιό αξιωματικό του στρατού Στίβεν Τζ. Λόκτζο, που διοικεί με αυταρχισμό ένα κέντρο κράτησης μεταναστών, πάει «καρφί» για το τρίτο Οσκαρ της καριέρας του, στην κατηγορία του Β΄ Ανδρικού Ρόλου, αφήνοντας πίσω του συνυποψηφίους του Στέλαν Σκάρσγκααρντ («Συναισθηματική αξία») και Ντελρόι Λίντο («Αμαρτωλοί») με διαφορά μεγάλη.

«Κλειδωμένη» θεωρείται η κατηγορία του Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Η Τζέσι Μπάκλεϊ, για τον ρόλο της στο «Άμνετ», εμφανίζεται αδιαφιλονίκητο φαβορί έχοντας κατακτήσει κάθε μεγάλο βραβείο σε όλες τις θεσμικές απονομές που έχουν προηγηθεί από τις Χρυσές Σφαίρες μέχρι τα BAFTA και τα Actor Awards. Οι αποδόσεις της είναι τόσο χαμηλές που αρκετοί θεωρούν πως μια ήττα της θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς των Οσκαρ.

Στον Β΄ Γυναικείο Ρόλο, οι περισσότερες αγορές αυτή τη στιγμή έχουν φαβορί την εκρηκτική ερμηνεία της Τεγιάνα Τέιλορ στη «Μια μάχη μετά την άλλη», με περίπου 60-65% πιθανότητες. Ωστόσο, εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια: η Μάντιγκαν κέρδισε το σημαντικό Βραβείο Ηθοποιών για την ερμηνεία της στο θρίλερ «Weapons» και γι’ αυτό αρκετοί αναλυτές πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή την τελευταία στιγμή. Στο παιχνίδι του Οσκαρ παραμένει και η Γούνμι Μοσάκου για την χειμαρρώδη εμφάνισή της στους «Αμαρτωλούς», κάνοντας πολλούς να μιλούν για τριπλή μάχη σε αυτή την κατηγορία.

Για να δουν ποια από τις τρεις ηθοποιούς έχει πραγματικά το προβάδισμα στον Β΄ Γυναικείο Ρόλο, οι αναλυτές κοιτούν κυρίως το λεγόμενο «precursor pattern», δηλαδή τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα στα μεγάλα βραβεία που προηγούνται των Οσκαρ. Βάσει αυτών των βραβείων η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα, Τεγιάνα Τέιλορ έχει το μομέντουμ των στοιχημάτων και το προβάδισμα στις περισσότερες στοιχηματικές αγορές, καθώς το αφήγημα γύρω από την ερμηνεία της στο «Μια μάχη μετά την άλλη» έχει δυναμώσει τις τελευταίες εβδομάδες. Όταν ένας ηθοποιός γίνεται φαβορί τόσο αργά στην οσκαρική σεζόν, συχνά σημαίνει ότι συγκεντρώνει ευρύτερη υποστήριξη μέσα στην Ακαδημία.

Ωστόσο η νίκη της Έϊμι Μάντιγκαν στα Βραβεία των Ηθοποιών θεωρείται ιστορικά πολύ ισχυρός δείκτης για τις ερμηνευτικές κατηγορίες, γιατί το Σωματείο των Ηθοποιών είναι και το μεγαλύτερο παρακλάδι της Ακαδημίας, οπότε συχνά επηρεάζει την τελική ψήφο. Όσο για τη Γούνμι Μοσάκου, η Αφροαμερικανίδα ηθοποιός έχει κερδίσει αρκετά βραβεία κριτικών και θεωρείται η «καλλιτεχνική» επιλογή της κατηγορίας (συνήθως οι επιλογές των κριτικών δεν μεταφράζονται σε ψήφους της Ακαδημίας).

Η προϊστορία ανάλογων αμφίρροπων βραβεύσεων στα Οσκαρ υποδεικνύει ότι όταν τα Βραβεία των Ηθοποιών και τα BAFTA συμπίπτουν, ο ίδιος/ η ίδια ηθοποιός κερδίζει σχεδόν πάντα το Όσκαρ. Όταν οι πρόδρομες απονομές βραβείων μοιράζονται, τότε συχνά κερδίζει η υποψήφια ηθοποιός με το μομέντουμ στο τέλος της σεζόν.

Τι αποκαλύπτουν πραγματικά τα στοιχήματα

Οι στοιχηματικές αγορές λειτουργούν σαν ένα «οικοσύστημα πληροφοριών», όπου συγκλίνουν δεδομένα από τα βραβεία των σωματείων της κινηματογραφικής βιομηχανίας, τους κύκλους των κριτικών και των δημοσιογράφων (Χρυσές Σφαίρες, Critic’s Choise Awards) και την εμβέλεια επιρροής των ταινιών.

Για τον λόγο αυτόν, πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά τις αποδόσεις που δίνουν οι στοιχηματικές πλατφόρμες όσο πλησιάζει η τελετή των Όσκαρ. Αν οι τάσεις αυτές επιβεβαιωθούν, τότε η φετινή 98η απονομή ανήκει κυρίως στον Πολ Τόμας Άντερσον που διεκδικεί τρία χρυσά βραβεία και την θεσμική επιβεβαίωση ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου, έχοντας εξασφαλίσει προηγούμενως με εντυπωσιακό ρυθμό κάθε σημαντική βράβευση (BAFTA, βραβεία Παραγωγών, Σκηνοθετών και Σεναριογράφων στο Χόλιγουντ) στην προ-οσκαρική του διαδρομή.

Τα φαβορί των στοιχημάτων για τα Όσκαρ 2026

(εκτίμηση πιθανοτήτων με βάση μέσες αποδόσεις διεθνών bookmakers)

Καλύτερη Ταινία

«Μια μάχη μετά την άλλη» 75-80% πιθανότητες

«Αμαρτωλοί» 20-25%

«Άμνετ» κάτω από 5%

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον («Μια μάχη μετά την άλλη«) 85-90%

Ράιαν Κούγκλερ («Αμαρτωλοί») 8-10%

Κλόι Ζάο («Αμνετ») 2-3%

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν («Αμαρτωλοί») 55-60%

Τιμοτέ Σαλαμέ («Marty Supreme») 35-40%

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο («Μια μάχη μετά την άλλη») 5-10%

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ («Άμνετ») 90-95%

Ρόουζ Μπερν («Αν είχα πόδια θα σε κλωτσούσα») 3-5%

Έμμα Στόουν («Βουγονία») κάτω από 3%

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Σον Πεν («Μια μάχη μετά την άλλη») 65-75%

Στέλαν Σκάρσγκαρντ («Συναισθηματική αξία») 17%-19%

Ντελρόι Λίντο («Αμαρτωλοί») 9-12%

Β΄ Γυναικείος Ρόλος (η πιο αμφίρροπη κατηγορία)

Έϊμι Μάντιγκαν («Weapons») 35%

Τιγιάνα Τέιλορ («Μια μάχη μετά την άλλη») 30%

Γούνμι Μοσάκου («Αμαρτωλοί») 25%