Σε δύο πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες, τον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο και ηθοποιό – ποιητή Χρήστο Βαλαβανίδη που με διαφορά ημερών έφυγαν προσφάτως από την ζωή, είναι αφιερωμένο το podcast «Σινεμά Στη Σέντρα» αυτής της εβδομάδας.

Στο σημερινό επεισόδιο: οι δημοσιογράφοι Αντώνης Καρπετόπουλος και Γιάννης Ζουμπουλάκης τους τιμούν ενθυμούμενοι ταινίες τους όπως οι «Απέναντι» και «Μ’ αγαπάς» (Πανουσόπουλος) και «Λούφα και παραλλαγή» και «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα» (Βαλαβανίδης). Μια γεύση από κινηματογραφική επικαιρότητα επίσης υπάρχει στην κουβέντα καθώς και ένας σύντομος σχολιασμός για τα βραβεία Οσκαρ που απονέμονται την Κυριακή που μας έρχεται στο Λος Αντζελες. Να είστε εκεί.