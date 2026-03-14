Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διεξαγωγή των 98ων βραβείων Όσκαρ, το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Κόναν Ο’ Μπράιεν, αναλαμβάνει χρέη οικοδεσπότη. Η Ακαδημία, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να γοητεύσει και να κρατήσει το τηλεοπτικό κοινό, φέρνει στα βραβεία ως παρουσιαστές την A-list της βιομηχανίας του θεάματος.

Τα Όσκαρ 2026 θα έχουν έντονη λάμψη Χόλιγουντ αφού στη σκηνή για να ανακοινώσουν τους νικητές των χρυσών αγαλματίδιων, θα ανέβουν μεταξύ άλλων οι Νικόλ Κίντμαν, Πέδρο Πασκάλ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Πολ Μεσκάλ, Ντέμι Μουρ και Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Τρεις υποψήφιοι για Όσκαρ θα παρουσιάσουν τα βραβεία, οπότε θα ανέβουν στη σκηνή ανεξάρτητα από το αν θα κερδίσουν ή όχι στις κατηγορίες τους. Πρόκειται για τους: Βάγκνερ Μόουρα, υποψήφιο για το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για την ταινία «The Secret Agent» (και τον πρώτο Βραζιλιάνο ηθοποιό που έχει υποψηφιότητα σε αυτή την κατηγορία), τη Ρόουζ Μπερν, υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την ταινία «If I Had Legs I’d Kick You», και τον Ντελρόι Λίντο, υποψήφιο για το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Sinners».

Να πούμε ότι η ταινία «Sinners» έσπασε το ρεκόρ ως η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ, με 16 υποψηφιότητες. Ακολουθούν στην κατάταξη των υποψηφιοτήτων οι ταινίες «One Battle After Another» (13 υποψηφιότητες), «Frankenstein», «Marty Supreme» και «Sentimental Value» (9 η καθεμία) και «Hamnet» (8).

Οι Αντριέν Μπρόντι, Κίραν Κάλκιν, Μάικι Μάντισον και Ζόε Σαλντάνα επιστρέφουν στη σκηνή ως οι περσινοί νικητές των Όσκαρ ερμηνείας για να τιμήσουν μια νέα φουρνιά νικητών, αν και η Ακαδημία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ποιες κατηγορίες θα παρουσιάσουν.

Ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές τα Όσκαρ, θα επιστρέψει στη σκηνή για να δώσει ένα από τα βραβεία Όσκαρ. Η Αν Χάθαγουεϊ, η οποία συν-παρουσίασε την τελετή του 2011 μαζί με τον Τζέιμς Φράνκο, θα είναι επίσης παρούσα.

Η Ακαδημία έχει επίσης προσκαλέσει ένα ζευγάρι πατέρα και γιου, τον βετεράνο ηθοποιό Μπιλ Πούλμαν και τον γιο του, επίσης ηθοποιό, Λιούις Πούλμαν, για να παρουσιάσουν βραβεία. Ο Λιούις Πούλμαν συμμετείχε μαζί με την Ντανιέλ Μπρουκς στην ανακοίνωση των φετινών υποψηφίων στις 22 Ιανουαρίου.

Η Κρίστεν Γουίγκ, η Μάγια Ρούντολφ, η Μελίσα Μακάρθι και η Ρόουζ Μπερν θα παρουσιάσουν μαζί, με αφορμή την 15η επέτειο της ταινίας «Bridesmaids». (Η Ρούντολφ και η Μπερν έχουν ήδη ανακοινωθεί ως παρουσιάστριες.)

Υπήρξαν επίσης αναφορές στα ΜΜΕ, που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την Ακαδημία, ότι η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ενδέχεται να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» για να τιμήσει τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «The Way We Were», και ότι ο Μπίλι Κρίσταλ και η Μεγκ Ράιαν θα τιμήσουν τον αείμνηστο Ρομπ Ράινερ, ο οποίος τους σκηνοθέτησε στην ταινία «When Harry Met Sally…».

Ο Ρατζ Καπούρ, εκτελεστικός παραγωγός της διοργάνωσης των Όσκαρ, ανέφερε. «Η λίστα των συμμετεχόντων είναι συγκλονιστική. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι θα έχουμε μια επανένωση του καστ της ταινίας Bridesmaids, η οποία θα είναι πολύ ξεχωριστή.

Επίσης, θα υπάρξει μια επανένωση της Marvel για τους οπαδούς των υπερηρώων. Έτσι, θα έχουμε σούπερ σταρ και υπερήρωες. Και θα υπάρχει επίσης ένας εξωγήινος στη σκηνή. Οπότε, μπορείτε να το μαντέψετε αυτό».

Μαζί με τις ανακοινώσεις και το κλίμα ευφορίας και η διάχυτη ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ABC News, η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς το FBI ενημέρωσε τις Αρχές σε όλη την Καλιφόρνια ότι το Ιράν θα μπορούσε ενδεχομένως να προβεί σε αντίποινα για τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες.

«Φυσικά, κάθε χρόνο παρακολουθούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Έχουμε την υποστήριξη του FBI και της αστυνομίας του Λος Άντζελες και είναι μια στενή συνεργασία», σχολίασε σε συνέντευξη Τύπου ο Ρατζ Καπούρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος και στο καθιερωμένο αφιέρωμα μνήμης.

«Θα είναι μια παρουσίαση έντονη και βαθιά συγκινητική. Δεν θα αποκαλύψουμε κανένα μυστικό, θα πρέπει να συντονιστείτε για να τη δείτε», είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ.

Ακολουθούν όλοι οι καλλιτέχνες και οι παρουσιαστές των Όσκαρ 2026