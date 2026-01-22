Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν: οι «Αμαρτωλοί» (Sinners) του Ράιαν Κούγκλερ, ένα τολμηρό βαμπιρικό θρίλερ που διαδραματίζεται στον αμερικανικό Νότο, κατέκτησε το ρεκόρ υποψηφιοτήτων όλων των εποχών στα Οσκαρ 2026 με 16 στις συνολικά 24 κατηγορίες των χρυσών βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας (φέτος προστέθηκε πρώτη φορά η κατηγορία του καλύτερου κάστινγκ).
Η ταινία του Ράιαν Κούγκλερ ξεπέρασε με αυτό τον τρόπο τα προηγούμενα υψηλά ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων στα Οσκαρ που κρατούν οι ταινίες «Όλα για την Εύα» (1950) του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς, «Τιτανικός» (1997) του Τζέιμς Κάμερον και «LaLaLand» (2016) του Ντέμιεν Σαζέλ. Παράλληλα ο Κούγκλερ πήρε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στον θεσμό ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος.
Η συγκομιδή της ταινίας στα Οσκαρ με υποψηφιότητες μεταξύ άλλων για καλύτερη ταινία, α’ ανδρικού ρόλου (Μάικλ Μπ. Τζόρνταν), β΄ ανδρικού ρόλου (Ντελρόι Λίντο), β΄ γυναικείου ρόλου (Γούνμι Μοσάκου), σκηνοθεσίας και πρωτότυπου σεναρίου (και τα δύο για τον Κ0ύγκλερ), τοποθετεί την ταινία μπροστά από το φετινό βαρύ πυροβολικό των Οσκαρ, το «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον.
Έτσι, στις οσκαρικές υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν σήμερα στο Μπέβερλι Χιλς από τους ηθοποιούς Λιούις Πούλμαν και Ντανιέλ Μπρουκς, ακολουθεί κατά πόδας τους «Αμαρτωλούς» το «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον, μια καυστική σάτιρα του μιλιταρισμού και της αμερικανικής πολιτικής, η οποία διεκδικεί συνολικά 13 υποψηφιότητες. Και οι δύο ταινίες είναι υποψήφιες για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, μαζί με τις ταινίες «Frankenstein», «Βουγονία», «Αμνετ», «Marty Supreme», «Συναισθηματική αξία», «Train Dreams», «F1» και «The Secret Agent».
Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, όπως προβλεπόταν, δεν θα λείψει από τη φετινή λαμπερή οσκαρική απονομή, καθώς κατέκτησε 4 υποφηφιότητες – καλύτερης ταινίας, α΄ γυναικείου ρόλου για την Έμμα Στόουν, διασκευασμένου σεναρίου και διεύθυνσης φωτογραφίας. Με την υποψηφιότητά του αυτή στα φετινά Οσκαρ ως παραγωγός, ο Λάνθιμος μετρά την έκτη οσκαρική υποψηφιότητα της καριέρας του μετά από αυτές για τις ταινίες «Poor Things» (καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία), «Η ευνοούμενη» (καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία) και «Ο Αστακός» (πρωτότυπο σενάριο).
Στα highlights των υποψηφιοτήτων και η πρωτιά του Τίμοθι Σαλαμέ, που στα 30 του χρόνια, γίνεται ο νεότερος ηλικιακά ηθοποιός που έχει 3 συνολικά υποψηφιότητες για Οσκαρ α΄ ανδρικού ρόλου, ενώ ο Βάγκνερ Μόουρα είναι πλέον ο πρώτος Βραζιλιάνος ηθοποιός που κερδίζει υποψηφιότητα για Οσκαρ α΄ ανδρικού ρόλου.
Τα Oscars 2026 θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου 2026. Ο Κόναν Ο’ Μπράιαν επιστρέφει φέτος ως οικοδεσπότης, μετά το επιτυχημένο ντεμπούτου του το 2025, που έφερε το σόου στο υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης των τελευταίων πέντε ετών. Η 98η τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC αλλά και για πρώτη φορά από το YouTube κανάλι της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Hulu.
Ολες οι υποψηφιότητες στις 24 κατηγορίες των 98ων Οσκαρ
Καλύτερη ταινία
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Σκηνοθεσία
- Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Co
Α’ γυναικείος ρόλος
- Jessie Buckley (“Hamnet”)
- Rose Byrne (“If I Had Legs, I’d Kick You”)
- Kate Hudson (“Song Sung Blue”)
- Renate Reinsve (Sentimental Value)
- Emma Stone (Bugonia)
Α’ αντρικός ρόλος
- Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)
- Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”)
- Ethan Hawke (“Blue Moon”)
- Michael B. Jordan (“Sinners”)
- Wagner Moura (“The Secret Agent”)
Β’ γυναικείος ρόλος
- Teyana Taylor – One Battle After Another
- Amy Madigan – Weapons
- IngaIbsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
Elle Fanning – Sentimental
Β’ αντρικός ρόλος
- Stellan Skarsgard – Sentimental Value
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Sean Penn – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
Πρωτότυπο σενάριο
- Sinners
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- It Was Just an Accident
- Blue Moon
Διασκευασμένο σενάριο
- One Battle After Another
- Hamnet
- Train Dreams
- Bugonia
- Frankenstein
Διεθνής ταινία
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Sirāt
- The Secret Agent
- The Voice of Hind Rajab
Ντοκιμαντέρ
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Animation μεγάλου μήκους
- Arco
- Elio
- KPOP: Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Διεύθυνση φωτογραφίας
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Κοστούμια
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Μοντάζ
- F1, Stephen Mirrione
- Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie
- One Battle After Another, Andy Jurgensen
- Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté
- Sinners, Michael Shawver
Μακιγιάζ & κομμώσεις
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Πρωτότυπη μουσική
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Πρωτότυπο τραγούδι
- «Dear Me» από Diane Warren: Relentless
- «Golden» από KPop Demon Hunters
- «Highest 2 Lowest» από Highest 2 Lowest
- «I Lied To You» από Sinners
- «Sweet Dreams of Joy» από Viva Verdi!
- «Train Dreams» από Train Dreams
Σκηνογραφία
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinn
Ήχος
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirāt
Ειδικά εφέ
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirāt
Μυθοπλασία μικρού μήκους
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Animation μικρού μήκους
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters