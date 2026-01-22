Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν: οι «Αμαρτωλοί» (Sinners) του Ράιαν Κούγκλερ, ένα τολμηρό βαμπιρικό θρίλερ που διαδραματίζεται στον αμερικανικό Νότο, κατέκτησε το ρεκόρ υποψηφιοτήτων όλων των εποχών στα Οσκαρ 2026 με 16 στις συνολικά 24 κατηγορίες των χρυσών βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας (φέτος προστέθηκε πρώτη φορά η κατηγορία του καλύτερου κάστινγκ).

Η ταινία του Ράιαν Κούγκλερ ξεπέρασε με αυτό τον τρόπο τα προηγούμενα υψηλά ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων στα Οσκαρ που κρατούν οι ταινίες «Όλα για την Εύα» (1950) του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς, «Τιτανικός» (1997) του Τζέιμς Κάμερον και «LaLaLand» (2016) του Ντέμιεν Σαζέλ. Παράλληλα ο Κούγκλερ πήρε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στον θεσμό ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Η συγκομιδή της ταινίας στα Οσκαρ με υποψηφιότητες μεταξύ άλλων για καλύτερη ταινία, α’ ανδρικού ρόλου (Μάικλ Μπ. Τζόρνταν), β΄ ανδρικού ρόλου (Ντελρόι Λίντο), β΄ γυναικείου ρόλου (Γούνμι Μοσάκου), σκηνοθεσίας και πρωτότυπου σεναρίου (και τα δύο για τον Κ0ύγκλερ), τοποθετεί την ταινία μπροστά από το φετινό βαρύ πυροβολικό των Οσκαρ, το «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Έτσι, στις οσκαρικές υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν σήμερα στο Μπέβερλι Χιλς από τους ηθοποιούς Λιούις Πούλμαν και Ντανιέλ Μπρουκς, ακολουθεί κατά πόδας τους «Αμαρτωλούς» το «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον, μια καυστική σάτιρα του μιλιταρισμού και της αμερικανικής πολιτικής, η οποία διεκδικεί συνολικά 13 υποψηφιότητες. Και οι δύο ταινίες είναι υποψήφιες για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, μαζί με τις ταινίες «Frankenstein», «Βουγονία», «Αμνετ», «Marty Supreme», «Συναισθηματική αξία», «Train Dreams», «F1» και «The Secret Agent».

Η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου, όπως προβλεπόταν, δεν θα λείψει από τη φετινή λαμπερή οσκαρική απονομή, καθώς κατέκτησε 4 υποφηφιότητες – καλύτερης ταινίας, α΄ γυναικείου ρόλου για την Έμμα Στόουν, διασκευασμένου σεναρίου και διεύθυνσης φωτογραφίας. Με την υποψηφιότητά του αυτή στα φετινά Οσκαρ ως παραγωγός, ο Λάνθιμος μετρά την έκτη οσκαρική υποψηφιότητα της καριέρας του μετά από αυτές για τις ταινίες «Poor Things» (καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία), «Η ευνοούμενη» (καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία) και «Ο Αστακός» (πρωτότυπο σενάριο).

Στα highlights των υποψηφιοτήτων και η πρωτιά του Τίμοθι Σαλαμέ, που στα 30 του χρόνια, γίνεται ο νεότερος ηλικιακά ηθοποιός που έχει 3 συνολικά υποψηφιότητες για Οσκαρ α΄ ανδρικού ρόλου, ενώ ο Βάγκνερ Μόουρα είναι πλέον ο πρώτος Βραζιλιάνος ηθοποιός που κερδίζει υποψηφιότητα για Οσκαρ α΄ ανδρικού ρόλου.

Τα Oscars 2026 θα απονεμηθούν στις 15 Μαρτίου 2026. Ο Κόναν Ο’ Μπράιαν επιστρέφει φέτος ως οικοδεσπότης, μετά το επιτυχημένο ντεμπούτου του το 2025, που έφερε το σόου στο υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης των τελευταίων πέντε ετών. Η 98η τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC αλλά και για πρώτη φορά από το YouTube κανάλι της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Hulu.

Ολες οι υποψηφιότητες στις 24 κατηγορίες των 98ων Οσκαρ

Καλύτερη ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Σκηνοθεσία

Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Co

Α’ γυναικείος ρόλος

Jessie Buckley (“Hamnet”)

Rose Byrne (“If I Had Legs, I’d Kick You”)

Kate Hudson (“Song Sung Blue”)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Emma Stone (Bugonia)

Α’ αντρικός ρόλος

Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)

Berlinale festival director warns of ‘major threat’ to film industry

Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”)

Ethan Hawke (“Blue Moon”)

Michael B. Jordan (“Sinners”)

Wagner Moura (“The Secret Agent”)

Β’ γυναικείος ρόλος

Teyana Taylor – One Battle After Another

Amy Madigan – Weapons

IngaIbsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Elle Fanning – Sentimental

Β’ αντρικός ρόλος

Stellan Skarsgard – Sentimental Value

Benicio del Toro – One Battle After Another

Sean Penn – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Πρωτότυπο σενάριο

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

It Was Just an Accident

Blue Moon

Διασκευασμένο σενάριο

One Battle After Another

Hamnet

Train Dreams

Bugonia

Frankenstein

Διεθνής ταινία

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirāt

The Secret Agent

The Voice of Hind Rajab

Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Animation μεγάλου μήκους

Arco

Elio

KPOP: Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Διεύθυνση φωτογραφίας

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Κοστούμια

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Μοντάζ

F1, Stephen Mirrione

Marty Supreme, Ronald Bronstein & Josh Safdie

One Battle After Another, Andy Jurgensen

Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté

Sinners, Michael Shawver

Μακιγιάζ & κομμώσεις

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Πρωτότυπη μουσική

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Πρωτότυπο τραγούδι

«Dear Me» από Diane Warren: Relentless

«Golden» από KPop Demon Hunters

«Highest 2 Lowest» από Highest 2 Lowest

«I Lied To You» από Sinners

«Sweet Dreams of Joy» από Viva Verdi!

«Train Dreams» από Train Dreams

Σκηνογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinn

Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

Ειδικά εφέ

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

Μυθοπλασία μικρού μήκους

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Animation μικρού μήκους