Στη θάλασσα, ένας άντρας κολυμπά. Καθώς κολυμπά, οι αναμνήσεις του αναδύονται στην επιφάνεια. Από την πρώιμη παιδική του ηλικία μέχρι τη ζωή του ως ενήλικας, όλες οι αναμνήσεις του συνδέονται με το νερό. Κάποιες είναι ευτυχισμένες, άλλες ένδοξες, άλλες τραυματικές.

Αυτή η ιστορία θα είναι το τελευταίο του κολύμπι. Θα μας οδηγήσει στους δικούς του δρόμους. Από την πηγή στο ποτάμι. Από τα νερά των παιδικών πισίνων σε αυτά των κολυμβητηρίων. Από μια χώρα της Βόρειας Αφρικής στις ακτές της Μεσογείου. Από τα ολυμπιακά στάδια στις δεξαμενές συγκράτησης νερού. Από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στις ονειρεμένες παραλίες της Ρεϋνιόν.

Η ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων “Papillon” (Πεταλούδα) της σκηνοθέτριας Florence Miailhe αφηγείται τη σπαρακτική ιστορία του γαλλοεβραίου κολυμβητή Alfred Nakache και της χαρίζει στα 70 της χρόνια μια πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ.

«Πριν από μερικά χρόνια, άρχισα να σκέφτομαι ένα νέο πρότζεκτ για μια ταινία μικρού μήκους. Θυμήθηκα τον Alfred Nakache, τον οποίο είχα γνωρίσει όταν ήμουν περίπου δέκα ετών και τον οποίο ο πατέρας μου θαύμαζε πολύ. Έτσι, χρόνια αργότερα, από περιέργεια, έψαξα για τον Alfred Nakache στο διαδίκτυο και τότε ανακάλυψα την ιστορία του, την οποία βρήκα απίστευτη.

Όλα μου φάνηκαν προφανή: η αφήγηση αυτής της ιστορίας συνδύαζε διάφορα θέματα που μου είναι αγαπητά: την ανθεκτικότητα, τη μετάδοση, τη μνήμη, αλλά και πολιτικά ζητήματα, όπως η τύχη ενός Εβραίου κολυμβητή που αντιμετωπίζει αντιξοότητες», αναφέρει σε συνέντευξή της η Florence Miailhe.

Δεν ήταν μόνο η ιστορία του Nakache που την παρακίνησε. Υπήρχε επίσης μια προσωπική σύνδεση. Η Florence Miailhe είχε μάθει να κολυμπά με τον μικρότερο αδελφό του Alfred Nakache, Bernard και άκουγε ιστορίες για τους θριάμβους του πολύ πριν καταλάβει το πλήρες ιστορικό τους βάρος.

Και μετά ήταν και το στιλ κολύμβησης: πεταλούδα. «Είναι μια όμορφη κολυμβητική κίνηση, πολύ συμβολική».

Αγαπά βαθιά το νερό. «Αγαπώ το κολύμπι, αγαπώ το νερό. Για μένα, το νερό είναι ένας υπέροχος τρόπος για να διηγηθώ ιστορίες, επειδή μεταφέρει μνήμες μέσω της ρευστότητάς του. Όταν είναι κινούμενο, το νερό προσφέρει κάτι πολύ λεπτό, πολύ ποιητικό, σχεδόν αφηρημένο. Η αναπαράσταση του νερού προκαλεί επίσης συναισθήματα, μεταμόρφωση, μετάβαση», αναφέρει.

Η πραγματική ιστορία του Alfred Nakache

Η Miailhe δεν είναι σίγουρη γιατί ο Nakache – τον οποίο γνώρισαν οι γονείς της όταν ήταν στην αντίσταση – της ήρθε ξανά στο μυαλό στα μέσα της δεκαετίας του 2010. «Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί η μνήμη μου λειτούργησε έτσι. Ίσως επειδή σκεφτόμουν τον πατέρα μου», λέει.

Γεννημένος το 1915 στο γαλλικό Αλγέρι (η οικογένειά του μετανάστευσε από το Ιράκ), ο Artem «Alfred» Nakache έγινε ένας από τους πιο διάσημους κολυμβητές της Γαλλίας στη δεκαετία του 1930, ειδικευμένος στο στιλ πεταλούδα.

Η μνήμη είναι το θέμα που διατρέχει το Papillon, το οποίο παρασύρεται από τα κύματα των αναμνήσεων καθώς ο Nakache κολυμπά για τελευταία φορά στο Cerbère, στα ισπανικά σύνορα, όπου πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1983.

Κολυμπάει μέσα στα κύματα και βουτάει, ανακατεύοντας τα ιζήματα των χρόνων: μεγαλώνει στην Αλγερία, ξεπερνά τον αρχικό του φόβο για το νερό, γνωρίζει τη σύζυγό του, Paule, καθώς ανεβαίνει στην κατάταξη της ανταγωνιστικής κολύμβησης, συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936 και του αφαιρείται η υπηκοότητα στη Γαλλία του Βισύ, πριν τελικά σταλεί στο Άουσβιτς.

Ο αποκλεισμός του πρωταθλητή έχει θλιβερές σύγχρονες αναφορές για τη σκηνοθέτιδα, η οποία είναι επίσης εβραϊκής καταγωγής. «Εδώ και κάποιο καιρό στη Γαλλία, έχει επανέλθει η ιδέα ότι μπορούμε να στερήσουμε από μια ομάδα την εθνικότητά της, επειδή ανήκει σε άλλη κοινότητα ή θρησκεία».

Ο αθλητισμός είναι στα μάτια της ένα ιδανικό πεδίο για να αναδειχθούν τέτοια ζητήματα: «Ανεξάρτητα από το αν ήταν Εβραίος ή όχι, αυτό που με ενδιέφερε ήταν το γεγονός ότι ακόμη και το να είσαι πρωταθλητής δεν αρκεί για να αποτρέψεις αυτή τη διάκριση».

Στις 20 Νοεμβρίου 1943, ο Nakache, η σύζυγός του και η κόρη του συνελήφθησαν από τη Γκεστάπο και η οικογένεια χωρίστηκε στο Άουσβιτς. Μόνο εκείνος επέζησε. Αργότερα, πριν από την απελευθέρωση, υπέμεινε την «πορεία του θανάτου» προς το Μπούχενβαλντ.

Παρά αυτές τις αδιανόητες απώλειες, ο Nakache επέστρεψε στην κολύμβηση μετά τον πόλεμο, αγωνιζόμενος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1948. Αυτός, η γυμνάστρια Άγκνες Κελέτι και ο αρσιβαρίστας Μπεν Χέλφγκοτ είναι οι μόνοι γνωστοί Εβραίοι επιζώντες που αγωνίστηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τον πόλεμο.

«Ελπίζω ότι ο κόσμος θα συγκινηθεί από την ιστορία του Alfred Nakache και θα την ανακαλύψει εκ νέου, γιατί δεν είναι πολύ γνωστή στη Γαλλία», είπε η Miailhe σε συνέντευξή της στο Deadline. «Επίσης, ζούμε σε πολύ ταραγμένους καιρούς, σε έναν κόσμο όπου ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός έχουν επιστρέψει».

Μέσα στον τρόμο του Ολοκαυτώματος, η ταινία μικρού μήκους απεικονίζει επίσης τη συντροφικότητα μεταξύ των αθλητών που κολύμπησαν — και στάθηκαν — στο πλευρό του Nakache πριν και μετά τον πόλεμο.

«Μερικοί άνθρωποι κατήγγειλαν την οικογένεια Nakache στη Γκεστάπο, αλλά άλλοι έσωσαν τον Alfred όταν επέστρεψε από τα στρατόπεδα», είπε στο Deadline ο παραγωγός της ταινίας και βραβευμένος με Όσκαρ για το “Flow”, Ron Dyens. «Όλη η τραγωδία της ανθρώπινης διττότητας αντικατοπτρίζεται τελικά στην ιστορία του Nakache».

Η «τεχνίτρια» Florence Miailhe

Πίσω από τη βαθιά ανθρώπινη ιστορία του Nakache βρίσκεται η φοβερή τεχνική της Miailhe. Μεγαλωμένη στην Τουλούζη, αφού αρχικά ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της, της ζωγράφου Mireille Glodek-Miailhe, στις στατικές εικαστικές τέχνες, ενθαρρύνθηκε από τον πειραματικό animator Robert Lapoujade να εξερευνήσει τις δυνατότητες της κίνησης.

Καθώς τη δεκαετία του 1980 δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου σχολές animation στη Γαλλία, την ενθάρρυνε να ριχτεί στα βαθιά – κάτι που έκανε κυριολεκτικά με τη μικρού μήκους Hammam του 1991, το οποίο αναδύει μια αφηρημένη ατμόσφαιρα από τους ατμούς ενός λουτρού.

Το νερό φαίνεται να είναι το στοιχείο της. «Δεν είναι μια επιστημονική μελέτη, αλλά κάτι πιο αισθησιακό και ευαίσθητο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αποτυπώσω το πώς δεν είναι ποτέ το ίδιο και βρίσκεται πάντα σε μεταμόρφωση».

Έτσι, για παράδειγμα, δίνει κίνηση σε ένα επιπλέον στρώμα λαδιού πάνω από τους στροβίλους και τα κύματα που ζωγραφίζει, για να δώσει μια τρισδιάστατη εντύπωση διάθλασης ή παραμόρφωσης, ή ενσωματώνει πραγματικές σαπουνόφουσκες στις υφές των χρωμάτων της, για να δώσει επιπλέον αφρό και αναταραχή στα νερά.

«Ξέρω πόσο απαιτητική μπορώ να είμαι με τον εαυτό μου και μπορώ να κρίνω αν κάτι πηγαίνει καλά ή όχι, ή πότε να ξεκινήσω ξανά», αναφέρει.

Το 2002 κέρδισε το βραβείο César για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους για το “Au premier Dimanche d’août” και το 2006 έλαβε ειδική μνεία στο Φεστιβάλ των Καννών για το “Conte de quartier”.

Δημιουργεί τα κινούμενα σχέδιά της με βάση τη ζωγραφική, το παστέλ ή την άμμο, απευθείας κάτω από την κάμερα. Η μεγάλου μήκους ταινία “La Traversée” έλαβε το βραβείο καλύτερου σεναρίου στο Φεστιβάλ Premiers Plans στο Angers το 2010 και αποτέλεσε αντικείμενο έκθεσης στο Αββαείο Fontevraud.

Της απονεμήθηκε το Cristal d’honneur, με την ευκαιρία του 39ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων του Annecy 2015.

Το έργο της έχει να κάνει με την αποδοχή ευτυχισμένων ατυχημάτων – ακόμα και αν, ζωγραφίζοντας ζωντανά σε ένα καρέ που εξελίσσεται μπροστά από την κάμερα, την εκθέτει σε μεγαλύτερα λάθη που θα μπορούσαν να καταστρέψουν ολόκληρες ακολουθίες.

Η Miailhe απολαμβάνει τον ριψοκίνδυνο και – στην εποχή της εισβολής της τεχνητής νοημοσύνης – τον πολύ προσωπικό χαρακτήρα του έργου της. «Είναι πολύ δύσκολο και αγχωτικό», λέει. «Αλλά μου αρέσει η πρόκληση».

«Είναι σημαντικό να μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προσπαθούμε να ζούμε σωστά»

Φέρνοντας τώρα την ιστορία του Nakache στην οθόνη, τι πιστεύει ότι είναι πιο σημαντικό να αποκομίσει το κοινό; «Είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Ένας φόρος τιμής στην αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς.

Παρά τις τρομερές δοκιμασίες που πέρασε, ο Nakache βρήκε μέσα του μια ακλόνητη δύναμη που του επέτρεψε να ξανασταθεί στα πόδια του.

Μας θυμίζει ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, μπορούμε να βρούμε το θάρρος να ξεπεράσουμε τις αντιξοότητες, να ξαναχτίσουμε τον εαυτό μας και να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας σε ολόκληρο τον κόσμο», απαντά η Florence Miailhe.

Και συνεχίζει: «Αυτή η ταινία μάς καλεί επίσης να αναλογιστούμε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά στον ταραγμένο κόσμο μας: τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό και τον φόβο για τους άλλους.

Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ώστε να μην ξεχάσουμε ποτέ τις τραγωδίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

Νωρίτερα φέτος, το «Papillon» έλαβε υποψηφιότητα για César (το γαλλικό Όσκαρ), υποψηφιότητα για Cristal στο Annecy και κέρδισε τον Διεθνή Διαγωνισμό για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων στο Grand Prix της Στουτγάρδης. Άραγε, η Florence Miailhe θα βάλει στη συλλογή της το πρώτο της χρυσό αγαλματίδιο;

Με πληροφορίες από The Guardian, Deadline, Jewish Telegraphic Agency, Jewish Film Institute