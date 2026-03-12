5 το πρωί: Οι τρεις όροι της Τεχεράνης – Το πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα – O μοναδικός showman Γιώργος Μαρίνος
Σε μια κρίσιμη καμπή για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος για σύντομο τέλος του πολέμου, την ώρα που η Τεχεράνη θέτει τρεις αυστηρές προϋποθέσεις για εκεχειρία
1
Ο εύκολος πόλεμος του Τραμπ και οι τρεις όροι του Ιράν
- Νέο μπαράζ δηλώσεων από τον Τραμπ: Σε σειρά δηλώσεων προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον ίδιο να υποστηρίζει τουλάχιστον δύο φορές ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, γιατί είναι ευκολότερος απ’ ότι υπολόγιζαν οι ΗΠΑ. «Έχουμε καταστρέψει το ιρανικό ναυτικό, τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα ραντάρ και την ηγεσία της χώρας και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ χειρότερα», είπε.
- Ανησυχία για το πετρέλαιο; Με την ένταση στο Ιράν να επικεντρώνεται πλέον ξεκάθαρα στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, με τις πληροφορίες για ναρκοθέτηση τους και την ιρανική ηγεσία να απειλεί ότι το βαρέλι του αργού θα φτάσει τα 200 δολάρια στο τραπέζι πλέον μπαίνουν πλέον τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών μελών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA). Σύμφωνα με σχετική απόφαση, αρκετά κράτη ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα με στόχο τον περιορισμό της ανόδου της τιμής του πετρελαίου.
- Οι τρεις όροι της Τεχεράνης: Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, εμφανίστηκε να είναι θετικός σε μια λήξη του πολέμου, αλλά οποιαδήποτε συμφωνία θα έπρεπε να ικανοποιεί τρεις όρους, πρώτον να γίνονται σεβαστά τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, δεύτερον να δοθούν πολεμικές αποζημιώσεις και τρίτον να δοθούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση εναντίον της χώρας.
2
Η αισχροκέρδεια έφερε πλαφόν σε τρόφιμα και καύσιμα
- Φρένο στην αισχροκέρδεια: Με επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, έως τις 30 Ιουνίου του 2026, σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας, μετά το ράλι του πετρελαίου, λόγω του πολέμου στο Ιράν.
- Πώς θα λειτουργήσει το μέτρο στα καύσιμα; Oι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν επιτρέπεται να προσθέτουν στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης περισσότερο από 5 λεπτά ανά λίτρο πάνω από την τιμή αγοράς από τα διυλιστήρια. Παράλληλα, τα πρατήρια καυσίμων δεν μπορούν να αυξάνουν την τιμή προμήθειας κατά περισσότερο από 12 λεπτά ανά λίτρο όταν πωλούν τα καύσιμα στους καταναλωτές.
- Τα τσουχτερά πρόστιμα: Επιπρόσθετα, τίθεται ανώτατο όριο κέρδους και σε τρόφιμα καθώς και σε βασικά αγαθά. Σε περίπτωση παραβίασης του μέτρου προβλέπονται πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα των προϊόντων όπου διαπιστώθηκε υπερβολικό κέρδος. Η ρύθμιση αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, τις επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες που εμπορεύονται τα συγκεκριμένα προϊόντα.
3
Τελεσίδικα εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή
- Πόσα χρόνια μπαίνουν στη φυλακή: Έπεσε η αυλαία στη δίκη της Χρυσής Αυγής με την έκδοση των τελικών ποινών. Σε 13 χρόνια κάθειρξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκαν οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Χρήστος Παππάς και Ηλίας Παναγιώταρος. Ισόβια στον Γ. Ρουπακιά για τη δολοφονία Φύσσα.
- Στη φυλακή και η Ελένη Ζαρούλια: Το Εφετείο Κακουργημάτων έδειξε το δρόμο της φυλακής για πέντε χρόνια στην πρώην βουλευτή και σύζυγο του άλλοτε αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μετά την απόρριψη του αιτήματός της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική.
- «Παύλο νικήσαμε»: «Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη, αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη. Παύλο νικήσαμε. Τους τσάκισες παιδί μου. Ούτε σπιθαμή γης σε κανέναν φασίστα. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, γεια σας» είπε μεταξύ άλλων η Μάγδα Φύσσα.
4
Πέθανε ο μοναδικός showman Γιώργος Μαρίνος
- Η απώλεια: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Γιώργος Μαρίνος, ένας από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες performers. Ο καλλιτέχνης που σημάδεψε το θέατρο και τη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας με τις παραστάσεις του στη «Μέδουσα», τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα και ζούσε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Νότια Προάστια. Με μια καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’60, θεωρείται ο πρώτος αυθεντικός Έλληνας σόουμαν.
- Η καλλιτεχνική του σφραγίδα: Ο Γιώργος Μαρίνος δημιούργησε ένα ξεχωριστό είδος θεάματος, συνδυάζοντας θέατρο, σάτιρα, τραγούδι και χορό. Από τη δεκαετία του ’70 έως τις αρχές του ’90 οι παραστάσεις του στη «Μέδουσα» έγιναν σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή Αθήνα, ενώ αργότερα κατέκτησε και την τηλεόραση, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό.
- Το κοινωνικό αποτύπωμά του: Πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, ο Γιώργος Μαρίνος άφησε το στίγμα του και με τη δημόσια στάση του απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα. Είχε μιλήσει ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, επιδιώκοντας –όπως έλεγε– να εκφράσει με ειλικρίνεια μια πλευρά της κοινωνίας που ζητούσε μεγαλύτερη αποδοχή και σεβασμό.
5
Με ελληνικό ενδιαφέρον οι αποψινές αναμετρήσεις
- Στη μάχη της Ευρώπης ΠΑΟ και ΑΕΚ: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (12/3, 19:45) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ στην πρώτη μάχη για τους 16 του Europa League. Παράλληλα, η ΑΕΚ βρίσκεται στη Σλοβενία και είναι έτοιμη για την πρώτη μάχη με την Τσέλιε (12/3, 22:00) με στόχο το πρώτο βήμα για τα προημιτελικά του Conference League.
- Επιστρέφει απόψε ο Λεσόρ; Την παρουσία του μεγάλου άτυχου της περσινής σεζόν, Ματίας Λεσόρ, για πρώτη φορά στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή την αγωνιστική περίοδο προανήγγειλε ο Εργκίν Αταμάν, σε δηλώσεις του στη Media Day των «πρασίνων» ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας την Πέμπτη (12/3, 22:00), για την 31η αγωνιστική της Euroleague.
- Καταιγιστική η «Βασίλισσα»: Σε μία απίστευτη ποδοσφαιρική παράσταση, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε θρίαμβο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, στο πρώτο ματς των «16» του Champions League. Η Μπόντο Γκλιμτ διέλυσε 3-0 την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και οδεύει ολοταχώς στους προημιτελικούς στην παρθενική της συμμετοχή. Στο Παρίσι, οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουϊς Ενρίκε επικράτησαν 5-2 της Τσέλσι.
