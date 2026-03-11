Συγκινημένη και εν μέρει ανακουφισμένη δήλωσε η Μάγδα Φύσσα σήμερα, μετά την τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή και τις ποινές που ανακοινώθηκαν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

«Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία. Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη, αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη» είπε.

«11 χρόνια αγώνα και ευχαριστώ όλους εκείνους που τον δώσαμε μαζί. Ευτυχώς δεν ήταν λίγοι. Παύλο νικήσαμε. Τους τσάκισες παιδί μου. Ούτε σπιθαμή γης σε κανέναν φασίστα. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, γεια σας» κατέληξε.