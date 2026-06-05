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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό, που υπηρέτησε την πατρίδα, από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ειδικότερα στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει: «Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».

Μητσοτάκης: «Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές»

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού. Προκρίνοντας πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσμα από τις εύκολες υποσχέσεις», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

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«Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας.

Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Καραμανλής: «Έβαλε τη σφραγίδα του στην πολιτική αλλαγή του 2004»

«Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για την φιλία του και τις πολύτιμες συμβουλές του αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά.

«Υπηρέτησε, μετά το 1977, όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Γεωργίου Ράλλη. Την κυβέρνηση Τζαννετάκη και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δώσαμε έναν καθαρό και ωραίο αγώνα για την ηγεσία της Παράταξης, το 2007, χωρίς αυτό να σκιάσει την ανθρώπινη και πολιτική μας σχέση. Λύσαμε με αμοιβαιότητα, υπευθυνότητα και ωριμότητα την πρόσκαιρη παρεξήγηση της απομάκρυνσής του από το κόμμα.

Ως υπεύθυνος προγράμματος και πολιτικού σχεδιασμού έβαλε τη σφραγίδα του στην πολιτική αλλαγή του 2004. Συνεργαστήκαμε στενά από το 2004 έως το 2009. Η συμβολή του στη νέα διακυβέρνηση ήταν καθοριστική.

Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν βαθιά δημοκράτη πολιτικό, ως γνήσιο λαϊκό άνθρωπο με ενσυναίσθηση και ανυπόκριτη έγνοια για τους πιο αδύνατους συμπολίτες μας. Ως έναν έντιμο και ανιδιοτελή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος.

Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε. Στη Μαριάννα και στις αγαπημένες του κόρες εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Παυλόπουλος: «Αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση»

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπης Πουλόπουλος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά υπογραμμίζοντας: «Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».

Κακλαμάνης: «Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε»

Προσωπικό τόνο είχε το συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά. Με ένα «Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε!», αποχαιρέτισε τον επί χρόνια βουλευτή και υπουργό, ο πρόεδρος της Βουλής.

Εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι ο Γ. Σουφλιάς υπήρξε μια σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία, ένα κορυφαίο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας:

«Υπήρξε βουλευτής και Υπουργός επί σειρά ετών σε νευραλγικές θέσεις, σφραγίζοντας με το ήθος, την υπευθυνότητα και την εργατικότητά του τη μεταπολιτευτική πολιτική ζωή του τόπου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πορείας του, από όποια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση κι αν βρέθηκε, ξεχώρισε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε και την προσήλωσή του στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπολιτών αλλά και των πολιτικών του αντιπάλων. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο κόμμα που υπηρέτησε με πάθος και σταθερότητα, αλλά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας».

«Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε! Στην οικογένεια και στους οικείους του απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια», ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

Χατζηδάκης: «Πορεύτηκε σ΄ένα δρόμο ξεχωριστό και άξιο υπογράμμισης στην πολιτική ζωή του τόπου»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά:

«Ο Γιώργος Σουφλιάς, ξεκινώντας απ’ το χωριό του στη Λάρισα, πορεύτηκε σ΄ένα δρόμο ξεχωριστό και άξιο υπογράμμισης στην πολιτική ζωή του τόπου. Πάντα με το θάρρος της γνώμης του, με ψυχικό σθένος και με σπουδαίο έργο από όπου πέρασε. Συνδυάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, την αποφασιστικότητα με τη μετριοπάθεια, τη λαϊκότητα με την ευπρέπεια και την ικανότητα να είναι η ψυχή της παρέας με την απαράμιλλη εργατικότητα.

Γνωρίστηκα με τον Γιώργο Σουφλιά από τότε που ήμουν γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και εκείνος υπεύθυνος προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Και οι δυο αγκάλιασαν τότε την ιδέα μας για τη συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων. Συνέχισε να με καλεί για συνεργασία, όταν ήμουν πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και εκείνος Υπουργός Παιδείας, επιχειρώντας να περάσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, που δυστυχώς ακυρώθηκαν στη συνέχεια. Βρεθήκαμε να υπηρετούμε στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο, με Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, εκείνος ως πεπειραμένος Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εγώ ως νεόκοπος Υπουργός Μεταφορών.

Θυμάμαι πάντοτε τη στήριξη που μου παρείχε, όταν αρκετοί αμφισβητούσαν τη μεταρρυθμιστική αυτή παρέμβαση. Καθώς ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν πάντοτε υπέρμαχος μιας υπεύθυνης, μετριοπαθούς και μεταρρυθμιστικής γραμμής, βρισκόμασταν σχεδόν πάντα στην ίδια πλευρά της πολιτικής δράσης. Από το 2009, μετά την εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αποσυρθεί και με ελάχιστες εξαιρέσεις να μην παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα. Παρόλα αυτά, επειδή μιλούσα μέχρι και τα τελευταία χρόνια μαζί του, πάντοτε ενδιαφερόταν για την πορεία της Ελλάδας, πάντοτε ήταν υπέρμαχος του μέτρου, της λογικής και της ευθύνης.

Τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλοι οι δημοκρατικοί Έλληνες πολίτες αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά θλίψη αυτόν τον δυναμικό και ξεχωριστό πολιτικό, τον άνθρωπο που ταυτίστηκε με το θάρρος, τη σοβαρότητα, την προσφορά, την αγάπη για την πατρίδα. Καλό ταξίδι, Γιώργο Σουφλιά! Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Μαριάννα, και τις κόρες του».

Δένδιας: «Τίμησε την παράταξή μας ως υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας»

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νικος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο».

«Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας» υπογράμμισε.

«Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Μαρινάκης: «Πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα»

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Σουφλιά», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. «Έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία, τη διαδρομή και την προσφορά του τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε θέση που κλήθηκε να υπηρετήσει.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε σημείο αναφοράς. Ένας πολιτικός με κύρος, διορατικότητα και σπάνια θεσμική συγκρότηση, που πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.