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Σε μια κίνηση δομικής αναδιοργάνωσης του στελεχιακού του δυναμικού προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας τη συγκρότηση ενός νέου σχήματος «σκιώδους κυβέρνησης». Στόχος αυτής της επιλογής από τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ είναι η αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η Χαριλάου Τρικούπη θεσπίζει οκτώ κύκλους δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής δράσης και στα συναρμόδια Υπουργεία. Σε κάθε κύκλο ορίζεται μια ομάδα πολιτικού συντονισμού, αποτελούμενη από κορυφαία στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος.

Σημειώνεται δε, ότι εκτός λίστας μένει το όνομα του Χάρη Δούκα.

Η τετραπλή αποστολή του νέου σχήματος

Το νέο μοντέλο δεν αποτελεί απλώς μια εσωκομματική αναδιανομή ρόλων, αλλά έναν μηχανισμό που φιλοδοξεί να φέρει το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών. Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), αναλαμβάνουν μια συγκεκριμένη αποστολή:

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Συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής.

Προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του Κινήματος.

Συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών.

Ενεργοποίηση των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης.

Τα πολιτικά συμπεράσματα της ανασύνθεσης

Η επιλογή των προσώπων μαρτυρά τη στρατηγική απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να επιστρατεύσει «βαριά χαρτιά» με κυβερνητική εμπειρία (όπως ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Γιάννης Μανιάτης), θωρακίζοντας την αξιοπιστία των προγραμματικών επεξεργασιών του κόμματος.

Παράλληλα, η παρουσία στελεχών που είχαν πρωταγωνιστήσει στην πρόσφατη εσωκομματική προεδρική κούρσα (Γερουλάνος, Κατρίνης, Γιαννακοπούλου, Χριστοδουλάκης) σε θέσεις πρώτης γραμμής, στέλνει ένα σαφές μήνυμα εσωτερικής ενότητας και συνθέσεων. Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να εμφανίσει ένα δομημένο, εναλλακτικό κυβερνητικό μοντέλο, έτοιμο για σκληρό re-branding στον δρόμο προς τις κάλπες.

Η «ακτινογραφία» των 8 κύκλων πολιτικής και τα πρόσωπα

Η σύνθεση των ομάδων αντανακλά μια προσεκτική ισορροπία ανάμεσα στην εμπειρία των ιστορικών στελεχών και τη δυναμική των νεότερων προσώπων, καλύπτοντας όλο το ιδεολογικό και πολιτικό φάσμα της παράταξης.

Οικονομία

Παύλος Γερουλάνος

Μιλένα Αποστολάκη

Πάρις Κουκουλόπουλος

Φίλιππος Σαχινίδης

Εξωτερική Πολιτική και Εθνική Άμυνα

Γιώργος Παπανδρέου

Δημήτρης Μάντζος

Μιχάλης Κατρίνης

Νικόλας Φαραντούρης

Στέλιος Περράκης

Κράτος και Δημόσια Διοίκηση

Παναγιώτης Δουδωνής

Νάντια Γιαννακοπούλου

Κώστας Σκανδαλίδης

Θανάσης Γλαβίνας

Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Ναυτιλία και Τουρισμός

Άννα Διαμαντοπούλου

Γιώργος Νικητιάδης

Θάνος Πάλλης

Πάρις Τσάρτας

Κοινωνικό Κράτος, Υγεία, Εργασία και Κοινωνική Συνοχή

Παύλος Χρηστίδης

Λευτέρης Καρχιμάκης

Ιωάννης Τσίμαρης

Ράνια Θρασκιά

Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

Στέφανος Παραστατίδης

Σωκράτης Κάτσικας

Μιχάλης Αεράκης

Βασίλης Σκουντής

Δικαιοσύνη και Θεσμοί

Ευαγγελία Λιακούλη

Χρήστος Κακλαμάνης

Γιάννης Πανούσης

Μανόλης Βελεγράκης

Περιβάλλον, Ενέργεια και Υποδομές

Γιάννης Μανιάτης

Μανώλης Χριστοδουλάκης

Κώστας Μαθιουδάκης

Νίκος Μήλης

Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση

Μήνυμα πολιτικής αυτονομίας και προσήλωσης στη στρατηγική που χαράχθηκε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠαΣοΚ έστειλε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη εξυπηρετεί την κυβέρνηση, καθώς αναπαράγει, όπως είπε, διλήμματα και συγκρίσεις του παρελθόντος αντί να αναδεικνύει τις σημερινές κοινωνικές ανάγκες.

«Βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκρίνεται η δική του αναξιοπιστία με την αναξιοπιστία του προκατόχου του», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τα στελέχη του κόμματος να παραμείνουν προσηλωμένα στη στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας και στην ανάδειξη προγραμματικών προτάσεων για τη στέγαση, τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση και τη λειτουργία του κράτους.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επανέλαβε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε «σενάρια» συνεργασιών ή πολιτικών αναδιατάξεων που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. «Η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το ΠαΣοΚ θα δώσει τη μάχη «στην κοινωνία και για την κοινωνία».

Παρέμβαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη σημασία του θεσμικού πλαισίου που είχε θεσπίσει το ΠαΣοΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της δικαστικής απόφασης και να προχωρήσει στην αποκατάσταση όσων, όπως υποστήριξε, έχασαν ευεργετικές ρυθμίσεις εξαιτίας πρακτικών τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης δανείων. Ζήτησε επίσης συμψηφισμό και επιστροφή ποσών που, κατά το ΠαΣοΚ, καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από δανειολήπτες.

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το περιβάλλον

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αναφέρθηκε στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, σημειώνοντας ότι τα τελευταία έντεκα χρόνια είναι τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του πλανήτη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση, επικαλούμενος πρόσφατη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία του κόμματος σχετικά με έργα ανακύκλωσης. Υποστήριξε ακόμη ότι έχουν δημιουργηθεί στρεβλώσεις στην κατανομή του ενεργειακού χώρου, με συνέπειες για τους παραγωγούς και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Αιχμές για την ανανέωση θεσμικών προσώπων

Ο κ. Ανδρουλάκης υπερασπίστηκε επίσης την πρόσφατη θέση του ΠαΣοΚ να μην στηρίξει νέα θητεία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη στάση εντάσσεται στη γενικότερη αντίληψη του κόμματος περί εναλλαγής σε κρίσιμες θέσεις ευθύνης.

Όπως ανέφερε, η θέση αυτή δεν αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά την ανάγκη θεσμικής ανανέωσης σε αξιώματα που διαθέτουν σημαντικές αρμοδιότητες και εξουσίες.

Κάλεσμα ενότητας

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να δώσουν τη μάχη με ενότητα και αισιοδοξία, επιμένοντας ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου αποτελούν τον βασικό οδηγό της πολιτικής στρατηγικής της παράταξης.

«Σταθείτε στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και στην πολιτική μας αυτονομία», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι αυτά αποτελούν τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠαΣοΚ απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αποτελούν τον πραγματικό αντίπαλο της δημοκρατικής παράταξης και υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με προγραμματικό περιεχόμενο.