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Δεκαπέντε χρόνια μετά την ίδρυση του, το Kai Dikhas («Τόπος του Βλέμματος» στα Ρομανές) γιορτάζει την πορεία του στο Βερολίνο με μια μεγάλη διεθνή εικαστική διοργάνωση που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της τέχνης ως φορέα μνήμης, κοινωνικής κριτικής και δημοκρατικού διαλόγου.

Η έκθεση «Μεταμόρφωση της Σκέψης», που φιλοξενείται στο Aufbau Haus am Moritzplatz, αποτελεί μια πολυεπίπεδη συνάντηση καλλιτεχνών, έργων και ιδεών που εξερευνούν τη δυνατότητα της τέχνης να μετασχηματίζει αντιλήψεις και να αμφισβητεί στερεότυπα. Κεντρικός προσκεκλημένος είναι ο Έλληνας εικαστικός Χριστόφορος Κατσαδιώτης.

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η έννοια της μεταμόρφωσης: η ικανότητα του ανθρώπου και των κοινωνιών να επανεξετάζουν τις βεβαιότητές τους, να αναθεωρούν κυρίαρχες αφηγήσεις και να αναζητούν νέους τρόπους κατανόησης της πραγματικότητας. Μέσα από έργα που συνομιλούν με την ιστορία, τη θρησκεία, την πολιτική και τη συλλογική μνήμη, η έκθεση αναδεικνύει τη δημιουργική δύναμη της αμφισβήτησης και της ελευθερίας της έκφρασης.

Το εργαστήριο του Κατσαδιώτη μέσα στην έκθεση

Ο Κατσαδιώτης ως προσκεκλημένος μεταφέρει στον εκθεσιακό χώρο το εργαστήριο χαρακτικής του, μετατρέποντας την έκθεση σε έναν ζωντανό τόπο παραγωγής τέχνης. Μέσα από χαρακτικά, κολάζ και επεξεργασμένες εικόνες, ο καλλιτέχνης επαναπροσεγγίζει παραδοσιακά ελληνικά και χριστιανορθόδοξα μοτίβα, δημιουργώντας νέες αφηγήσεις γύρω από τη μνήμη, τη θρησκευτική εικονογραφία και τη σύγχρονη ταυτότητα.

Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τέσσερα έργα του που συμπεριλαμβάνονταν στην έκθεση Η Σαγήνη του Αλλόκοτου στην Εθνική Πινακοθήκη, βανδαλίστηκαν από βουλευτή της ακροδεξιάς και βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης στην Αθήνα. Τα έργα αυτά παρουσιάζονται σήμερα ως μέρος της έκθεσης «Μεταμόρφωση της Σκέψης».

Από τον Γκόγια στον Otto Pankok

Η «Μεταμόρφωση της Σκέψης» φέρνει παράλληλα σε διάλογο σημαντικές μορφές της διεθνούς ιστορίας της τέχνης και της σύγχρονης δημιουργίας. Έργα των Francisco de Goya, Otto Pankok, Delaine Le Bas, Damian Le Bas, Luna De Rosa, Gabi Jiménez, Brunn Morais και David Weiss συναντώνται σε μια αφήγηση που εξετάζει τη σχέση της εικόνας με την εξουσία, την ιστορική μνήμη και την κοινωνική αντίσταση.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα έργα που επανεξετάζουν θρησκευτικές εικόνες και σύμβολα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να ανασυνθέτει και να μετασχηματίζει παγιωμένες αντιλήψεις. Από τον «Άγιο Γεώργιο» του Κατσαδιώτη έως την αντιφασιστική «Passion» του Pankok και τις πολιτικές χαρακτικές του Goya, η έκθεση αναδεικνύει τη δύναμη της εικόνας ως εργαλείου κριτικής και αντίστασης.

Η τέχνη των Σίντι και Ρομά απέναντι στα στερεότυπα

Ξεχωριστό βάρος δίνεται επίσης στη συμβολή των καλλιτεχνών Σίντι και Ρομά, των οποίων τα έργα αμφισβητούν στερεότυπα και διεκδικούν νέες μορφές ορατότητας και αυτοπροσδιορισμού. Μέσα από τις διαφορετικές καλλιτεχνικές τους γλώσσες, προβάλλεται η ανάγκη για μια κοινωνία ανοιχτή στη διαφορετικότητα και απαλλαγμένη από τον αντιτσιγγανισμό και τις διακρίσεις.

Η έκθεση δεν περιορίζεται στην παρουσίαση έργων τέχνης. Αντιθέτως, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως τόπος συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και συλλογικού προβληματισμού. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνίες δοκιμάζονται από νέες μορφές πόλωσης και αποκλεισμού, η «Μεταμόρφωση της Σκέψης» προτείνει την τέχνη ως πεδίο δημοκρατίας, ελευθερίας και κοινωνικού μετασχηματισμού.

INFO Η έκθεση παρουσιάζεται από το Foundation Kai Dikhas σε επιμέλεια του Moritz Pankok και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.