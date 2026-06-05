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Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε χθες στην Καλλιθέα, όταν ένας οδοντίατρος επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο νεαρούς Αιγύπτιους που υποστηρίζει πως ήθελαν να διαρρήξουν το σπίτι του. Στα πλάνα που εξασφάλισε το Mega, διακρίνονται οι αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού να ζητούν από τον δράστη να σταματήσει. Με το αριστερό του χέρι συνεχίζει να κρατάει το κεφάλι του νεαρού στο έδαφος και με το δεξί το ρόπαλο του μπέιζμπολ με το οποίο του επιτέθηκε.

Σε βίντεο που παρουσίασε το «Live News» φαίνεται η συνέχεια, με τον οδοντίατρο να παραμένει εκτός εαυτού και να χαστουκίζει τον φίλο του αιμόφυρτου νεαρού.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 13:00 χθες το μεσημέρι, όταν κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε τη σύζυγο του γιατρού για ύποπτες κινήσεις δύο νεαρών έξω από το σπίτι της. Όταν εκείνη τους είδε να βγάζουν φωτογραφίες, τηλεφώνησε στον σύζυγό της που έφτασε στην περιοχή με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ.

«Είμαι κι εγώ σε ένα σοκ. Ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν. Και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε μας. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, γύρω-γύρω. Πήρα πρώτα τον σύζυγο, ήθελα την Αστυνομία να πάρω, αλλά δεν πρόλαβα. Έλεγαν ότι θέλανε, δήθεν, το μαγαζί από κάτω. Στον γείτονα είπαν άλλα. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά, ενώ μιλάνε άπταιστα και οι δύο. Μπήκανε στην αυλή και φωτογράφιζαν το σπίτι», υποστήριξε η γυναίκα.

Ο 55χρονος γιατρός, που έχει ειδοποιηθεί από τη σύζυγό του, έφτασε στην περιοχή ταχύτατα και πρόλαβε τους δύο νεαρούς λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του. Τότε, άρχισε να χτυπάει τους δύο Αιγύπτιους, ηλικίας 22 και 23 ετών με το ρόπαλο, με περαστικούς και οδηγούς να κοιτούν σοκαρισμένοι.

Δύο και πλέον λεπτά μετά το ξεκίνημα της επίθεσης, ο 55χρονος αφήνει για πρώτη φορά το αιματοβαμμένο ρόπαλο που κρατούσε. Ο ένας από τους δύο τραυματίες ήταν ξυπόλητος και πεσμένος στο έδαφος, ενώ ο φίλος του που είχε καταφέρει να απομακρυνθεί, πλησίασε και τον παρακάλεσε να σταματήσει.

Η ανατροπή των δεδομένων

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο διαρρήκτες που έπεσαν στα χέρια του ιδιοκτήτη, όμως πολύ γρήγορα όμως αυτό διαψεύστηκε. Οι δύο Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου, όπου είχαν πάει πιθανότατα για να απομακρυνθούν.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο θύματα είδαν ξαφνικά έναν άντρα να τους πλησιάζει με ένα ρόπαλο στα χέρια και να τους φωνάζει για να πέσουν στο έδαφος.

Το πρωί, οι κηλίδες αίματος στο πεζοδρόμιο μαρτυρούσαν τα όσα είχαν προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα στην Καλλιθέα.

Ο 22χρονος που είχε δεχτεί τα περισσότερα χτυπήματα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και του έγιναν ράμματα στο κεφάλι. Ο 23χρονος φίλος του έκανε εξετάσεις που έδειξαν ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Τα δύο θύματα και ο οδοντίατρος που πήρε τον νόμο στα χέρια του συνελήφθησαν από αστυνομικούς και το μεσημέρι οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα. Ο 55χρονος γιατρός, ομογενής από το Καζακστάν σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Τα δύο θύματα υποστηρίζουν από χθες στους αστυνομικούς ότι δέχτηκαν μία επίθεση που θα μπορούσε ακόμη και να τους στοιχίσει τη ζωή, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα το επιλήψιμο, και ζητούν την τιμωρία του 55χρονου.