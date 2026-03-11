Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να υποχωρούν την Τετάρτη, καθώς οι αναφορές ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προτείνει την μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του, λόγω πιθανών διαταραχών στην προμήθεια από τη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, που έχει επηρειάσει αρνητικά το κλίμα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονταν με πτώση 88 σεντς, ή 1%, στα 86,92 δολάρια το βαρέλι στις 04:51 GMT. Το αμερικανικό WTI διαπραγματευόταν με πτώση 35 σεντς, ή 0,4%, στα 83,1 δολάρια το βαρέλι.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν το Ιράν την Τρίτη με αυτό που το Πεντάγωνο και οι Ιρανοί στο έδαφος χαρακτήρισαν ως τις πιο έντονες αεροπορικές επιδρομές του πολέμου.

Ο αμερικανικός στρατός «εξουδετέρωσε» επίσης 16 ιρανικά πλοία που έβαζαν νάρκες κοντά στα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιεσδήποτε νάρκες τοποθετηθούν στα Στενά από το Ιράν πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνοδεύσουν τα δεξαμενόπλοια μέσω του στενού περάσματος, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το αμερικανικό ναυτικό έχει απορρίψει αιτήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας για στρατιωτική συνοδεία, καθώς ο κίνδυνος επιθέσεων είναι πολύ υψηλός προς το παρόν.

«Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να ομαλοποιούνται σε χαμηλότερα επίπεδα με ασταθή τρόπο μετά την απότομη άνοδο της Δευτέρας», ανέφεραν αναλυτές της UOB σε σημείωμα προς τους πελάτες τους, προσθέτοντας ότι οι αγορές αναμένεται να συνεχίσουν να εστιάζουν την προσοχή τους στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν για πόσο καιρό θα παραμείνουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας.

Από τότε, αξιωματούχοι της G7 συγκεντρώθηκαν διαδικτυακά για να συζητήσουν την πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να μετριαστεί το πλήγμα στην αγορά.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα φιλοξενήσει μια βιντεοδιάσκεψη με άλλους ηγέτες χωρών της G7 την Τετάρτη, για να συζητήσουν τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στον τομέα της ενέργειας και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ορισμένοι αναλυτές εξέφρασαν σκεπτικισμό σχετικά με την πρόταση της ΙΕΑ.

«Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα καμία απελευθέρωση και υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τον τελικό ρυθμό άντλησης από αυτά τα αποθέματα», δήλωσε ο Φίλιπ Τζόουνς-Λουξ, ανώτερος αναλυτής της Sparta Commodities, σε σημείωμα προς τους πελάτες, προσθέτοντας ότι «το βασικό ζήτημα δεν είναι το μέγεθος των αποθεμάτων, αλλά οι επιτεύξιμοι ρυθμοί άντλησης».

Ενεργειακές ανησυχίες

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπού Ντάμπι ADNOC έκλεισε το διυλιστήριο της στο Ruwais καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις του συγκροτήματος μετά από επίθεση με drone, σύμφωνα με πηγή, σηματοδοτώντας την τελευταία διακοπή της ενεργειακής υποδομής λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, φαίνεται να αυξάνει τις προμήθειες μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, αν και αυτές εξακολουθούν να είναι πολύ κάτω από τα επίπεδα που απαιτούνται για να αντισταθμιστεί η μείωση των ροών από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών εταιρειών.

Το βασίλειο βασίζεται στο λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας στο Γιανμπού για να αυξήσει τις εξαγωγές του και να αποφύγει απότομες μειώσεις στην παραγωγή, καθώς οι γείτονές του, το Ιράκ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν ήδη μειώσει την παραγωγή τους.

Η εταιρεία συμβούλων ενέργειας Wood Mackenzie δήλωσε ότι ο πόλεμος μειώνει επί του παρόντος την προσφορά πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τον Κόλπο στην αγορά κατά περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου στα 150 δολάρια ανά βαρέλι.

«Ακόμη και μια γρήγορη επίλυση του προβλήματος πιθανότατα θα συνεπάγεται εβδομάδες διαταραχής για τις αγορές ενέργειας», ανέφερε η Morgan Stanley σε σημείωμά της.

Αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση, τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι οποίες επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

