Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσαν τα έκτακτα μέτρα για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

Αρχικά το λόγο πήρε ο Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος ξεκαθάρισε πως «δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα αλλά και ειδικά σε σχέση με την ενέργεια». Στη συνέχεια τόνισε ότι «θα δράσουμε όταν υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την κρίση και σε σχέση με την οικονομία. Αν είχαμε την κρίση το 2019, δεν θα είχαμε τα αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα, όποια περιθώρια υπάρχουν οφείλεται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας».

Στη συνέχεια στέλνοντας μήνυμα προς όλους υποστήριξε: «Μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε την αισχροκέρδεια. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του».

Παπασταύρου: «Έως τις 30 Ιουνίου το πλαφόν»

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και βεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Παπασταύρου το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά. Επιπρόσθετα τόνισε ότι το μέτρο θα έχει ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Πλαφόν και στα τρόφιμα, έως 5 εκατ. ευρώ το πρόσιμο

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν μπαίνει και στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ’ αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ. Σύμφωνα με τον Υπουργό το μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025.

Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. Τρόφιμα, εμπόριο, σούπερ μάρκετ και εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

«Ο πληθωρισμός είναι κίνδυνος που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημα. Σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι για την προστασία της κοινωνίας και ειδικότερα μεσαίας τάξης και αδύναμων κοινωνικών ομάδων», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος εντάθηκαν οι έλεγχοι, ανήλθαν σε 1.500 ιδίως σε πρατήρια βενζίνης.

Όπως είπε η νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την αγορά πρότεινε πλαφόν στα τρόφιμα και τα βασικά ειδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού.