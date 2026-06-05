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Λίγες ώρες πριν από το δεύτερο τζάμπολ στους τελικούς της Basket League έγιναν γνωστοί οι έξι ξένοι που θα έχουν στη διάθεσή τους ο Έργκιν Αταμάν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Οι δύο προπονητές έχουν σημαντικές απουσίες οι οποίες έπαιξαν ρόλο στις αποφάσεις τους.

Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί ξανά χωρίς τον Κώστα Σλούκα, ενώ για τον Ολυμπιακό δε θα αγωνιστεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Σε σχέση με το πρώτο ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τους Γουόρντ και Τζόουνς με τους Νιλικίνα και Χολ στις θέσεις τους. Αντίθετα, ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε την ίδια εξάδα ξένων.

Υπενθυμίζουμε ότι το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21.00.

Οι εξάδες των ξένων για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός