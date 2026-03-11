Εφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Ελληνας καλλιτέχνης, Γιώργος Μαρίνος, σε ηλικία 87 ετών.

Ο ίδιος τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Κάποτε μεσουρανούσε στο δημόσιο βίο, όμως ο μοναδικός performer δεν επιθυμούσε να εμφανίζεται στην τηλεόραση. Μάλιστα, ζούσε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στα Νότια Προάστια.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1939 στην Αθήνα. Μεγάλωσε με τη μητέρα του, Βασιλική, αφού οι γονείς του είχαν χωρίσει από τότε που εκείνος ήταν ακόμα μωρό. Ο πατέρας του ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο και για αυτό τον είδε πρώτη φορά, όταν ήταν 12 ετών.

Οι γονείς του επιθυμούσαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, όπως ο πατέρας του. Αν και είχε κλίση στα μαθηματικά, δεν ακολούθησε ποτέ αυτή τη διαδρομή. Όντας ακόμα ανήλικος, εκείνος έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Το ταλέντο του δεν άργησε να λάμψει, αφού στο δεύτερο έτος κιόλας της σχολής, έπαιξε στην «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, το 1962. Στη μουσικοθεατρική παράσταση συμμετείχαν και μεγάλα ονόματα της ελληνικής θεατρικής σκηνής, όπως ο Δημήτρης Χορν, η Μάρω Κοντού και η Ρένα Βλαχοπούλου.

Ετσι, ξεκίνησε μία σημαντική πορεία στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής. Ουρές κόσμου συγκεντρώνονταν έξω από την ιστορική «Μέδουσα», για να τον παρακολουθήσουν. Εκεί εμφανιζόταν για περίπου 20 χρόνια.

Στον κινηματογράφο πραγματοποίησε ελάχιστες εμφανίσεις. Αντιθέτως, αποτέλεσε πρωτοπόρος σε αυτό που λέμε show. Ενα διαφορετικό είδος διασκέδασης, το οποίο αποτελείτο από μουσική, τραγούδι, χορό, πρόζα και σάτιρα. Σε μία εποχή που λίγοι ήταν αυτοί που κατάφερναν να κατακρίνουν με καυστικά σχόλια και σκετς τα κακά κείμενα της ελληνικής κοινωνίας, ο Γιώργος Μαρίνος το κατάφερνε.

Είχε μία στενή φιλία με το Μάνο Χατζιδάκι και το Νίκο Γκάτσο, ενώ είχε συνεργαστεί και με μεγάλους καλλιτέχνες, όπως η Λίνα Νικολακοπούλου και το Σταμάτη Κραουνάκη.

To 1994, ο Γιώργος Μαρίνος παρουσίασε το θρυλικό «Ciao ANT1» παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Ρούλα Κορομηλά.

Η προσωπική του ζωή

Στην προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε ιδιαίτερα μοναχικός. Είχε δύο μεγάλα πάθη, όπως έλεγε την αστρολογία και τα σκυλιά.

Ο καλλιτέχνης ήταν ο πρώτος επώνυμος Έλληνας, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Μάλιστα, κάποτε είχε αναφέρει ότι στους γονείς του, το είχε αποκαλύψει από τα δεκαέξι του.

Ο μεγάλος έρωτας της ζωής του, όμως, όπως ο ίδιος είχε εξομολογηθεί ήταν η Κατιάνα Μπαλανίκα. Οι δυο τους ήταν σύντροφοι για τέσσερα ολόκληρα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ’60, χωρίς ωστόσο ποτέ να δημιουργήσουν οικογένεια. Παρόλα αυτά, οι δρόμοι τους δε χώρισαν ποτέ και οι δυο τους συνέχισαν να είναι πολύ καλοί φίλοι και συνεργάτες.

Ο Γιώργος Μαρίνος είχε δηλώσει ότι δε θέλησε να κάνει ποτέ παιδί, επειδή θεωρούσε άδικο αυτό να φέρει το δικό του αμαρτωλό παρελθόν.

Εζησε για ένα χρονικό διάστημα στο «Σπίτι του Ηθοποιού», αφού πούλησε το σπίτι του. Ήταν μία απόφαση που πήρε μετά από μία περιπέτεια με την υγεία του και μία ληστεία στην οικία του.