Με την επικύρωση του χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών έγραψε τον επίλογο μιας δικαστικής διαδρομής που διήρκεσε 13 έτη.

Η αυλαία της υπόθεσης, η οποία ξεκίνησε με την δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013 —γεγονός που αποτέλεσε την απαρχή της εξάρθρωσης της οργάνωσης— πέφτει με την έκδοση των τελεσιδίκων ποινών και την κρίση για την άμεση προφυλάκιση των καταδικασθέντων.

Οι δικαστές του Εφετείου, μετά από πολυετή ακροαματική διαδικασία, διατήρησαν το ανώτατο όριο ποινών για τον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης. Στους επτά πρώην βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, επιβλήθηκαν οι εξής ποινές:

Οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Γιώργος Γερμενής, Χρήστος Παππάς και Ηλίας Παναγιώταρος καταδικάστηκαν σε 13 έτη κάθειρξης, ενώ στον Αρτέμη Ματθαιόπουλο επιβλήθηκε ποινή 10 ετών.

Παράλληλα, το δικαστήριο επικύρωσε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης (συν 10 έτη) στον Γιώργο Ρουπακιά, τον καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Καταδίκες για ένταξη και ειδικές υποθέσεις

Για το αδίκημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, οι ποινές για τους υπόλοιπους πρώην βουλευτές διαμορφώθηκαν ως εξής:

7 έτη κάθειρξης: Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Νίκος Κούζηλος.

6 έτη κάθειρξης: Πολύβιος Ζησιμόπουλος και Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης.

5 έτη κάθειρξης/φυλάκισης: Ελένη Ζαρούλια, Νίκος Μίχος, Ευστάθιος Μπούκουρας, Μιχάλης Αρβανίτης, Αντώνης Γρέγος, Δημήτρης Κουκούτσης και Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος.

Στην υπόθεση της δολοφονίας Φύσσα, οι συνεργοί (μεταξύ των οποίων οι Γ. Πατέλης και Ι. Καζαντζόγλου) καταδικάστηκαν σε ποινές από 7 έως 10 έτη, ενώ για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, ο Αντώνης Πανταζής καταδικάστηκε σε 10 έτη, με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους να λαμβάνουν ποινές 6 και 7 ετών.

Η νομική μάχη για τις αναστολές

Αυτή την ώρα, η διαδικασία βρίσκεται στο κρίσιμο στάδιο των αγορεύσεων, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να αποτρέψουν τον εγκλεισμό των εντολέων τους.

Η τελική απόφαση των δικαστών για την ποινική μεταχείριση των καταδικασθέντων θα κρίνει άμεσα τη διατήρηση ή μη της προσωπικής τους ελευθερίας, καθώς πολλοί εξ αυτών έχουν ήδη εκτίσει μέρος των πρωτόδικων ποινών τους.

Οι ποινές που επέβαλλε το Εφετείο

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

13 χρόνια Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

13 χρόνια Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

13 χρόνια Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

13 χρόνια Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

13 χρόνια Ηλίας Παναγιώταρος: 13 χρόνια

13 χρόνια Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

5 έτη φυλάκιση Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

5 έτη φυλάκιση Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

5 έτη φυλάκιση Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

5 φυλάκιση Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

7 έτη κάθειρξη Ελένη Ζαρούλια: 5 κάθειρξη

5 κάθειρξη Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

6 κάθειρξη Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

6 έτη κάθειρξης Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

7 κάθειρξη Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

5 φυλάκιση Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ισόβια και 10 έτη Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

10 έτη Ι. Άγγος: 9 έτη

9 έτη Α. Αναδιώτης: 7 ετη

7 ετη Γ. Δήμου: 7 έτη

7 έτη Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

9 έτη Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

9 έτη Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

9 έτη Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

9 έτη Γ. Πατέλης: 10 έτη

10 έτη Γ. Σκάλκος: 7 έτη

7 έτη Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

9 έτη Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

9 έτη Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

10 έτη Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

7 έτη Μ. Ευγενικός: 6 έτη

6 έτη Θ. Μαρίας: 6

6 Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική