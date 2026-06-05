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Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, όπως δήλωσαν την Παρασκευή στο Reuters δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η Ελλάδα δε διαθέτει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ενιαίο φορολογικό σύστημα για τον συγκεκριμένο τομέα.

Ένας υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες. «Στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», δήλωσε ο αξιωματούχος. Η φορολογία των κρυπτονομισμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία και συνήθως επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το σχέδιο της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι τα πρώτα 500 ευρώ (580 δολάρια) των κερδών θα είναι αφορολόγητα. Ο φόρος δε θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει εάν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία.

Και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες εκτός της χώρας. Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα κρατικά έσοδα από τον νέο φόρο.