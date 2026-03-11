Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μία σημαντική παρακαταθήκη τόσο στο θέατρο και τη μουσική, όσο και στην τηλεόραση. Ο ίδιος υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Ελλάδας, ενώ ήταν ένας μοναδικός από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στη χώρα.

Ανήλικος ακόμα έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, καθώς η αγάπη του για το θεατρικό σανίδι είχε ξεκινήσει από όταν ο ίδιος ήταν σε νεαρή ηλικία. Η επιτυχία και οι μεγάλες συνεργασίες δεν άρχισαν να έρθουν, αφού το ταλέντο του ήταν αστείρευτο και εμφανές. Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην «Οδό Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκις.

Η μουσική ήταν και αυτή μία μορφή τέχνης, η οποία κυριαρχούσε στη ζωή του, αλλά και στην καριέρα του. Ουρές σχηματίζονταν κάθε βράδυ στην Πλάκα, στη «Μέδουσα», όπου εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια.

Μεταξύ των συνεργασιών που ανέπτυξε μέσα σε αυτά τα χρόνια ήταν και ένας δίσκος που έκανε με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Πρώτη φορά…

Ο μοναδικός σόουμαν μπορεί να έγινε μετέπειτα γνωστός στο ευρύ κοινό από τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση και την εκπομπή που παρουσίαζε το 1994 «Ciao ANT1», παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Ρούλα Κορομηλά.

Ο Γιώργος Μαρίνος έφερε τη λέξη, αλλά και το πλαίσιο για το σόου στη χώρα. Όμως, δεν ήταν το μόνο που έκανε.

Ήταν ο πρώτος επώνυμος που βγήκε και μίλησε ανοιχτά για το σεξουαλικό του προσανατολισμό στα μέσα του ’60, σε μια ιδιαιτέρως συντηρητική Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, είχε αποκαλύψει και στους γονείς του στα δεκαέξι του χρόνια πως είναι ομοφυλόφιλος.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε τις εντυπώσεις ήταν το γεγονός, πως ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός, Κατιάνα Μπαλανίκα. Μάλιστα, έζησαν μαζί για τέσσερα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Το ένα από τα δύο του πάθη ήταν πάντα η αστρολογία., για αυτό το λόγο ακόμα, ένας άνθρωπος που βρέθηκε να είναι πολύ κοντά στον Γιώργο Μαρίνο ήταν η Βίκυ Παγιατάκη, όπως είπε η ίδια το πρωί της Τετάρτης μετά την είδηση του θανάτου του στο «Buongiorno».

Το δεύτερο ήταν τα σκυλιά του. Μάλιστα, φέρεται κάποια στιγμή, όταν ζούσε στο κτήμα του στον Νέο Βουτζά, είχε περίπου 18 σκυλιά.

«Αν ήμουν πρωθυπουργός… θα ήμουν σαν τον Κλίντον, σαν τον Καραμανλή, σαν τον Παπανδρέου, όχι σαν τον Σημίτη»

Σε συνέντευξή του στο «Βήμα» (24/11/2008), είχε πει ο ίδιος για τον εαυτό του: «Ο βασικότερος λόγος που δεν θα γινόμουν πρωθυπουργός ξέρετε πολύ καλά ποιος θα ήταν. Εδώ στην Ελλάδα δύσκολα θα έβγαινε γυναίκα πρωθυπουργός. Φαντασθείτε τώρα κάποιον άλλον που δεν θα ήταν ακριβώς straight…», ενώ είχε προσθέσει πως: «ο ιδανικός πρωθυπουργός θα πρέπει να έχει τη δυναμικότητα του Καραμανλή και τη γοητεία του Παπανδρέου».

Επίσης, είχε σημειώσει για πως ένας άνθρωπος που θα είναι στην εξουσία, «ο ηγέτης πρέπει να είναι σταρ». Ωστόσο, αν και ο ίδιος ήταν ένας σταρ και ένας μοναδικός σόουμαν, «δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Γιατί κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος όταν ανεβαίνει στην εξουσία και όταν φεύγει από αυτήν. Και εγώ τι χρωστάω να υποστώ τη μετάλλαξη;».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξή του: «Αν ήμουν πρωθυπουργός…»

«Δηλώνοντας το ότι είμαι ομοφυλόφιλος, ήμουν υποχρεωμένος να είμαι πάρα πολύ αξιοπρεπής»

«Μόνο τα επικίνδυνα πράγματα έχουν ενδιαφέρον στη ζωή» είχε πει ο Γιώργος Μαρίνος σε συνέντευξή του στο «Βήμα» και τη Μυρτώ Λοβέρδου (Οκτώρβριο του 1999). Μάλιστα, στην εν λόγω συνέντευξη αναφέρεται έντονα και στο θέμα της ομοφυλοφιλίας, με αφορμή την παράσταση «Ξανθιά φράουλα», στην οποία πρωταγωνιστούσε τότε: «Θέλω να έχει συγγένεια με το προφίλ της πίστας που ο κόσμος ξέρει από εμένα. Αλλωστε δεν νιώθω έτοιμος να παίξω τώρα ούτε Βασιλιά Λιρ ούτε Μάκβεθ. Πρόκειται για μια υπέροχη κωμωδία, ιδιαίτερα καλογραμμένη, η οποία δεν μένει μόνο στο θέμα της ιδιαιτερότητας των δύο ανδρών. Αφορά τη σχέση δύο ανθρώπων που διαταράσσεται από έναν τρίτο, ένα νεαρό αγόρι».

Η δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει σχετικά με το γεγονός, ότι αναφέρθηκε στην ομοφυλοφιλία ως ιδιαιτερότητα. Ο καλλιτέχνης της απάντησε: «Για κάποιους όμως θεωρείται και γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το λαϊκό αίσθημα. Δεν είμαστε στην άγρια εποχή του ’60. Τώρα τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν, αμβλύνθηκαν και δεν παρουσιάζονται οι ομοφυλόφιλοι ως μια καρικατούρα. Είναι κανονικοί, ανθρώπινοι».

«Πιστεύετε ότι ανοίξατε δρόμους στο θέμα της ομοφυλοφιλίας;», τον είχε ρωτήσει η Μυρτώ Λοβέρδου.

Εκείνος εξομολογήθηκε πως: «Το ελπίζω. Εμένα στόχος μου ήταν να πω την αλήθεια και να είμαι εντάξει απέναντι στο κοινό που ερχόταν να με δει. Το είπα στην αρχή της καριέρας μου. Κάποιοι βρέθηκαν να πουν ότι το έκανα επίτηδες… Δεν είναι αλήθεια. Τέτοια πράγματα είναι δίκοπο μαχαίρι. Πολλοί ήταν εκείνοι που ενοχλήθηκαν και δεν ήθελαν να έρθουν να με δουν. Μετά από 20 χρόνια καριέρας άρχισα να συνειδητοποιώ ότι υπήρχαν άνθρωποι που δεν έρχονταν να με δουν στην πίστα από προκατάληψη. Πολύ πιο σημαντικοί άνθρωποι παραδέχθηκαν δημόσια την ομοφυλοφιλία τους και ξεσήκωσαν θύελλα. Και μιλάω για τον Χατζιδάκι ή τον Τσαρούχη, για τον νεοελληνικό μας πολιτισμό. Η διαφορά ήταν ότι εγώ ερχόμουν σε καθημερινή επαφή με το κοινό: μπορούσαν να με αγγίξουν, να με ξεφωνίσουν. Εμφανιζόμουν δημόσια κάθε βράδυ. Και αυτό ήταν πρόβλημα».

Παράλληλα, είχε προσθέσει ακόμα μία πτυχή: «δηλώνοντας το ότι είμαι ομοφυλόφιλος, ήμουν υποχρεωμένος να είμαι πάρα πολύ αξιοπρεπής. Γιατί αντιπροσώπευα ­ ή έτσι ήθελα να νομίζω ­ ένα μέρος της κοινωνίας που θα ήθελε να το αντιμετωπίζει ο κόσμος πιο σοβαρά, με μεγαλύτερη λεπτότητα. Αλλωστε δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο σκάνδαλο γύρω από τη ζωή μου. Ηθελα να δείξω ότι δεν είναι άνθρωποι για να τους κοροϊδεύουμε ή να γελάμε μαζί τους. Αλλά ότι είναι και αξιοπρεπείς, μπορεί να έχουν και ταλέντο, να ζουν χωρίς παρατράγουδα. Διότι όλα στη ζωή πληρώνονται».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιώργος Μαρίνος είχε αναφέρει ότι όταν στην τηλεόραση, ένιωσε σαν λαϊκός σταρ και ποτέ δε μετάνιωσε για αυτό.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξή του: «Μόνο τα επικίνδυνα πράγματα έχουν ενδιαφέρον στη ζωή»

«Ο,τι έκανα το έκανα όμως για μένα, γιατί πίστευα ότι θα ήταν καλύτερη η ζωή μου»

«Αυτός ο μονόλογος με εξέπληξε. Τον περίμενα πιο ελαφρύ και πιο κωμικό. Πρόκειται όμως για ένα βίαιο και σκληρό έργο που θα μπορούσε να έχει γραφτεί… αύριο. Τόσο σύγχρονος και τόσο αληθινός αλλά και αστείος συγχρόνως. Η Δεσποινίς Μαργαρίτα αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο που έχει εξουσία, την όποια εξουσία. Είναι αυτή που εξουσιάζει μια τάξη ολόκληρη. Αλλά κάπως έτσι δεν συμβαίνει και στην πραγματικότητα;», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Νοέμβριο του 2001 στο «Βήμα» και τη Μυρτώ Λοβέρδου.

Για ακόμα μία φορά, αφορμή στάθηκε μία παράσταση, την «Δεσποινίς Μαργαρίτα» του Ρομπέρτο Ατάιντε. Μάλιστα, όπως σημείωσε η δημοσιογράφος ο καλλιτέχνης ήταν ντυμένος με το κοστούμι της «Δεσποινίδος Μαργαρίτας» και έδειχνε να έχει τη διάθεση 30χρονου νεαρού. Ο ίδιος στην κουβέντα τους, αναφέρθηκε τόσο στην πολιτική, όσο και στην ομοφυλοφιλία. «Ο,τι έκανα το έκανα όμως για μένα, γιατί πίστευα ότι θα ήταν καλύτερη η ζωή μου. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι μιλώντας ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία μου μπορεί να βοήθησα ορισμένους ανθρώπους να ελευθερωθούν. Η πρόθεση όμως ήταν ιδιοτελής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα όμως η εξουσία δεν είναι μόνο πολιτική ή στρατιωτική. Υπάρχει ένας τρομακτικός οικονομικός φασισμός, υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτή η τελευταία, αν και έχει πολλά θετικά, ωστόσο δεν μας κατοχυρώνει και τη φοβάμαι», είχε τονίσει ο Γιώργος Μαρίνος. Ο κορυφαίος σόουμαν μεταξύ άλλων σχολίασε και τις υποχωρήσεις που καλείται να κάνει ο καθένας στη ζωή του. «Φυσικά και έχω κάνει υποχωρήσεις στη ζωή μου. Επιλέγω όμως τις πιο μικρές. Τελειώνοντας με αυτόν τον κύκλο δεν ήξερα πώς να χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου. Ούτε οι άλλοι ξέρουν πώς να με χρησιμοποιήσουν», επεσήμανε.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξή του: «Ποτέ δεν έχω αισθανθεί πιο αρσενικός…»