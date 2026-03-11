Το υπουργείο Ανάπτυξης επιβάλλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, μέτρο που θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα αξιολογηθεί εκ νέου. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα δεν θα μπορούν να πωλούνται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025.

Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και το μέτρο αφορά το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε το μέτρο «αυστηρό» αλλά «αναγκαίο», λόγω των συνθηκών, καλώντας τους επιχειρηματίες να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη. «Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι», σημείωσε.

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα και προς την ανεξάρτητη αρχή να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του νόμου προς όφελος των πολιτών.

Η ενδεικτική λίστα κατηγοριών αγαθών

Η ενδεικτική λίστα με τα 61 προϊόντα είναι η εξής: