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Σκληρή κριτική δέχθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος από τους Παύλο Πολάκη και Νίκο Παππά μετά την εισήγηση του πρώτου για μη αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Π. Πολάκης διατύπωσε την κάθετη διαφωνία του με την εισήγηση του προέδρου, παρουσιάζοντας παράλληλα τη δική του πρόταση για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Υποστήριξε ότι το κόμμα δεν μπορεί να παραμένει σε κατάσταση αναμονής, καθώς κάτι τέτοιο οδηγεί σταδιακά στην απαξίωση και ενδεχομένως στη διάλυσή του. Για τον λόγο αυτό πρότεινε την άμεση εκλογική προετοιμασία, με τη συγκρότηση επιτροπών για τα ψηφοδέλτια, το πρόγραμμα και την οργανωτική υποστήριξη της προεκλογικής εκστρατείας.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διατηρήσει την πολιτική και οργανωτική του αυτονομία, συμμετέχοντας σε ένα ενδεχόμενο ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων ως αυτόνομο κόμμα και όχι μέσω ατομικών συμφωνιών στελεχών.

Ακόμη, ο Π.Πολάκης απέδωσε ευθύνες και στη σημερινή ηγεσία για τη δημοσκοπική συρρίκνωση του κόμματος, θεωρώντας ότι η αδράνεια έχει συμβάλει στην περαιτέρω αποδυνάμωσή του, ενώ άσκησε κριτική στην προηγούμενη ηγεσία, επισημαίνοντας ότι η αντιπολιτευτική στάση του κόμματος την περίοδο 2019-2023 δεν υπήρξε επαρκώς αποτελεσματική.

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Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε επίσης επικριτικός απέναντι στη στρατηγική που ακολουθείται μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάλεσε τον Σ. Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλ. Τσίπρα, ώστε να ξεκαθαριστούν οι προθέσεις του σχετικά με μια πιθανή συνεργασία ή πολιτική πρωτοβουλία στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές και όχι συνέχιση μιας πολιτικής που οδήγησε το κόμμα σε ιδιαίτερα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά.