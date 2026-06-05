Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και μία τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (04/06) στη Λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα.

Η στιγμή που η ηλικιωμένη γυναίκα κοντοστέκεται με σκοπό να διασχίσει τον δρόμο και να περάσει απέναντι, έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Ένα λευκό βαν μπροστά της παίρνει τη στροφή και εκείνη περνάει κάθετα τον δρόμο από τη διάβαση, ωστόσο μία μηχανή χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω της.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA διακρίνεται η μηχανή του 28χρονου να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Θησέως, στο ρεύμα προς Μοσχάτο, να χτυπά την ηλικιωμένη και να συνεχίζει τη «τρελή» πορεία μέχρι το φανάρι.

H γυναίκα σωριάζεται στο έδαφος, ενώ ακούγεται ο εκκωφαντικός θόρυβος από την πρόσκρουση της μηχανής, καθώς και οι φωνές των περαστικών που τρέχουν για να βοηθήσουν την 72χρονη και τον μοτοσικλετιστή.

Ο 28χρονος αναβάτης σύρθηκε στον δρόμο για μερικά μέτρα και «καρφώθηκε» σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να διαμελιστεί και να βρει ακαριαίο θάνατο.

Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.