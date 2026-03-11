Στη φυλακή οδηγείται για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια, όπως και άλλοι τρεις καταδικασθέντες στη δίκη της Χρυσής Αυγής, για να εκτίσει ποινή πέντε ετών.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας έδειξε τον δρόμο της φυλακής στην πρώην βουλευτή και σύζυγο του άλλοτε αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μετά την απόρριψη του αιτήματός της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική. Σε πρώτο βαθμό της είχαν επιβληθεί 6 χρόνια, όμως είχε πάρει αναστολή μέχρι το Εφετείο

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναστολής έκτισης ποινής που είχαν υποβάλει οι Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Στάθης Μπούκουρας, Αντώνης Γρέγος, Δημήτρης Κουκούτσης για τους οποίους ισχύει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Οι ποινές που επέβαλλε το Εφετείο

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

13 χρόνια Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

13 χρόνια Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

13 χρόνια Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

13 χρόνια Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

13 χρόνια Ηλίας Παναγιώταρος: 13 χρόνια

13 χρόνια Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

5 έτη φυλάκιση Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

5 έτη φυλάκιση Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

5 έτη φυλάκιση Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση

5 φυλάκιση Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

7 έτη κάθειρξη Ελένη Ζαρούλια: 5 κάθειρξη

5 κάθειρξη Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη

6 κάθειρξη Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

6 έτη κάθειρξης Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη

7 κάθειρξη Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση

5 φυλάκιση Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Φύσσα

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ισόβια και 10 έτη Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

10 έτη Ι. Άγγος: 9 έτη

9 έτη Α. Αναδιώτης: 7 ετη

7 ετη Γ. Δήμου: 7 έτη

7 έτη Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

9 έτη Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

9 έτη Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

9 έτη Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

9 έτη Γ. Πατέλης: 10 έτη

10 έτη Γ. Σκάλκος: 7 έτη

7 έτη Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

9 έτη Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

9 έτη Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

Αν. Πανταζής: 10 έτη

10 έτη Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

7 έτη Μ. Ευγενικός: 6 έτη

6 έτη Θ. Μαρίας: 6

6 Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

