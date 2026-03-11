Στη φυλακή οδηγείται για πρώτη φορά η Ελένη Ζαρούλια, όπως και άλλοι τρεις καταδικασθέντες στη δίκη της Χρυσής Αυγής, για να εκτίσει ποινή πέντε ετών.
Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας έδειξε τον δρόμο της φυλακής στην πρώην βουλευτή και σύζυγο του άλλοτε αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μετά την απόρριψη του αιτήματός της για μετατροπή της ποινής της σε χρηματική. Σε πρώτο βαθμό της είχαν επιβληθεί 6 χρόνια, όμως είχε πάρει αναστολή μέχρι το Εφετείο
Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναστολής έκτισης ποινής που είχαν υποβάλει οι Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Στάθης Μπούκουρας, Αντώνης Γρέγος, Δημήτρης Κουκούτσης για τους οποίους ισχύει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Οι ποινές που επέβαλλε το Εφετείο
Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:
- Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια
- Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια
- Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια
- Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια
- Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια
- Ηλίας Παναγιώταρος: 13 χρόνια
- Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια
Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:
- Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση
- Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση
- Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση
- Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση
- Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη
- Ελένη Ζαρούλια: 5 κάθειρξη
- Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη
- Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης
- Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη
- Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση
- Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση
Δολοφονία Φύσσα
- Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη
- Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη
- Ι. Άγγος: 9 έτη
- Α. Αναδιώτης: 7 ετη
- Γ. Δήμου: 7 έτη
- Ε. Καλαρίτης: 9 έτη
- Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη
- Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη
- Α. Μιχάλαρος: 9 έτη
- Γ. Πατέλης: 10 έτη
- Γ. Σκάλκος: 7 έτη
- Γ. Σταμπέλος: 9 έτη
- Λ. Τσαλίκης: 9 έτη
- Ν. Τσορβάς: 9 έτη
Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων
- Αν. Πανταζής: 10 έτη
- Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη
- Μ. Ευγενικός: 6 έτη
- Θ. Μαρίας: 6
- Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη
Ένταξη σε εγκληματική
- Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση
- Ν. Αποστόλου: 7 έτη
- Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση
- Β. Ποπορη: 6 έτη
- Γ. Τσακανίκας: 5 έτη