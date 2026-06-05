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Η απόρριψη από τον Βλαντίμιρ Πούτιν της πρότασης για απευθείας συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναζωπυρώνει τη διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη ρωσική ηγεσία ότι δεν επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης και ότι εξακολουθεί να επενδύει στη συνέχιση του πολέμου, την ώρα που η διεθνής κοινότητα αναζητά διέξοδο από μια σύρραξη που έχει εισέλθει στο πέμπτο έτος της.

Η πρόταση Ζελένσκι και η άρνηση του Πούτιν

Αφορμή για τη νέα ένταση αποτέλεσε η ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο πρόεδρο, με την οποία τον καλούσε σε απευθείας συνάντηση για την αναζήτηση πολιτικής λύσης και τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε ως πιθανούς τόπους διεξαγωγής ουδέτερες χώρες, όπως η Ελβετία, η Τουρκία ή κράτη του αραβικού κόσμου, ενώ έθεσε στο τραπέζι ζητήματα όπως η κατάπαυση του πυρός, η ανταλλαγή αιχμαλώτων και η επιστροφή εκτοπισμένων αμάχων.

Η απάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν αρνητική. Από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν βλέπει λόγο για συνάντηση κορυφής όσο δεν υπάρχει ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία προς υπογραφή.

«Πρώτα συμφωνία και μετά συνάντηση», ήταν το βασικό μήνυμα της Μόσχας, με τον Πούτιν να υποστηρίζει ότι προτεραιότητα παραμένει η διαμόρφωση βιώσιμων όρων ειρήνης και όχι μια πολιτική συνάντηση υψηλού συμβολισμού.

«Αδύναμη απάντηση» βλέπει το Κίεβο

Ο Ζελένσκι αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Κρεμλίνου ένδειξη απροθυμίας για ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Στο νυχτερινό μήνυμά του προς τους Ουκρανούς πολίτες, υποστήριξε ότι η ρωσική πλευρά «επιλέγει ξανά τον δρόμο του πολέμου» και ότι η απάντηση του Πούτιν αποκαλύπτει πως δεν υπάρχει πραγματική πρόθεση για τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ακόμη ότι η στάση της Μόσχας προκαλεί απογοήτευση στη διεθνή κοινότητα και υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιθυμεί να αναγνωρίσει πως η συνέχιση του πολέμου εξυπηρετεί κυρίως όσους επωφελούνται από τη διατήρηση της πολεμικής κατάστασης.

Νέα έκκληση για μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ζελένσκι επανέφερε το αίτημα για ενίσχυση των κυρώσεων και μεγαλύτερη οικονομική πίεση προς τη Ρωσία.

Όπως τόνισε, η διεθνής κοινότητα οφείλει να περιορίσει τους πόρους που διαθέτει η Μόσχα για τη χρηματοδότηση του πολέμου, θεωρώντας ότι μόνο υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης μπορεί να αλλάξει η στάση του Κρεμλίνου.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις χώρες που συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία στρατιωτικά, οικονομικά και διπλωματικά, επαναλαμβάνοντας ότι το Κίεβο εξακολουθεί να επιδιώκει μια «πραγματική και βιώσιμη ειρήνη».

Το βλέμμα του Πούτιν στον Τραμπ και στις διαπραγματεύσεις

Κατά τις δηλώσεις του, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας αιχμές για την επιφυλακτικότητα της ουκρανικής πλευράς απέναντι σε μια πιθανή διαμεσολάβηση από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό διπλωματικό έργο πριν από οποιαδήποτε συνάντηση κορυφής, ενώ επανέλαβε ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Την ίδια στιγμή, παρουσίασε εικόνα στρατιωκής αντοχής της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν και ότι η χώρα διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκκλήσεις του Κιέβου για άμεσες διαπραγματεύσεις εξέφρασε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την πρόταση Ζελένσκι για συνάντηση και την επιμονή της ουκρανικής πλευράς σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, καλώντας εκ νέου τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο.

Η Χίπερ υποστήριξε επίσης ότι οι αρχικοί στρατηγικοί στόχοι της Μόσχας δεν έχουν επιτευχθεί, σημειώνοντας ότι η ρωσική ηγεσία προσδοκούσε μια ταχεία κατάληψη του Κιέβου, ενώ η σύγκρουση συνεχίζεται πλέον για πέμπτο χρόνο χωρίς ορατή πολιτική λύση.

Οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες

Παρά τις δημόσιες αναφορές και των δύο πλευρών στην ανάγκη ειρήνης, οι θέσεις Μόσχας και Κιέβου παραμένουν απομακρυσμένες. Η Ουκρανία ζητά άμεσες συνομιλίες και κατάπαυση του πυρός ως αφετηρία της διαδικασίας, ενώ η Ρωσία επιμένει ότι πρώτα πρέπει να διαμορφωθεί το πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Η ανταλλαγή δηλώσεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες δείχνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, η προοπτική μιας συνάντησης κορυφής παραμένει μακρινή, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται παράλληλα με τις διπλωματικές διεργασίες.