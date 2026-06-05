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Συναγερμός έχει σημάνει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) καθώς οι αστροναύτες που βρίσκονται σε αυτόν έλαβαν εντολή από τη NASA να καταφύγουν στα διαστημόπλοιά τους και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκκένωση, την ώρα που το ρωσικό πλήρωμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει μια επιδεινούμενη διαρροή αέρα στο ρωσικό τμήμα του εργαστηρίου του σταθμού που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA στον σταθμό – δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος και ένας Ρώσος κοσμοναύτης – έλαβαν εντολή από το κέντρο ελέγχου αποστολών της NASA στις 9:04 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (16:04 ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα να επιβιβαστούν στο διαστημόπλοιο Crew Dragon που είναι προσδεδεμένο στον σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους, σε περίπτωση που η διαρροή αέρα καταστήσει αναγκαία μια επείγουσα εκκένωση, σύμφωνα με αξιωματούχο της NASA.

Διαφωνίες μεταξύ NASA και Roscosmos

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία, η Roscosmos, οι δύο βασικοί φορείς λειτουργίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, διαφωνούν εδώ και μήνες σχετικά με τα αίτια και τις πιθανές λύσεις για μικρές διαρροές αέρα που έχουν εντοπιστεί στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda, ένα από τα βασικά τμήματα του διαστημικού εργαστηρίου μεγέθους περίπου ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Οι διαρροές παρέμεναν σχετικά περιορισμένες τους τελευταίους μήνες, ωστόσο τη Δευτέρα επιδεινώθηκαν, με την απώλεια αέρα να αυξάνεται από περίπου μισό κιλό αέρα την ημέρα σε περίπου ένα κιλό ημερησίως, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.