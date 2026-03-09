H γερμανική φίρμα δίνει μια πρώτη γεύση από το μοντέλο που θα αποτελέσει την σπορ ηλεκτρική ναυαρχίδα της στο άμεσο μέλλον, παίρνοντας την μορφή της AMG GT σε τετράθυρη παραλλαγή και, κυρίως, με ισχύ που αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.000 ίππους χάρη και αφετηρία τη νέα αρχιτεκτονική AMG.EA, στην πρώτη υλοποίησή της.

Κατά τις συνήθειες της AMG όσο και της Mercedes, τα αποκαλυπτήρια ξεκινούν από μια σειρά εικόνων του εσωτερικού όπου μπορεί εύκολα να διακρίνει κανείς την μεταβολή της γνώριμης high-tech εικόνας που έχουμε δει στα νεότερα μοντέλα των Γερμανών σε μια πιο οδηγοκεντρική υλοποίηση.

Υπό αυτό ακριβώς το σκεπτικό, η κεντρική οθόνη των 14,0 ιντσών έχει κλίση προς τον οδηγό συμπληρώνοντας τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10,2 ιντσών. Παρά τον σπορ προσανατολισμό του μοντέλου δεν λείπει μια τρίτη οθόνη για την πληροφόρηση-ψυχαγωγία του συνοδηγού η οποία έχει επίσης διαγώνιο 14,0 ιντσών. Φυσικά, την «υποστήριξη» των οθονών αναλαμβάνει το νεότερο λειτουργικό σύστημα των Γερμανών MB.OS ενώ είναι ήδη σαφές ότι τα γραφικά όσο και οι εφαρμογές/ρυθμίσεις θα προσαρμοστούν στις ανάγκες ενός σπορ μοντέλου με την σφραγίδα της AMG.

Αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα παράδοξο όσο και ενδιαφέρον στοιχείο με δεδομένο ότι πρόκειται για μια αμιγώς ηλεκτρική υλοποίηση, είναι η παρουσία ενός στροφόμετρου σε… πρώτη ζήτηση στον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι εκτός από το σύστημα τεχνητού ήχου που θα προσομοιάζει τον βρυχηθμό ενός παραδοσιακού V8 πάνω στο οποίο έχει ανακοινώσει ότι εργάζεται η AMG, το ηλεκτρικό μοντέλο θα διαθέτει επίσης ένα σύστημα προσομοίωσης αλλαγής σχέσεων που θα καθιστά την εμπειρία πιο συναρπαστική όσο και συμμετοχική για τον οδηγό.

Σε ό,τι αφορά την αισθητική, εκτός από την άφθονη χρήση ανθρακονήματος στις επιφάνειες, όπως στην κεντρική κονσόλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχεδίαση των αεραγωγών που υιοθετούν ένα πιο σπορ μοτίβο ενώ εξίσου ιδιάζουσα και με έμφαση στη λεπτομέρεια αλλά και αναφορές στην παράδοση της φίρμας είναι η σχεδίαση των υποβραχιονίων.

Εκτός από τις οθόνες, ο οδηγός θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει «κρίσιμες» παραμέτρους του αυτοκινήτου μέσω περιστροφικών διακοπτών στην κεντρική κονσόλα. Οι τρεις διακόπτες που γράφουν Reponse, Agility και Traction προφανώς ελέγχουν την επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης, τις ρυθμίσεις του πλαισίου και της ανάρτησης και του συστήματος ελέγχου ευστάθειας, αντίστοιχα. Μπροστά από τους διακόπτες διακρίνονται δύο επιφάνειες επαγωγικής φόρτισης, δίπλα τους οι απαραίτητες ποτηροθήκες και πιο πίσω ο κρυφός χώρος αποθήκευσης. Σημαντικό ρόλο στην «πολεμική» ατμόσφαιρα της ηλεκτρικής AMG GT διαδραματίζει ο ατμοσφαιρικός φωτισμός που λειτουργεί ως ένα λειτουργικό περίγραμμα όλων των παραπάνω στοιχείων προσθέτοντας στο ύφος και στην εικόνα του εσωτερικού.

Αυτή συμπληρώνεται ιδανικά από τα σπορ καθίσματα με τα ενσωματωμένα προσκέφαλα τα οποία είναι επενδεδυμένα με ακριβά υλικά και αυτονόητα θα προσφέρουν πλείστες επιλογές σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα εξατομίκευσης Manufaktur. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του εσωτερικού, θα προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής είτε τετραθέσιας διάταξης με δύο ξεχωριστά καθίσματα στο πίσω τμήμα, είτε πιο παραδοσιακή πενταθέσια ενώ την εικόνα συμπληρώνει μια δύο τμημάτων ηλεκτροχρωματική ηλιοροφή.

Σε ό,τι αφορά τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά του μοντέλου αν και η Mercedes-AMG δεν έχει ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται ότι το μοντέλο θα διαθέτει αρχιτεκτονική φόρτισης που θα ξεπερνά τα 800V και θα επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας με ισχύ έως και 850 kW ξεπερνώντας κάθε ηλεκτρικό μοντέλο που έχουμε δει μέχρι στιγμής ως προς την συγκεκριμένη παράμετρο. Η συγκεκριμένη ταχύτητα φόρτισης σημαίνει ότι η τετράθυρη ηλεκτρική AMG GT θα μπoρεί να αναπληρώσει την ενέργεια που απαιτείται για διαδρομές 400 χλμ. με μόλις πέντε λεπτά παραμονής σε ταχυφορτιστή DC.

Την ισχύ των 1.000 και πλέον ίππων θα εξασφαλίζουν νέας τεχνολογίας μοτέρ αξονικής ροής δια χειρός Yasa, εταιρεία η οποία τροφοδοτεί με ηλεκτροκινητήρες όλη την ελίτ των EV και ανήκει στην Mercedes, εξασφαλίζοντας για τη γερμανική φίρμα προνομιακή μεταχείριση.