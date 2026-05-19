Το νέο θανατηφόρο τροχαίο, χθες βράδυ, στο Περιστέρι, φέρνει ξανά στο προσκήνιο, τις σοβαρές ελλείψεις οδικής ασφάλειας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ένα εντελώς σκοτεινό σημείο που αποδείχθηκε παγίδα θανάτου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11, στη διασταύρωση των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 49χρονη γυναίκα, παρέσυρε τον άτυχο άνδρα την ώρα που εκείνος διέσχιζε πεζός τον δρόμο.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι αμέσως μετά το συμβάν επικράτησε πανικός, με τους περαστικούς να σπεύδουν να βοηθήσουν. Η οδηγός του οχήματος σταμάτησε αμέσως στο σημείο, εμφανώς σοκαρισμένη.

Μάχη στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Μέσα σε λίγα λεπτά, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. κι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 38χρονο σε κρίσιμη κατάσταση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν». Εκεί, το ιατρικό προσωπικό έδωσε σκληρή μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά του ήταν εξαιρετικά βαριά και λίγες ώρες αργότερα ο άτυχος άνδρας υπέκυψε.

«Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν ήταν ιδιαίτερα σκληρές. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά το χτύπημα ήταν πολύ μεγάλο», δήλωσε συντετριμμένος κάτοικος της περιοχής.

Στο «μικροσκόπιο» ο ελλιπής φωτισμός και οι κάμερες

Η 49χρονη οδηγός συνελήφθη, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο της τραγωδίας δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε καθοριστικά στην παράσυρση. Μάλιστα, δύο καταστήματα που βρίσκονται απέναντι από τη διασταύρωση ήταν ήδη κλειστά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ούτε ο επιπλέον φωτισμός από τις βιτρίνες τους.

Οι Αρχές εξετάζουν:

Την ταχύτητα με την οποία κινείτο το όχημα.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους για την οδική ασφάλεια

Το νέο αυτό θανατηφόρο τροχαίο επαναφέρει με τον πιο δραματικό τρόπο τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής.

Κάτοικοι του Περιστερίου υποστηρίζουν ότι στη συγκεκριμένη διασταύρωση έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν επικίνδυνα περιστατικά, κάνοντας λόγο για δρόμους όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες κατά τις βραδινές ώρες. Ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων, όπως καλύτερο φωτισμό, εμφανείς διαγραμμίσεις και παρεμβάσεις για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων.