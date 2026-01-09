Η ανακοίνωση του ευρωπαϊκού αυτοκινήτου της χρονιάς για το 2026 από την έκθεση των Βρυξελλών επισφραγίζει τις πρώτες συστάσεις της Mercedes-Benz για τη νέα «μικρή της» την οποία πριν από περίπου ένα χρόνο οπότε και πρωτοεμφανίστηκε, χαρακτήρισε ως ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της το οποίο επαναπροσδιορίζει τα μέτρα της κατηγορίας του.

Την άποψη της γερμανικής φίρμας έδειξε να συμμερίζεται απολύτως και η ευρωπαϊκή επιτροπή για το «Car of the Year 2026» που στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών απένειμε τον επίζηλο τίτλο στη CLA.

«Η ανάδειξη της νέας CLA σε Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2026 αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για τη Mercedes-Benz. Οι κριτές από ολόκληρη την Ευρώπη επιβεβαίωσαν αυτό που μας λένε ήδη οι πελάτες μας: η CLA αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, προσφέροντας κορυφαία αποδοτικότητα και υψηλή νοημοσύνη», δήλωσε ο Ola Källenius, επικεφαλής της Mercedes-Benz.

Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά της ψηφοφορίας, αξίζει να σημειωθεί ότι η διεθνής αυτή διάκριση, προέκυψε από 59 δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου από 23 χώρες, οι οποίοι ψηφίζουν το αυτοκίνητο που κρίνουν, απονέμοντας συνολικά 25 βαθμούς, με «άριστα» το 10 ανά αυτοκίνητο. Για την ιστορία η Mercedes-Benz CLA, επικράτησε απέναντι σε 34 νέα μοντέλα και άλλους έξι φιναλίστ, συγκεντρώνοντας συνολικά 320 βαθμούς.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία της βαθμολογίας ενέχει την υποχρέωση για τους ψηφίσαντες να αποδώσουν βαθμούς σε τουλάχιστον πέντε από τα επτά αυτοκίνητα της τελικής λίστας.

Εν προκειμένω επρόκειτο για τα Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4, Skoda Elroq και φυσικά τη νικητήρια Mercedes CLA που πήρε 22 άριστα από τους δημοσιογράφους της επιτροπής. Επί της διαδικασίας οι φιναλίστ προέκυψαν από την καθιερωμένη «συλλογική» δοκιμή Tannistest στη Δανία τον Σεπτέμβριο του 2025 ενώ ακολούθησαν δοκιμές των επτά μοντέλων της τελικής λίστας στην πίστα Parc Motor Castelloli στη Βαρκελώνη.

Επίσης επειδή πάντα ο ανταγωνισμός αναδεικνύει την αξία του νικητή, στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των κριτών βρέθηκε το Skoda Elroq (220 βαθμοί), στην τρίτη το KIA EV4 (208 βαθμοί) ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν το Citroen C5 Aircross (207 βαθμοί) και το Fiat Grande Panda (200 βαθμοί). Ακολούθησαν τα Dacia Bigster (170 βαθμοί) και το Renault 4 με 150 βαθμούς οι οποίοι όπως σημειώνεται και στη σχετική θεσμική ανακοίνωση, οφείλονται προφανώς στην καταιγιστική (353 βαθμοί) περσινή νίκη της γαλλικής φίρμας με το Renault 5 E-Tech αλλά και την προπέρσινη με το Renault Scenic.

Επειδή πάντα στις ψηφοφορίες υπάρχει μια διπλή ανάγνωση οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τα περισσότερα «άριστα» πήρε όντως η Mercedes CLA με 22 κριτές να της αποδίδουν το δεκάρι, ακολουθούμενη από το Citroen C5 Aicross το οποίο βαθμολόγησαν με άριστα 15 κριτές ενώ το Fiat Grande Panda τίμησαν με την υψηλότερη βαθμολογία εννέα κριτές, με τα Skoda Elroq και KIA EV4 να κλείνουν την πεντάδα των αριστευσάντων αποσπώντας οκτώ και δύο αντίστοιχες διακρίσεις από τους κριτές.

Για όσους αρέσκονται στα trivia, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά που στην 62χρονη ιστορία του θεσμού που ο τίτλος απονέμεται σε μοντέλο της Mercedes-Benz με την πρώτη να τοποθετείται το 1974 οπότε τον είχε αποκτήσει η Mercedes-Benz 450 SE/SEL.