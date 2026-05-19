Αυτόματα πρόστιμα για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις ενεργοποιεί από τις αρχές Ιουλίου η ΑΑΔΕ.

Πλέον, το πρόστιμο θα βεβαιώνεται άμεσα με την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και θα εμφανίζεται αυτόματα στο myAADE, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026, η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη καθώς ταυτόχρονα με την με την ηλεκτρονική υποβολή μιας εκπρόθεσμης δήλωσης το σύστημα θα εκδίδει το ποσό του προστίμου ανάλογα με την περίπτωση χωρίς καμία παρέμβαση της φορολογικής αρχής.

Τα ποσά των προστίμων θα βεβαιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους από τη στιγμή που αυτοί θα υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων κι αν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ή όχι φόρος για πληρωμή.

Μετά τις τελευταίες αλλαγές τα πρόστιμα κυμαίνονται από 100 ευρώ έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων και το λογαριασμό και συγκεκριμένα διαμορφώνονται ως εξής:

1. Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, πιστωτική ή μηδενική: Πρόστιμο 100 ευρώ ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικών ή διπλογραφικών).

2. Εκπρόθεσμη τροποποιητική ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη: Χωρίς πρόστιμο.

3. Εκπρόθεσμη τροποποιητική ή αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με ποσό φόρου έως 100 ευρώ. Χωρίς πρόστιμο.

4. Εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση παρακρατούμενου φόρου (Φ.Μ.Υ., φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας, φόρου μερισμάτων, φόρου εργολάβων κ.λπ.) πλην τυχερών παιγνίων, με ποσό έως 100 ευρώ: Χωρίς πρόστιμο.

5. Εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση έμμεσων φόρων (π.χ. Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση κ.λπ) πλην των δηλώσεων ΦΠΑ και ΦΜΑ, τελών, εισφορών και ειδικών φορολογιών (π.χ. ψηφιακό τέλος συναλλαγής, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, τέλος συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας/ συνδρομητικής τηλεόρασης κλπ) από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ: Χωρίς πρόστιμο.

6. Εκπρόθεσμη υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκου, ή δήλωσης εισοδήματος γονέα για εισοδήματα ανήλικων τέκνων: Χωρίς πρόστιμο.

7. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων: Πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση.

8. Παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9): Πρόστιμο 100 ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής Ε9 για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.

9. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή: Πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

10. Μη υποβολή ή υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης παρακράτησης φόρου ή δήλωσης Φ.Π.Α., από την οποία προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή: Πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Πηγή: ot.gr