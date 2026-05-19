Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης, εθνικής αυτογνωσίας και ενότητας, η πολιτική ηγεσία της χώρας τιμά τη θλιβερή επέτειο των 107 ετών από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μέσα από τις δηλώσεις τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στέλνουν ένα κοινό, ισχυρό μήνυμα: Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης για τα 353.000 θύματα της οθωμανικής βαρβαρότητας δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πανανθρώπινο χρέος και θεμέλιο δικαιοσύνης απέναντι στον σύγχρονο αναθεωρητισμό.

Κ. Τασούλας: «Πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης η διεθνής αναγνώριση»

Στο μήνυμά του για την Ημέρα Μνήμης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έκανε λόγο για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό.

«Η ημέρα αυτή αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας», υπογράμμισε ο ΠτΔ.

Παράλληλα, εξήρε το σθένος του Ποντιακού Ελληνισμού, ο οποίος κατάφερε να ορθοποδήσει στη μητέρα πατρίδα και να συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο της χώρας: «Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας. Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων είναι το θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν».

Ν. Δένδιας: «Στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας η διαφύλαξη της μνήμης των 353.000 θυμάτων»

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ (πρώην Twitter), ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απέδωσε φόρο τιμής στις εκατόμβες των νεκρών της ποντιακής τραγωδίας, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του 20ου αιώνα.

Το χρέος της μνήμης: «107 χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων. Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας και το ελάχιστο χρέος μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η προσφορά του ποντιακού στοιχείου: Ο κ. Δένδιας εξήρε επίσης τη «μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες».

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 19, 2026

Ν. Ανδρουλάκης: «Πανανθρώπινος στόχος η αναγνώριση απέναντι στον αναθεωρητισμό»

Για μια «μαύρη επέτειο» έκανε λόγο στη δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας παράλληλα τους ιστορικούς δεσμούς της παράταξής του με τον ποντιακό αγώνα.

«Με πρωτοβουλία του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη καθιερώθηκε από το 1994, από το ΠαΣοΚ, η σημερινή ημέρα ως Ημέρα Μνήμης», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως πλέον έχει έρθει η ώρα για το επόμενο μεγάλο βήμα σε διεθνές επίπεδο.

Κλείνοντας, συνέδεσε το μήνυμα της επετείου με τις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις: «Σε μια εποχή που οι αναθεωρητικές δυνάμεις επιθυμούν να επαναχαράξουν τον χάρτη και η φρίκη του πολέμου έχει επιστρέψει, η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο. Μόνο η ισχυρή συλλογική μνήμη μπορεί να αποτρέψει ανάλογες θηριωδίες».