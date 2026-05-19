Απαντώντας στο ερώτημα για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα, ψηφοδέλτιο, που θα είναι ενωτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές, μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα».

Αυτό σημαίνει επί της ουσίας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο κόμμα έλαβε τέλος, αφού, όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος για τον Τσίπρα, «στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Έχω πει – και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι – ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επείγει η ενωτική διέξοδος».

Ο κ. Φάμελλος επιμένει στην προοδευτική έκφραση και στη δημιουργία νέων σχημάτων, μια προοπτική, που όμως, όπως όλα δείχνουν, δε φαίνεται να ενδιαφέρει τον πρώην πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖA επεσήμανε ότι «η στάση όλων πρέπει να συγκλίνει, ώστε να υπάρχει ενιαία προοδευτική έκφραση. Ναι στις συνεργασίες, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργία νέων σχημάτων και προσκλητήριο ευρύ για να χωρέσουν όλοι οι δημοκράτες πολίτες, σχήματα και ενότητες».

Τόνισε, επίσης, αναφερόμενος στην πρόταση Χατζησωκράτη, για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παραίτηση στον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Απαράδεκτη και οποιαδήποτε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες».

Τι είπε για Πολάκη

Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή Πολάκη ο κ. Φάμμελος είπε πως «η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα, που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής, που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη».