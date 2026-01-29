Η αρχική σύσταση της γερμανικής φίρμας για την ανανέωση της S-Class, είναι ότι έως και το 50% των εξαρτημάτων της, περίπου 2.700, έχουν ανασχεδιαστεί/αντικατασταθεί από εντελώς καινούρια, στην πιο εκτεταμένη αναβάθμιση του μοντέλου από καταβολής του. Το αποτέλεσμα, επί της ουσίας, είναι η ανανεωμένη ναυαρχίδα της γερμανικής φίρμας να αποτελεί ένα κατά το «ήμισυ καινούριο αυτοκίνητο», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε δίνοντας το στίγμα της νέας S-Class ο Ola Kallenius, επικεφαλής της Mercedes.

Έμφαση στη λεπτομέρεια

Ξεκινώντας από την εξωτερική της εμφάνιση, για πρώτη φορά η Mercedes-Benz S-Class προσφέρει την επιλογή ενός φωτιζόμενου αστεριού σε περίοπτη θέση πάνω στο καπό. Την συγκεκριμένη δυνατότητα συμπληρώνει αισθητικά η μεγαλύτερη σε μέγεθος (κατά 20%) φωτιζόμενη γρίλια η οποία πλαισιώνεται από νέας τεχνολογίας Digital Light, ξαναγραμμένα κεντρικά φωτιστικά σώματα με το γνώριμο αστρικό pattern σε τρισδιάστατη απεικόνιση, τα οποία αποτελούνται από micro-LED και υπόσχονται ένα κατά 40% μεγαλύτερο πεδίο φωτισμού, και συνδυαστικά με τα παραπάνω συνδημιουργούν μια νέα, άμεσα αναγνωρίσιμη εικόνα στην όψη της S-Class.

Στο πίσω τμήμα, τα ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα ενσωματώνουν το μοτίβο των αστεριών σε περίγραμμα από χρώμιο ενισχύοντας την οπτική εντύπωση και τη φωτεινή υπογραφή της γερμανικής limo. Στο ίδιο «εφέ» συνηγορεί και η παρουσία φώτων καλωσορίσματος που προβάλλουν τις λέξεις Mercedes-Benz κατά το κλείδωμα/ξεκλείδωμα. Φυσικά από τις νέες επιλογές δεν λείπουν οι νέου σχεδιασμού τροχοί 20 ιντσών οι οποίοι έχουν σμιλευτεί με βάση μια καινοτόμο διαδικασία χύτευσης που εξασφαλίζει μια ακόμα πιο εκλεπτυσμένη αισθητική στις πολυάριθμες ακτίνες τους.

Superscreen πολυτέλεια

Αυτονόητα, ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές έχουν συντελεστεί στο εσωτερικό όπου παίρνει θέση αυτό που γνωρίσαμε στα νεότερα μοντέλα της γερμανικής φίρμας ως Superscreen. Στην προκειμένη περίπτωση αποτελείται από κεντρική οθόνη 14,4 ιντσών, πλαισιωμένη από δύο οθόνες 12,3 ιντσών, η πρώτη για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και η δεύτερη για την ψυχαγωγία/ ενημέρωση του συνοδηγού.

Η παραπάνω εξέλιξη έχει συμπαρασύρει το σύνολο του σχεδιασμού του ταμπλό αλλά και της κεντρικής κονσόλας που υποδέχεται δύο θέσεις επαγωγικής φόρτισης κινητών τηλεφώνων και επενδύεται από ακριβό ξύλο. Μια επιπλέον σημαντική αλλαγή είναι η παρουσία φυσικών περιστροφικών διακοπτών στο τιμόνι αντί των χειριστηρίων αφής κατ΄απαίτηση του κοινού –και όχι μόνο της S-Class και της Mercedes-Benz αν λάβουμε υπόψη τις ανάλογες κινήσεις σύσσωμης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ένα φιλόξενο περιβάλλον

Στις προσθήκες συνυπολογίστε και τις θερμαινόμενες ζώνες ασφαλείας οι οποίες υπόσχονται «μια αίσθηση θαλπωρής 44 βαθμών Κελσίου» τις πιο κρύες ημέρες. Επίσης η ιδιότητά τους αυτή ενθαρρύνει τους επιβάτες να αφαιρέσουν ογκώδη μπουφάν τα οποία σύμφωνα με τα σχετικά ευρήματα δεν αφήνουν τις ζώνες ασφαλείας να λειτουργήσουν επακριβώς όπως θα έπρεπε σε περίπτωση ατυχήματος.

Όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς η S-Class θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις με διαφορετικά μήκη, με την LWB των 5,3 μέτρων να υπόσχεται απαράμιλλη άνεση στην κατηγορία. Εξάλλου είναι γνωστό τοις πάσι ότι η S-Class είναι από τα αυτοκίνητα που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στους επιβάτες του πίσω καθίσματος οι οποίοι πλέον έχουν στη διάθεσή τους δύο φορητά χειριστήρια που ελέγχουν διάφορες παραμέτρους από τον κλιματισμό και τον ήχο ως τον φωτισμό, συμπεριλαμβανομένων δύο οθονών 13,1 ιντσών οι οποίες ενσωματώνουν HD κάμερες ευνοώντας τις τηλεδιασκέψεις. Φυσικά οι δύο οθόνες επωφελούνται και από μια πλειάδα εφαρμογών και συστημάτων που φροντίζουν για την ψυχαγωγία των επιβαινόντων.

Στις αλλαγές συγκαταλέγονται και οι επιλογές των επενδύσεων ή η μη επιλογές καθώς σε αυτές περιλαμβάνονται τεχνητό δέρμα, υφάσματα και πλαστικά από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

Ένα αυτοκίνητο υπερυπολογιστής

Οι επιβλητικές οθόνες βασίζονται στην νεότερη εκδοχή λειτουργικού συστήματος της γερμανικής φίρμας MB.OS και το οποίο δίνει «ζωή» στο νεότερο MBUX το οποίο ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να δίνει απαντήσεις μέσω ChatGPT, Microsoft Bing και Google Gemini καθιστώντας την αλληλεπίδραση με τον ψηφιακό βοηθό πιο φυσική από ποτέ και έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ερωτήσεων και πεδίων «συζήτησης». Στο εγνωσμένου κύρους Google Maps βασίζεται και το σύστημα πλοήγησης ενώ όλα τα παραπάνω είναι εξαιρετικά εύκολα προσβάσιμα και ορθολογικά τοποθετημένο χάρη στο «Zero Layer», όπου ο οδηγός μπορεί να συγκεντρώσει όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί συνήθως.

Σε ό,τι αφορά το λειτουργικό πίσω από όλα τα παραπάνω, το MB.OS Drive χαρακτηρίζεται από τους Γερμανούς ως ένας «υπερεγκέφαλος» ο οποίος έχει μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, επιτρέποντας τάχιστη επεξεργασία δεδομένων ενώ να σημειωθεί ότι η S-Class επωφελείται από ένα υδρόψυκτο υπερυπολογιστή που καθιστά ήδη εφικτή αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4, δηλαδή οδήγηση χωρίς την συνδρομή ή την προσοχή του οδηγού, μια λειτουργικότητα που ήδη δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες ούτως ώστε όταν επιτραπεί από την νομοθεσία να είναι έτοιμη για… κατανάλωση. Εξάλλου όλες οι λειτουργίες software της S-Class είναι αναβαθμίσιμες μέσω Over-The-Air Updates κάτι που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί δυνητικά να αναβαθμίζει συνεχώς τις δυνατότητες που προσφέρει.

Όσα κινούν την πολυτέλεια

Από τις βελτιώσεις δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί η γκάμα κινητήρων με τους μηχανικούς της γερμανικής φίρμας να έχουν εφαρμόσει στοχευμένες βελτιώσεις αλλά και εκτεταμένες αλλαγές στους κινητήρες της S-Class.

Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον εφοδιασμό της κορυφαίας έκδοσης S 580 4Matic με ένα νέο επίπεδο V8 με την κωδική ονομασία Μ 177. O εν λόγω κινητήρας αποδίδει 537 ίππους και 750 Nm ροπής διαθέσιμα ήδη από τις 2.500 σ.α.λ. και ο οποίος χάρη στα βελτιωμένα turbo και σύστημα ψεκασμού, υπόσχεται μια ακόμα καλύτερη εμπειρία σε επίπεδο απόκρισης, απόδοσης αλλά και αποδοτικότητας χάρη και στον συνδυασμό του με mild hybrid τεχνολογία που αποτελεί κοινή συνισταμένη όλων των εκδόσεων της γκάμας που επίσης περιλαμβάνει και δύο plug-in υβριδικές εκδόσεις.

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται ένας εξακύλινδρος diesel ο οποίος εφοδιάζει τις εκδόσεις S 350 d 4MATIC S και S 450 d 4MATIC προσφέροντας ισχύ 313 και 367 ίππων και ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να συμβαδίζει με τις μελλοντικές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων, επωφελούμενος από ένα καινοτόμο ηλεκτρικά θερμαινόμενο καταλύτη που φιλτράρει ταχύτερα και αποδοτικότερα τις ρυπογόνες ουσίες.

Εξακύλινδρος κινητήρας εφοδιάζει και τις βενζινοκίνητες εκδόσεις S 450 4Matic και S 500 4Matic με ισχύ 381 και 449 ίππων αντίστοιχα οι οποίες διαθέτουν λειτουργία overboost η οποία αυξάνει τη διαθέσιμη ροπή σε έως και 640 Nm συμβάλλοντας σε περισσότερη ευελιξία υπό πίεση.

Την γκάμα ολοκληρώνουν (ή σχεδόν…) οι δύο plug-in εκδόσεις S 450 e και S 580 e με επίσης εξακύλινδρο κινητήρα βενζίνης, ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία 22 kWh οι οποίες εκτός από την ισχύ των 326 και 449 ίππων προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία έως 118 χλμ.

Ο V12 των 6,0 λίτρων εξακολουθεί να αποτελεί επιλογή ωστόσο αποκλειστικά για την τεθωρακισμένη S 680 Guard.

“Τυπικός” S-Class εξοπλισμός

Πλην των παραπάνω, οι μηχανικοί έχουν προχωρήσει και σε fine tuning του συστήματος ανάρτησης το οποίο χάρη στο Intelligent Damper Control που συλλέγει δεδομένα από τα αυτοκίνητα της Mercedes με το ΜΒ.OS όπως η GLC EQ Technology, έχει χαρτογραφήσει και προβλέπει, συνδυαστικά με το GPS, τις ατέλειες, τις κακοτεχνίες και τις οποίες ιδιαιτερότητες του οδοστρώματος, ρυθμίζοντας αναλόγως την απόσβεση των αμορτισέρ. Σημειώνεται ότι η αερανάρτηση αποτελεί βασικό εξοπλισμό για την S-Class ενώ ως προαιρετική επιλογή υπάρχει και η δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρουδραυλικής ανάρτησης που υποστηρίζεται από ανεξάρτητο κύκλωμα 48 Volt και ελέγχει το βαθμό απόσβεσης κάθε τροχού ξεχωριστά. Στον βασικό εξοπλισμό ανήκει και το σύστημα τετραδιεύθυνσης. Αυτό με τη σειρά του προσφέρει επίσης μια προαιρετική επιλογή αυξάνοντας τη δυνατότητα κλίσης των πίσω τροχών στις 10 μοίρες αντί των 4,5 μοιρών της βασικής εκδοχής του συστήματος, μια ικανότητα ιδιαίτερα χρήσιμη ικαθώς μειώνει τον κύκλο στροφής κατά περίπου 2,0 μέτρα.

Η S-Class είναι διαθέσιμη προς παραγγελία στη Γερμανία και φυσικά οι δυνητικοί ιδιοκτήτες της μπορούν να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα εξατομίκευσης Manufaktur δημιουργώντας το πραγματικά μοναδικό δικό τους αντίτυπο σε απόλυτη συμφωνία με τις αισθητικές και όχι μόνο προτιμήσεις τους.