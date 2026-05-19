Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει ήδη ξεκινήσει και στην Κουμουνδούρου αλλά και στον ευρύτερο χώρο επικρατεί πλέον νευρικότητα.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει επίσημα το νέο πολιτικό του εγχείρημα την Τρίτη 26 Μαΐου, όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το ηλεκτρονικό Βήμα, στις 8 το βράδυ, από την πλατεία Θησείου, σε μια εκδήλωση με έντονο συμβολισμό και σαφές πολιτικό μήνυμα επανεκκίνησης της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

Το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών είναι πυκνό, με συνεχείς επαφές, ζυμώσεις και διεργασίες, όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στη Νέα Αριστερά, καθώς ολοένα και περισσότερα στελέχη αντιλαμβάνονται ότι η επιστροφή Τσίπρα αλλάζει εκ νέου τους πολιτικούς συσχετισμούς στον χώρο.

Βουλευτές, πρώην υπουργοί αλλά και κομματικά στελέχη που είχαν κρατήσει αποστάσεις το προηγούμενο διάστημα, εμφανίζονται πλέον έτοιμοι να στοιχηθούν πίσω από το νέο εγχείρημα, βλέποντας ότι δημιουργείται ξανά πολιτική δυναμική γύρω από το όνομα του πρώην πρωθυπουργού.

Σειμός στον ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το κόμμα Τσίπρα – Νέα σενάρια αποχωρήσεων

Στην Κουμουνδούρου επικρατεί κλίμα αναμονής αλλά και ανησυχίας. Τα σενάρια αποχωρήσεων έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες ώρες, ενώ αρκετοί βουλευτές φέρονται να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης, προκειμένου να διευκολύνουν τις κινήσεις τους προς τον νέο πολιτικό φορέα που θα ανακοινώσει ο Αλ. Τσίπρας.

Το κλίμα είναι βαρύ και επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον Παύλο Πολάκη, η υπόθεση του οποίου λειτούργησε ως καταλύτης για να επιταχυνθούν οι διεργασίες.

Τι κρύβει το «αντάρτικο» Πολάκη

Η διαγραφή του Π. Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος. Ο ίδιος, πάντως, επέμεινε και χθες ότι παρά τη διαγραφή του θεωρεί πως πολιτικά παραμένει μέρος της παράταξης, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μάλιστα, εμφανίστηκε κανονικά σε πολιτική εκδήλωση όπου έγινε δεκτός με ιδιαίτερα θερμό τρόπο από φίλους και στελέχη του χώρου, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ανατ. Αττικής μίλησε ως στέλεχος του κόμματος και τόνισε την ανάγκη για συσπείρωση του κόμματος, διευκρινίζοντας ότι οι θολές τοποθετήσεις δεν μπορούν να φέρουν πίσω τους πολίτες που απομακρύνθηκαν.

Παράλληλα, επανέλαβε την παλαιότερη πρόταση του για ενιαίο μέτωπο από το προοδευτικό ΠαΣοΚ μέχρι το κόμμα Τσίπρα και από τη Νέα Αριστερά έως την Πλεύση Ελευθερίας και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ με στόχο να πέσει η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκη.

Οι κινήσεις Πολάκη δεν θεωρούνται άσχετες με όσα έρχονται το επόμενο διάστημα. Πολλοί στην Κουμουνδούρου βλέπουν πίσω από τη στάση του μια σαφή προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησης ενόψει της επανεμφάνισης Τσίπρα. Άλλωστε, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας εξακολουθεί να διατηρεί επιρροή σε σημαντικό τμήμα της κομματικής βάσης, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, ενώ συνομιλεί με πρόσωπα που παραμένουν ενεργά στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες για νέες αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά εντείνονται. Στελέχη που συμμετείχαν στη δημιουργία του νέου φορέα εμφανίζονται πλέον προβληματισμένα, εκτιμώντας ότι η αυτόνομη πορεία του κόμματος δυσκολεύεται να αποκτήσει ευρύτερη πολιτική επιρροή, ειδικά μετά την επανενεργοποίηση του Αλ. Τσίπρα.

Σύμφωνα με συνομιλητές τους, αρκετοί θεωρούν ότι η κοινωνική βάση του προοδευτικού χώρου αναζητά ξανά ένα πρόσωπο με κυβερνητική εμπειρία και κεντρικό πολιτικό αποτύπωμα, στοιχεία που εξακολουθεί να διαθέτει ο πρώην πρωθυπουργός.

Το βασικό αφήγημα Τσίπρα, οι επαφές

Σε αυτό το περιβάλλον, η επικείμενη ανακοίνωση στο Θησείο αποκτά χαρακτηριστικά πολιτικού γεγονότος με ευρύτερες προεκτάσεις. Οι συνεργάτες του Αλ.Τσίπρα κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους ως προς τη μορφή και τη δομή του νέου κόμματος, ωστόσο μεταφέρουν ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα με ανανεωμένα χαρακτηριστικά, που θα επιχειρήσει να εκφράσει ένα ευρύ φάσμα ψηφοφόρων από την Αριστερά έως τον προοδευτικό Κέντρο.

Το βασικό αφήγημα που αναμένεται να αναπτύξει ο πρώην πρωθυπουργός αφορά την ανάγκη πολιτικής επανεκκίνησης απέναντι, όπως λένε συνεργάτες του, στην κυβερνητική κυριαρχία της ΝΔ αλλά και στην παρατεταμένη κρίση εκπροσώπησης της αντιπολίτευσης. Στο επιτελείο του θεωρούν ότι ο κατακερματισμός του χώρου έχει δημιουργήσει πολιτικό κενό και πιστεύουν ότι υπάρχουν κοινωνικά και πολιτικά στρώματα που αναζητούν μια νέα συλλογική έκφραση.

Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πυκνώσει οι επαφές του Αλ. Τσίπρα με πρώην υπουργούς, αυτοδιοικητικά στελέχη αλλά και πρόσωπα εκτός παραδοσιακού κομματικού μηχανισμού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρείται η συγκρότηση ενός σχήματος που θα υπερβαίνει τα στενά κομματικά όρια του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, με ανοίγματα στην κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση, αλλά και σε πρόσωπα της Κεντροαριστεράς που τα προηγούμενα χρόνια διατήρησαν αποστάσεις.

Η κινητικότητα αυτή έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πολιτικό σύστημα. Στον ΣΥΡΙΖΑ αρκετοί βλέπουν ότι διαμορφώνεται συνθήκη νέας εσωστρέφειας, σε μια περίοδο που το κόμμα προσπαθεί ακόμη να βρει σταθερό πολιτικό βηματισμό, ενώ όλοι αναμένουν την συνεδρίαση των οργάνων, Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή για να συζητηθεί τι θα γίνει από εδώ και πέρα με κυρίαρχο από πολλούς το αίτημα αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και μη καθόδου στις εκλογές.

Την ίδια στιγμή στη Νέα Αριστερά ενισχύονται οι φωνές όσων ζητούν επαναξιολόγηση της στρατηγικής, φοβούμενοι ότι μια ισχυρή επανεμφάνιση Τσίπρα μπορεί να συμπιέσει εκλογικά και πολιτικά τον χώρο, ενώ είμαστε μπροστά σε νέες αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιησεις βουλευτών.

Το κρίσιμο 10ημερο

Το επόμενο δεκαήμερο θεωρείται κρίσιμο. Όλοι αναμένουν την ομιλία της 26ης Μαΐου στο Θησείο, όχι μόνο για τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά κυρίως για τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα του. Εκεί θα φανεί και το πραγματικό εύρος της πολιτικής επιρροής που εξακολουθεί να διαθέτει, αλλά και το κατά πόσο μπορεί να δημιουργήσει ξανά δυναμική εξουσίας στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού έχει ήδη αρχίσει να αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα το νέο κόμμα. Και αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί ανησυχία, μετακινήσεις και έντονο παρασκήνιο σε ολόκληρο τον χώρο της Κεντροαριστεράς.