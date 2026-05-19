Ακόμα και ο πιο καλοπροαίρετος παρατηρητής των δημόσιων πραγμάτων δεν θα μπορούσε παρά να προβληματιστεί αν η απόφαση της επιστροφής των Patriot από την Κάρπαθο σχετίζεται με το επερχόμενο νομοσχέδιο των Τούρκων για τις θαλάσσιες ζώνες.

Το κακεντρεχές σενάριο, όπως αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης, λέει ότι προκειμένου να κατευναστεί η Άγκυρα, η κυβέρνηση έσπευσε δια του ΚΥΣΕΑ να αποσύρει τους πυραύλους από τα Δωδεκάνησα.

Να σας θυμίσω ότι η κίνηση θωράκισης των ελληνικών νησιών και γενικότερα της νότιας επικράτειας με τους Patriot, προκάλεσε εντονότατες και διαρκείς αντιδράσεις στην Τουρκία, τόσο σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου, όσο και επισήμως, με το υπουργείο Άμυνας της γείτονος να θέτει επανειλημμένως ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης, συνδέοντάς το μάλιστα με την κυριαρχία του Αιγαίου.

Η Άγκυρα απευθύνθηκε και στο ΝΑΤΟ, με τη Συμμαχία πάντως να αγνοεί τις τουρκικές ενστάσεις.

Όπως, ίσως, θα έχετε διαβάσει στα σχετικά ρεπορτάζ του «Βήματος», το ζήτημα της διάταξης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στα Δωδεκάνησα και την Κύπρο έχει αναλυθεί διεξοδικά, ενώ πολλάκις είχαν ερωτηθεί οι αρμόδιοι αν και πότε θα επιστρέψουν τα όπλα στη βάση τους.

Σύμφωνα με τον ΒΗΜΑτοδότη, η χθεσινή απόφαση, να είστε βέβαιοι ότι θα προκαλέσει νέα θύελλα στα δεξιά της κυβέρνησης.

Η απάντηση, ωστόσο, των αρμοδίων της διπλωματίας, ήταν ρητή, πιο ρητή δεν γίνεται: «ουδεμία σχέση έχει το ένα θέμα με τον άλλο, δεν κινούμαστε σε αυτά τα θέματα με βάση τι λένε και τι κάνουν στην Τουρκία».

Σύμφωνα με την ίδια γραμμή πληροφόρησης η απόφαση είναι αμιγώς επιχειρησιακή και αποτελεί εισήγηση του ΓΕΕΘΑ.

Πρώιμοι πανηγυρισμοί της Άγκυρας

Ετσι, φαίνεται να είναι πρώιμοι οι πανηγυρισμοί της Τουρκίας για την αποχώρηση των Patriot από Κάρπαθο (και Διδυμότειχο).

Όπως ειπώθηκε και στο ΚΥΣΕΑ, η απόφαση λήφθηκε «στο πλαίσιο της αναθεώρησης του αμυντικού σχεδιασμού λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών»

Ωστόσο στην Κάρπαθο, όπως πληροφορείται από στρατιωτική πηγή το ΒΗΜΑ, «θα μετασταθμεύσει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5».

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αποτελούν μόνιμο πονοκέφαλο για την Τουρκία λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών τους και για αυτό και η χώρα μας δεν συζητά καν την πώληση τους στην Ουκρανία με (θεωρητικό) αντάλλαγμα περισσότερα Rafale – και σίγουρα όχι στην αναλογία 1:1 – αυτή την στιγμή.

Τέλος, αναφορικά με την Κυπρο και τα ερωτήματα που τέθηκαν με την αεροπορική παρουσία της χώρας μας εκεί, η ίδια πηγή τόνισε πως “όταν αποχωρήσουν τα F-16 που βρίσκονται εκεί θα αντικατασταθούν με ζεύγος F-16”.

Συνεπώς η Πολεμική Αεροπορία θα συνεχίσει να έχει παρουσία στο νησί για το επόμενο διάστημα και μέχρι να αποφασιστεί – αν αποφασιστεί – διαφορετικά.